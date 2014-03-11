BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

Deterjanlar

Yeni nesil Kärcher temizlik deterjanları, 3'ü 1 arada formülüyle mükemmel temizleme etkisinin yanı sıra, yüzeylere zarar vermeden ve hassas bir şekilde temizliğe imkan sağlar. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Yenilenebilir ve doğal kaynaklar kullanan Kärcher, ayrıca sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlü vurgulamaktadır. Ayrıca, küçük şişe tasarımı da ödül kazanmıştır.

Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleriniz için doğru temizlik deterjanı ile temizliğin etkisini daha da arttırabilirsiniz.