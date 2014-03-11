BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ
Kärcher nasıl fark yaratır? İster hassas, ister güç gerektiren temizlik işleri olsun Kärcher'in Basınçlı Yıkama Makineleri her temizlik işlemi için mükemmel bir çözüm sunar. Etkin gücü sayesinde kirli yüzeylerden eser kalmaz. Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri ile eskiler yeni ve şık görünüme kavuşur. Böylece bulunduğunuz ortama değer katar. Uzman mühendislik, kullanıcı dostu tasarım, yenilikçi teknoloji ve basınçlı yıkama makineleri konusundaki on yılı aşkın deneyim bunu mümkün kılar.
Smart Control
Entegre Home & Garden uygulaması, Bluetooth ve Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada çok jetli püskürtme borusu gibi akıllı ekipman ayrıntılarıyla.
Power Control
İyi dozda güç, Home & Garden uygulaması tarafından sağlanan destek ve ekranlı Power Control tetikli tabanca veya Vario Power püskürtme borusu gibi güçlü cihazlar sayesinde nazik ve etkili temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Compact
Taşınabilirlik ve kompakt bir tasarım arayanlar, mükemmel yardımcıyı burada bulacaktır. Minimum alan gereksinimi, saklaması kolay ve her zaman hızlı çalışmaya başlama. Akıllı, entegre hortum deposu ile.
K 2 Battery
Kablosuz, kullanışlı, mobil ve esnek, elektrik prizi olmayan her yerde daha küçük temizlik işleri için.
Performans Sınıfları
Performansı sınıfı, basınçlı yıkama makinelerinin ayrıştırılması için kilit faktör ve gereken temizleme süresinin belirlenmesi için ana parametredir. Doğru cihaz, temizliği önemli ölçüde kolaylaştırır. Temizlik gereksinimlerine paralel olarak hassas bir şekilde ayarlanmış olan farklı teknik özellikler, işleri daha da kolaylaştırmak ve daha verimli yapmak için farklı performans sınıflarıyla bağlantılıdır.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Uygulama danışmanıyla bir uzman gibi temizleyin
Smart Control basınçlı yıkama makinesini akıllı telefonunuzdaki Kärcher Home & Garden uygulamasına bağlamanız yeterli; temizlik şimdiden daha kolay ve verimli hale geldi. Uygulama danışmanı, temizlenecek nesne için en uygun basınç seviyesi gibi birçok temizlik durumu ve temizleme nesnesi hakkında pratik ipuçları ve püf noktaları verir.
Boost Modu
- Smart Control cihazları, ekstra güç için bir Boost moduna sahiptir. Daha inatçı kirlerin sorun olmaması için 30 saniye boyunca 15 bar daha fazla basınç uygulanır. Boost modu, püskürtme tabancası veya uygulama aracılığıyla etkinleştirilebilir.
- HARD, MEDIUM, SOFT ve BOOST basınç seviyeleri, püskürtme tabancası üzerindeki +/– düğmeleri kullanılarak uygun şekilde seçilebilir veya Kärcher Home & Garden Uygulamasından aktarılabilir.
İhtiyacın olan her şey
- Smart Control püskürtme tabancası, 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu ve Plug 'n' Clean deterjan sistemi gibi akıllı ekipman ayrıntılarıyla, her türlü temizlik sorununu kolayca ortadan kaldırabilirsiniz.
- LCD ekran, her zaman tam kontrole sahip olmanız için seçilen basınç seviyesini sürekli olarak gösterir.
- Hangi basınç ayarının ilgili uygulamaya en uygun olduğu, 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu üzerindeki sembollerle gösterilir.
Basınçlı yıkama makineleri için uygulama alanları
Kullanımları son derece kolay Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri, dış mekanları temizlemenin en etkili yoludur. Cihazı su sağlayacağınız yere bağlayın, musluğu açın, basınçlı yıkama makinesini çalıştırın ve temizliğin keyfini çıkarın.
Basınçlı yıkama makineleri, her türlü temizlik işlemi için doğru çözümü sağlamaktadır!
Basınçlı yıkama makineleri en sık uygulama alanları nedir ?
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletleri
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çitler ve küçük bahçe yolları veya kaplamaları
- Motosikletler ve mopedler
- Küçük arabalar
- Dış ortamda bulunan merdivenler ve büyük bahçe kaplamaları
- Orta ölçekli arabalar
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Karavanlar ve off-road araçlar
- Yüzme havuzları ve büyük veranda alanları
- Evlerde ve bina cephelerinde her türlü temizlik işlemleri
Basınçlı Yıkama Makineleri Aksesuarlar ve Deterjanları
Makine, aksesuarlar ve deterjanların doğru kombinasyonu ile en inatçı kirlerin bile hiç şansı yoktur. Doğru aksesuarlar temizlik işlemini önemli ölçüde kolaylaştırır ve temizliğin kısa sürede daha etkili gerçekleşmesine olanak sağlar.
Standart aksesuarlar
Kärcher basınçlı yıkama makinesi standart aksesuarları; Vario Power püskürtme başlığı, kir püskürtücü nozul, yüksek basınç hortumu ve bir adet su filtresinden oluşmaktadır.
Aksesuar kitleri
Makineniz opsiyonel olarak tedarik edebileceğiniz araç veya ev kiti ile donatılabilir. Böylece arabanız ve evinizin temizliğini ihtiyacınız olduğu şekilde giderebilirsiniz. Araba kiti içerisinde; yıkama fırçası, köpük fırçası ve araç temizleme deterjanı bulunur. Ev kitinde ise; yüzey temizleyici ile özel bir temizlik deterjanı bulunur.
Özel aksesuarlar
Ayrıca temin edebileceğiniz, Kärcher özel aksesuarları ile basınçlı yıkama makinesinin işlevlerini daha da arttırabilir ve her türlü temizlik ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayabilirsiniz. Örneğin, yüzey temizleme makinesi bina dışındaki tüm yüzeylerde hızlı, etkili ve sıçrama olmadan temizliğe olanak sağlar.
Deterjanlar
Yeni nesil Kärcher temizlik deterjanları, 3'ü 1 arada formülüyle mükemmel temizleme etkisinin yanı sıra, yüzeylere zarar vermeden ve hassas bir şekilde temizliğe imkan sağlar. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Yenilenebilir ve doğal kaynaklar kullanan Kärcher, ayrıca sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlü vurgulamaktadır. Ayrıca, küçük şişe tasarımı da ödül kazanmıştır.
Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleriniz için doğru temizlik deterjanı ile temizliğin etkisini daha da arttırabilirsiniz.