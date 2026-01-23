ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
Alman teknolojisi ile üretilen Kärcher elektrikli süpürge kategorisinde herkesin tercihine göre bir süpürge var: dikey, şarjlı, toz torbalı, su filtreli, multisiklon...
Yaşadığınız veya eşyaları koyduğunuz yerin büyük ya da küçük oluşu, ailenizle ya da yalnız yaşamanız torbalı ya da torbasız bir elektrikli süpürge istemeniz hiç önemli değil; Kärcher’de ihtiyaçlarınıza uygun elektrikli süpürgeyi bulacaksınız!
FAVORİ ÜRÜNLER
VCC CycloneX Serisi
Yatak Temizleyici
Dikey Elektrikli Süpürgeler
Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler
Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler
Su Filtreli Elektrikli Süpürgeler
Ürün Özellikleri
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
Dikey Elektrikli Süpürgelerin Özellikleri
Toz sensörü teknolojisi
VC 7 Cordless yourMax, süpürmeyi daha verimli ve zahmetsiz hale getirir. Yenilikçi toz sensörü, otomatik toz algılama ve güç kontrolü sağlar. Akıllı güç ayarı, 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanılmasını sağlar. Süpürme bundan daha kolay veya rahat olamaz!
Lityum iyon batarya ile kablosuz özgürlük
Şarjlı dikey elektrikli süpürgeler maksimum hareket özgürlüğü, yüksek emiş gücü ve düşük ağırlığı ile diğerlerinden ayrılır. Güçlü piller, temizlenecek son köşeye kadar zorlu temizlik işini ortadan kaldırır. Ek olarak, çeşitli aksesuar yelpazesi, kablosuz elektrikli süpürgeleri çok yönlü hale getirir.
Kolay kullanım
Tüm dikey süpürgelerimizde bulunan güç seviyesi, her özel uygulamaya uyacak şekilde hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir. Kullanışlı kilitleme düğmesi sayesinde güç düğmesine basılı tutmanıza gerek kalmaz, yoğun temizlik uygulamaları için boost modu kullanılabilir.
Aktif zemin başlığı
Motorlu silindirler ve olağanüstü manevra kabiliyeti, optimum kir toplama ve mobilya altında zahmetsiz vakumlama sağlar.
VC 7 YourMax ve VC 6 Cordless'ın zemin başlığı, kiri daha görünür kılmak ve güvenilir kir toplamayı sağlamak için LED aydınlatmaya sahiptir.
Çok çeşitli uygulama seçenekleri
Çeşitli aksesuarlar için akıllı montaj seçenekleri, kablosuz elektrikli süpürgeleri daha da çok yönlü hale getiriyor.
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerinden* (VC 6 Cordless) oluşan üç aşamalı filtre sistemi, ekstra temiz egzoz havası sağlar.
Filtrelerin temizlenmesi ve değiştirilmesi kolaydır, bu da elektrikli süpürgenin ömrünü uzatır.
*EN 1822:1998.
Tek tıkla toz haznesi boşaltma
Kir, bir düğmeye basarak kolayca ve hijyenik olarak boşaltılır. Böylece kirle temasa gerek kalmaz.
Pratik duvar aparatı
Duvar aparatı kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazırdır. VC 6 Cordless ourFamily için duvar aparatı aynı zamanda uygun bir şarj cihazı görevi görür.
VC 7 Cordless yourMax
Vakum yapmayı harika bir temizlik deneyimine dönüştürün: VC 7 Cordless yourMax, son teknoloji ve kapsamlı donanımıyla etkileyicidir ve kullanımı da oldukça rahattır. Yenilikçi toz sensörü, kiri algılar ve emiş gücünü buna göre ayarlar, bu da 60 dakikaya kadar batarya kullanım süresinin verimli kullanılmasını sağlar. Güçlü 350 watt BLDC motoru ve 25,2 V batarya voltajı, vakum yapmayı kolaylaştırır. Boost fonksiyonu, tek bir düğme ile maksimum emiş gücünü garanti eder. Diğer avantajlar arasında, kolay 1 tıklama ile toz haznesi boşaltma, zor ulaşılabilen alanların bile temizlenebilmesi için ergonomik tasarım ve aktif zemin başlığındaki LED ışıklar sayesinde tozun daha görünür hale gelmesi bulunur. Filtreyi temizlemek, sağlanan alet ve yedek filtre sayesinde son derece basittir. Çeşitli başlıklar sayesinde, her yerde temizlik yapmak çok kolaydır: dar aralık başlığı, köşelerden ve çatlaklardan kirleri giderir, 2'si 1 arada başlık, mobilya ve döşemeleri temizlemek için mükemmeldir ve yumuşak fırça, hassas yüzeyleri bile temizlemek için uygundur. Diğer kullanışlı özellikler arasında batarya durum göstergesi ve şarj fonksiyonlu duvar braketi bulunmaktadır.
VC 6 Cordless ourFamily
Temizlik gerçekten bu kadar basit olabilir: VC 6 Cordless ourFamily süpürge ile süpürme gerçek bir keyfe dönüşüyor. Tek tıklamayla toz haznesi boşaltma, boost fonksiyonu, zor ulaşılabilen alanları temizlemek için ergonomik tasarım ve aktif zemin başlığındaki LED ışıklar gibi birçok akıllı özellik, tozu daha görünür hale getirir ve güvenilir kir toplama sağlar.
Diğer avantajlar arasında etkileyici 50 dakikalık batarya kullanım süresi, sessiz çalışma, ayrı filtre temizleme aparatı ve batarya durumunu ve ilgili mesajları her zaman gösteren kolay okunabilir batarya durumu göstergesi bulunur.
Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler
VC 2
Kärcher'in kompakt VC 2 toz torbalı elektrikli süpürgesi, apartman dairelerinde ve daha küçük evlerde kullanım için mükemmeldir. Küçük alanlarda saklanabilir ve son derece güvenilir temizlik sonuçları sağlar. Dahası, VC 2, kullanımdan sonra kablonun hızlı bir şekilde toplanmasını sağlayan otomatik kablo geri sarma, merdivenlerden inip çıkmayı kolaylaştıran katlanır taşıma kolu ve sonsuz sayıda kullanışlı özellik ile etkileyicidir. Cihazda değişken güç kontrolü ve aksesuarlar için saklama bölmesi bulunur. Premium model ayrıca parke ve sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için teslimat kapsamında bir parke başlığı içerir.
Toz torba teknolojisi
Kärcher toz torbalı elektrikli süpürgeler çok hijyeniktir çünkü vakumlanan kir ve toz torbada güvenilir bir şekilde tutulur. Torba dolduğunda, cihazdan hızlı bir şekilde çıkarılabilir ve kire temas etmeden ve hatta toz oluşturmadan bertaraf edilebilir. Bu özellik, diğerlerinin yanı sıra alerjisi olanlar tarafından özellikle değerlidir.
Otomatik kablo sarma
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
Katlanabilir taşıma kolu
Katlanabilir taşıma kolu, elektrikli süpürgenin merdivenlerden yukarı ve aşağı taşınmasını kolaylaştırır.
Cihaz üzerinde ayarlanabilen güç kontrolü
Uyarlanabilir güç: Cihazın emiş gücü, ihtiyaçlarınıza göre herhangi bir seviyede ayarlanabilir.
Aksesuarlar için saklama bölmesi
Aksesuarlar cihazın kendisinde saklanabilir, böylece her zaman elinizin altında olur.
Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler
VC 3
Kärcher'in yeni VC 3 multisiklonlu elektrikli süpürgesi, kompakt boyutu sayesinde küçük evler için mükemmeldir. Sadece sert zeminleri ve halıları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda aralık başlığı ve yumuşak toz fırçası sayesinde dar boşluklarda ve hassas yüzeylerde bile harika sonuçlar verir.
Diğer faydaları arasında polen veya alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresi ve pratik park pozisyonu yer alır. Premium model ayrıca parke ve sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için teslimat kapsamında bir parke başlığı içerir.
Multisiklon teknolojisi
Multisiklon teknolojisine sahip Kärcher elektrikli süpürgeler, kiri filtre torbalarında değil, şeffaf bir atık konteynerinde toplar. Bu, yalnızca pahalı yedek filtreler satın alma ve takma zahmetinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda konteynerin ne zaman boşaltılması gerektiğini bir bakışta gösterir.
Park pozisyonu
Kullanışlı park pozisyonu özelliği, iş molaları sırasında cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde park etmenizi sağlar.
Şeffaf atık kabı
Atık kabı sadece boşaltılması gerektiğini göstermekle kalmaz, içeriği de hemen imha edilebilir.
Otomatik kablo sarma
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
Çıkartılabilir zemin başlığı
Evin her alanında optimum temizlik için değiştirilebilir aksesuar seçeneği.
Su Filtreli Elektrikli Süpürgeler
DS 6
Su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, yalnızca temiz zeminleri garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda 99.95% 'e kadar tozsuz daha temiz hava sağlar. Bu, havayı ve bununla birlikte iç mekan iklimini belirgin şekilde iyileştirir. Herkes için iyi – sadece alerjisi olanlar için değil.
Su filtreli elektrikli süpürge nasıl çalışır?
Standart filtre torbalı elektrikli süpürgelerin aksine DS 6 Su Filtresi, suyun doğal gücünü kullanarak çalışır. Filtredeki su, güçlü emiş gücü ile yüksek hızda döner. Vakumlanan kir, bu dönen su ile havadan çok etkili bir şekilde filtrelenir ve hemen su deposuna bağlanır. Sonuç, alerjisi olanlar için bile yeterince temiz, son derece taze çıkan havadır. Alerjenlerin çoğalabileceği filtre torbaları olmadığı için kullanımdan sonra toz akarlarının salgıları bile suyla yıkanır. Alerjisi olanlar için bir başka fayda da, vakum boşaldığında artık toz oluşmamasıdır.
- Şeffaf su filtresinde etkin ana filtrasyon. Tüm kaba kirler burada güvenle tutulur. Daha fazla toz üretilemez ve emiş gücü korunur.
- Ara filtre yıkanabilir ve bu nedenle uzun ömürlüdür. Yoğunlaştırılmış nemli havadaki küçük partikülleri filtreler.
- Özel HEPA 12 filtresi polen, mantar sporları, bakteri ve toz akarı salgılarının %99,5'ini hapseder.
Güçlü su filtresi
Su filtresi, yalnızca dışarı atılan havanın özellikle temiz olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pratik tasarımı sayesinde boşaltılması ve temiz tutulması kolaydır.
Ayarlanabilir teleskopik emiş borusu
Ayarlanabilir teleskopik emiş borusu, vakumlama sırasında ekstra konfor için kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir.
Otomatik kablo sarma
Kullanımdan sonra kablo hızlı ve kolay bir şekilde geri sarılabilir.
Pratik park pozisyonu
İşe ara verildiğinde cihaz hızlı ve kolay bir şekilde park edilebilir.
Kolay temizlik
Çıkarılabilir su filtresinin doldurulması ve temizlenmesi kolaydır.
Dikey saklama için park konumu
DS 6, yerden tasarruf etmek için dikey olarak da saklanabilir.
Pratik aksesuar saklama
Tüm aksesuarlar, aksesuar bölmesinde kolayca erişilebilecek şekilde düzenli bir şekilde saklanabilir.
Ergonomik taşıma sapı
DS 6'daki ergonomik taşıma sapı, bir yerden başka bir yere taşımayı kolaylaştırır.
Yıkanabilir ara filtre
Uzun çalışma ömrü ve optimum temizlik sonucu için yıkanabilir ara filtre.
Toz ve hayvan tüyleri mi? İhtiyacınız olan her şeye sahibiz!
Toz içinde
Bu tozlar nereden geliyor? Evinize bakarken bu soruyu kendinize sormayan yoktur. Ev yeni temizlenmiş ve yine de kısa bir süre sonra mobilyaların, ev bitkilerinin, kitapların ve zeminin üzerinde ince bir toz tabakası oluşur. Gerçek şu ki, yaşam alanlarında toz sürekli olarak havalanır ve geniş bir alana yayılır. Buna engel olunamaz ama en azından hızlı bir şekilde temizlenebilir. Yeni kablosuz süpürge modelleri ile istenmeyen ev tozunu zahmetsizce ve maksimum manevra kabiliyeti ile ortadan kaldırabilirsiniz.
Toz aslında nelerden oluşur?
Toz, ölü deri hücrelerinden halı liflerine, polenden evcil hayvan tüylerine kadar farklı boyuttaki parçacıkların karışımından oluşur. Bu parçacıklar birbirleriyle karışır ve birleşir. Parçacıkların büyüklüğü ve ağırlığına bağlı olarak, toz hava dolaşımıyla her köşeye taşınabilir veya sürekli olarak yerleşmeden dolaşabilir.
Evimize çoğu kiri ayakkabılarımızla taşırız. Bu nedenle, kirin çoğunu yakalayan açık ağ, hindistan cevizi veya tekstil paspaslarının yanı sıra kauçuk bölümler gibi kir tuzaklarının bulunması faydalı olabilir.
Evcil hayvanlarla birlikte daha sık temizlik yapın
Köpekler ve kedilerle birlikte yaşarken, haftada bir büyük temizlik yapmak yeterli değildir: zeminde çamur izleri, mama kabının etrafında yiyecekler ve hoş olmayan evcil hayvan tüyleri evin her yerine yayılır. Temizlik makinenizi düzenli olarak kullanmanız ve ara temizlik için hızlıca çıkarmanız gerekmektedir, böylece evinizi düzenli tutabilirsiniz. Kablosuz süpürgelerimiz her zaman hazır ve her türlü temizlik zorluğunu üstesinden gelmeye hazır, özellikle ulaşılması zor alanlarda bile size hızlı ve esnek bir temizlik imkanı sunarak ihtiyaçlarınıza uygun şekilde evinizi temizlemenize yardımcı olur.
Evcil hayvan tüylerine son!
Evcil hayvanınız varsa, bu sorunu tanıyacaksınız: dört ayaklı dostunuzun tüyleri hızla tüm evin etrafına yayılır hatta süpürdükten ve temizlik yaptıktan hemen sonra bile. Evcil hayvan tüyleri halılar ve kapı paspaslarında özellikle inatçıdır. Geleneksel bir süpürge burada işe yaramaz çünkü ince tüyleri güvenilir bir şekilde temizleyemez. Size yardımcı olabilecek şey nedir? Kärcher kablosuz süpürgeler. Aktif zemin başlığı, kumaş zemin kaplamalarından evcil hayvan tüylerini çok etkili bir şekilde temizler.
Kedi kumu her yerde mi? Sorun değil!
Genelde kedi kum kabının etrafına bolca kedi kumu dağılır. Bu temizlik görevini vakum temizleyicimiz hızla halleder. Küçük granüller hızlı ve kolay bir şekilde vakumlanabilir.