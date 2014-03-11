Ev & Bahçe

Temizlik makineleri üretiminde lider Kärcher'in Ev ve Bahçe kategorisi ürünleri, tüm iç ve dış alan temizliğinde ihtiyacınız olan seçenekleri size sunuyor. Buharlı temizlik makinelerinden şarjlı cam temizleme makinesine, halı yıkama makinelerinden elektrik süpürgelerine kadar sunmuş olduğu temizlik çözümleri ile evinizdeki en büyük yardımcınız oluyor. Basınçlı yıkama makinelerinin mucidi Kärcher, ayrıca dış alan ve bahçe kategorisinde de en güvenilir yardımcınızdır. Yüksek performanslı amatör tip basınçlı yıkama makinelerinin yanı sıra, ıslak-kuru elektrik süpürgeleri ve dış alan süpürücüleri ile geniş bir ürün gamına sahiptir. Çevre dostu Kärcher'in gelişmiş sulama sistemleri ve bahçe ürünleri kaynakları korurken, su tüketiminde de verimliliği sağlar.