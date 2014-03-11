BELEDİYE ARAÇLARI

Kärcher'den MC, MIC ve Holder serisi yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları

Yeni kurulan Kärcher Municipal GmbH, belediyelere çevre temizliği için gerekli olan farklı sınıf ve kapasiteye sahip hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçlarını bir araya getiriyor. Bu yeni yapılanma kapsamında, Holder modeli ile güçlenen Kärcher; birbirini mükemmel bir şekilde tamamlayan ürün yelpazesi ile belediyeler ve diğer müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Marka güvenilirliği ile tek marka altında toplanan, birinci sınıf kaliteye sahip Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları performansları ile müşterilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.!

Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları her yerde olağanüstü performans sunar. Ana caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar, kaldırımlar, otoparklar, limanlar, fabrikalar, hastane ve üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve daha birçok alanda; dört mevsim ihtiyaca uygun olarak kolay temizlik çözümleri sunuyor.