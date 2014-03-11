BELEDİYE ARAÇLARI
34-156 HP (26-115 kW) motor gücüne sahip hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçlarımız, her türlü çevre temizliği için kusursuz performansa sahiptir. Sağlam şasi ve kullanım kolaylığı sağlayan tasarıma sahip olan araçlarımız; kaliteli ve güçlü farklı ekipmanlar ile yıl boyunca, dört mevsim bir çok farklı temizlik uygulaması (süpürme, yıkama, kışla mücadele, yeşil alan bakımı..vb) için gerekli olan yeterliliği ve verimliliği kullanıcılarına sunmaktadır. Teknolojik üstünlüğü, kalitesi, uygulama alanlarındaki temizlik performansı işletme maliyetlerinin azaltır.
Kärcher'den MC, MIC ve Holder serisi yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları
Yeni kurulan Kärcher Municipal GmbH, belediyelere çevre temizliği için gerekli olan farklı sınıf ve kapasiteye sahip hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçlarını bir araya getiriyor. Bu yeni yapılanma kapsamında, Holder modeli ile güçlenen Kärcher; birbirini mükemmel bir şekilde tamamlayan ürün yelpazesi ile belediyeler ve diğer müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Marka güvenilirliği ile tek marka altında toplanan, birinci sınıf kaliteye sahip Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları performansları ile müşterilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.!
Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları her yerde olağanüstü performans sunar. Ana caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar, kaldırımlar, otoparklar, limanlar, fabrikalar, hastane ve üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve daha birçok alanda; dört mevsim ihtiyaca uygun olarak kolay temizlik çözümleri sunuyor.
Kullanışlı ve konforlu ekipman
İçecek tutucusundan belge çantasına, havalı yaylı konforlu koltuktan CD çalarlı radyoya kadar - pratik ve akıllı donanım detayları çalışmayı sürücü için özellikle keyifli hale getirir.
Gereksinimleriniz için donatıldı
Gezici hortum, su sirkülasyon sistemi, çekiş tahriki ve hidrolik sistem gibi seçenekler uygulama yelpazesini genişletir ve verimliliği artırır.
Sayısız uygulama sayesinde çeşitli kullanım
Kärcher her görev için doğru ekipmanı sunar: Ön silindir fırçaları, yan fırçalı ve yan fırçasız fırça sistemleri ve dış mekan temizliği için vakum sistemi. Yeşil alan bakımı için biçme makineleri, ot fırçası ve hidrolik sulama kolu. Kış servisi için kar püskürtücüler, kar küreme makineleri ve üste monte serpme makineleri. Islak temizlik için yüksek basınçlı temizleyiciler ve yıkama sistemleri.
Güvenilirlik
Sadece Kärcher orijinal parçaları Kärcher kalitesine sahiptir. Bu, yan fırçalar, motor yağı ve hidrolik sıvısı ve tabii ki diğer tüm aşınan parçalar, yedek parçalar, yağlayıcılar ve işletim malzemeleri için geçerlidir. Hiçbir şey orijinalinden daha iyi ve daha güvenilir değildir.
Telefonda yardımcınız
Dost canlısı, yetkin, çözüm odaklı Kärcher yardım hattı çalışanları size telefonda uzman tavsiyesi sunabilmek için tüm makineleri, aksesuar parçaları ve temizlik maddelerini çok iyi bilirler.
Performansı ve değeri koruyun
Her zaman en yüksek performans: Servis anlaşmalarımızla Kärcher temizleme makineleriniz düzenli denetimler, bakım veya eksiksiz tam hizmet paketi sayesinde her zaman kullanıma hazırdır.
MC 130
MC 250 – En iyisini istediğinizde!
MIC 35/MIC 42 kış servisi.
Araçtaki her şeyin en iyisi – MC 250
MC 250 ürünümüz kapsamlı performans, konfor ve çevre korumasında en iyi çözümü sunar. Kompakt, sağlam süpürücü, çevre koruma için en yüksek standartlarla uyumlu güçlü bir sürücüye sahiptir. Geniş, anlaşılır şekilde düzenlenmiş ve konforlu büyük kabin maksimum konfor sunar. 60 km/s sürüş hızı, hidropnömatik süspansiyon ve tüm servis bileşenlerine hızlı erişim ile işinizi hiç olmadığı kadar hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.