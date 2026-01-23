VC 7 Cordless yourMax

VC 6 Cordless ourFamily

Temizlik gerçekten bu kadar basit olabilir: VC 6 Cordless ourFamily süpürge ile süpürme gerçek bir keyfe dönüşüyor. Tek tıklamayla toz haznesi boşaltma, boost fonksiyonu, zor ulaşılabilen alanları temizlemek için ergonomik tasarım ve aktif zemin başlığındaki LED ışıklar gibi birçok akıllı özellik, tozu daha görünür hale getirir ve güvenilir kir toplama sağlar.

Diğer avantajlar arasında etkileyici 50 dakikalık batarya kullanım süresi, sessiz çalışma, ayrı filtre temizleme aparatı ve batarya durumunu ve ilgili mesajları her zaman gösteren kolay okunabilir batarya durumu göstergesi bulunur.