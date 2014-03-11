Süpürücüler ve vakumlu süpürücüler

Her zaman ve her yerde maksimum süpürme performansı. El süpürgesinden endüstri ve şehir süpürücüsüne kadar Kärcher sayesinde en son teknolojiyle süpürürsünüz. Ürün çeşidimiz klasikleri ve çöp vakumlama makinesi gibi yenilikleri kapsıyor. Süpürürken de sizin için geleceği düşünüyoruz. İş süpürmeye geldiğinde de son derece yenilikçiyiz!