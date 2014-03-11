Süpürücüler ve vakumlu süpürücüler
Her zaman ve her yerde maksimum süpürme performansı. El süpürgesinden endüstri ve şehir süpürücüsüne kadar Kärcher sayesinde en son teknolojiyle süpürürsünüz. Ürün çeşidimiz klasikleri ve çöp vakumlama makinesi gibi yenilikleri kapsıyor. Süpürürken de sizin için geleceği düşünüyoruz. İş süpürmeye geldiğinde de son derece yenilikçiyiz!
Arkadan iticili tip vakumlu süpürücü
Avlular, yollar, atölyeler ve büyük salonlarda kullanım için idealdir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, temizlik şirketleri ve sanayide kullanılmak üzere etkili bir temizlik çözümüdür. İticili tip ve vakumlu süpürücüler, ergonomik ve kullanışlıdır. Bu makineler alçak toz birikintileri ile birlikte köşeleri dahi tamamen süpürür. 300 m²'den başlayan alanlar için idealdir.
Binicili tip vakumlu süpürücü
Orta ve geniş ölçekli alanlar için kullanımı ekonomik, temiz ve etkilidir. Geniş makine yelpazesi sayesinde, Kärcher vakumlu süpürücüler tüm ihtiyaçları karşılar. Kolay taşıma, erişim ve servis uygulamanın yanında; en yeni ve müşteri odaklı teknolojinin kullanılmasına da özel bir önem verilmiştir.
Endüstriyel süpürücüler
Lojistik sektöründen; demir-çelik üretimi ve yapı sektörüne kadar Kärcher endüstriyel süpürücüler güvenilir ve yüksek verimlidir. Bu makineler fazla miktarda kirliliğin olduğu en zor sanayi uygulamaları için tasarlanmıştır. Ödüllü filtre sistemi, en zorlu yerlerde bile tozsuz bir ortamı garanti eder.
Bir makine, birçok olasılık
Kullanımda esnek, pratikte verimli: Kärcher'in süpürücüleri ve vakumlu süpürücüleri her yönüyle etkileyicidir. Esneklikleri, kolay kullanımları ve mükemmel temizlik sonuçları, süpürme görevlerini her zamankinden daha kolay hale getirir.
Vakumlu süpürge nedir?
Yüksek performanslı süpürme: Vakumlu süpürücüler, iç ve dış yüzeylerdeki her türlü kiri temizler. Süpürücülerden nasıl farklılar? Kullanım sırasında, vakumlu süpürücü, bir rulo fırça kullanarak tozu dağıtır, ardından bir emme türbini (fan) kullanarak tozu çeker ve bir filtre sisteminde biriktirir.
Vakumlu süpürücüler nasıl çalışır?
Farklı modeller, farklı süpürme ilkeleri gerektirir.
Faraş prensibi
Döner fırça, hareket yönünün tersine döner. Sonuç olarak kir, süpürücünün önüne ve çöp kutusuna taşınır (doğrudan kir toplama). Kärcher'in itmeli süpürücüleri ve endüstriyel vakumlu süpürücüleri bu prensip doğrultusunda çalışır.
Avantajlar:
Daha düşük fırça hızları ve kısa "süpürme yolu" sayesinde düşük tozlu süpürme
Daha az fırça aşınması
Geniş ve ağır kir ile ince toz için ideal
Fırlatma prensibi
Kir, hareket yönünün tersine toplanır ve ana döner fırça vasıtasıyla arka kir haznesine taşınır. Kärcher'in arkasından yürünen elektrikli süpürgeleri ve üzerine binilen elektrikli süpürgeleri bu prensip doğrultusunda çalışır.
Avantajlar:
- Konteyner %100'e kadar dolum seviyesine izin verir
- Kaba ve hafif kirler için ideal
- Kaba kir kapağı kullanarak kaba kirleri kolaylıkla toplar
- Ön oturma pozisyonu sayesinde iyi görüş
Vakumlu süpürücülerin uygulama alanları nelerdir?
Bir makine, birçok uygulama alanı: Vakumlu süpürücüler, özellikle daha büyük iç ve dış yüzeyler için kullanılır. Normal süpürgelerle karşılaştırıldığında, en az çabayla, kaba ve inatçı kirleri, tozları ve atıkları hızlı ve etkili bir şekilde temizlerler.
Süpürücüler/vakumlu süpürücüler için tipik uygulama alanları şunları içerir:
- Depolar ve lojistik tesisler
- Fabrikalar
- Otoparklar ve yükleme rampaları
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Spor ve eğlence tesisleri
- Çelik ve metal endüstrisi
- Elektronik endüstrisi
- İlaç ve kimya endüstrisi
- Ulaşım ve ulaşım endüstrisi
- Ticaret fuarı ve konferans merkezleri
Süpürme ve vakumlu süpürme makineleri hangi katlarda kullanılabilir?
Farklı zemin kaplamaları ve kir türleri de elektrikli süpürge ve ilgili sistem üzerinde farklı talepler doğurur. Standart ana süpürme silindiri genel seçimdir ve esnekliği ve uzun kullanım ömrü ile öne çıkar. Ancak aynı rulo fırça tüm zemin kaplamaları için uygun değildir. Bu nedenle Kärcher, optimum temizlik sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak çeşitli çözümler sunar.
Vakumlu süpürücüler hangi alan performansına sahiptir?
Elektrikli süpürge performansı değişiklik gösterir ve modele ve ekipmana bağlıdır. Çeşitli elektrikli süpürgelerin alan temizleme performansına (saat başına) genel bir bakış aşağıdaki tabloda görülebilir. Karşılaştırma amacıyla: piyasada bulunan bir el fırçasının performansı 120 ile 160 m² (maks.) arasındadır.
Elektrikli süpürge
Endüstriyel vakumlu süpürücüler
Alan temizleme performansı (saatte)
7200–28,000 m²
Elektrikli süpürge
Binmeli vakumlu süpürücüler
Alan temizleme performansı (saatte)
5100–13,600 m²
Elektrikli süpürge
İtmeli süpürücüler/vakumlu süpürücüler
Alan temizleme performansı (saatte)
2800–3680 m²