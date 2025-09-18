Kärcher’in Yeni VCC CycloneX Teknolojili Süpürgeleriyle Tanışın
Kärcher, şimdi yeni VCC CycloneX serisi elektrikli süpürgeleriyle ev temizliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Sessiz çalışma, HEPA13 filtreleme, 800W güçlü motor, toz torbasız kullanımı ile kirle teması engelleyen bu süpürgeler; hijyen, dayanıklılık ve konforu bir arada sunuyor. Alerji hastaları, evcil hayvan sahipleri ve kusursuz temizlik isteyen herkes için tasarlanan yeni Kärcher süpürgeleriyle tanışın.
CycloneX serisini keşfet
VCC 6 CycloneX DualControl Pet+
Evcil hayvan sahipleri için özel geliştirilen Kärcher VCC 6 CycloneX DualControl Pet+, tüy ve derinlemesine kirlerde maksimum etki sağlar. Etkili Mini Turbo Başlık ve HEPA13 filtre sistemi sayesinde hem hijyenik hem de zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunar. Halılarda derinlemesine temizlik sağlayan ek turbo başlığı ile toza şans bırakmaz.
Mini Turbo Başlık İle Evcil Hayvan Tüylerine Son
Halı, koltuk ve zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar.
HEPA13 Filtreleme
%99,9 filtreleme ile alerjenleri yakalar, evcil dostlarla yaşayan aileler için hijyen garantisi sunar.
CycloneX Teknolojisi
800W motor gücüyle güçlü emiş ve kesintisiz performans sağlar.
LED Ekran & UltraView LED Başlık
Temizlik sırasında görünmez tozları bile ortaya çıkarır, kullanıcıya tam kontrol sunar.
VCC 6 CycloneX DualControl B&W
Şık siyah-beyaz tasarımıyla öne çıkan Kärcher VCC 6 CycloneX DualControl B&W, estetiği ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Motorlu aktif nozul ve LED aydınlatmalı başlığı sayesinde zorlu kirleri kolayca görünür hale getirerek üstün temizlik performansı sağlıyor. Halılarda derinlemesine temizlik sağlayan ek turbo başlığı ile toza şans bırakmıyor.
Şık Siyah-Beyaz Tasarım
Modern görünüm, güçlü teknolojilerle birleşiyor
UltraView LED Başlık
En ufak tozları bile ortaya çıkaran akıllı aydınlatma
Açma/Kapama ve Emiş Gücü Kontrolü
Tutma sapı sayesinde başlığın tüm fonksiyonlarını kolayca yönetebilir, ihtiyacınıza göre emiş gücünü ayarlayarak temizlik deneyiminizi konforlu ve ergonomik hale getirebilirsiniz.
Ergonomik Kullanım
18 kademeli teleskopik boru ve kolay hareketli başlık
VCC 6 CycloneX DualControl
Akıllı teknolojileriyle öne çıkan Kärcher VCC 6 CycloneX DualControl, temizlikte kontrolü tamamen sizin elinize bırakıyor. UltraView LED başlık ve pratik LED ekranı sayesinde en görünmez tozları bile yakalayarak derin bir temizlik sağlıyor. Halılarda derinlemesine temizlik sağlayan ek turbo başlığı ile toza şans bırakmıyor.
Yatay ve Dikey Park Pozisyonu
Süpürgenizi temizlik sonrası istediğiniz yerde, minimum alan kaplayacak şekilde kolayca depolayın.
UltraView LED Başlık Teknolojisi
Ultraview LED başlık teknolojisi sayesinde en ince, gözle görünmeyen tozları bile kolayca ortaya çıkarın.
Açma/Kapama ve Emiş Gücü Kontrolü
Tutma sapı sayesinde başlığın tüm fonksiyonlarını kolayca yönetebilir, ihtiyacınıza göre emiş gücünü ayarlayarak temizlik deneyiminizi konforlu ve ergonomik hale getirebilirsiniz.
Ergonomi ve Konfor
18 kademeli teleskopik boru ile rahat ve ergonomik bir temizlik deneyimi sunar.
Turbo Başlık
Turbo başlık ile halılarınızı derinlemesine temizleyin.
Torbasız XXL Toz Haznesi
1,5 litrelik torbasız haznesiyle kolay, hijyenik ve temassız boşaltma imkânı sağlar.
VCC 4 CycloneX
Kompakt tasarımı ve güçlü performansı ile Kärcher VCC 4 CycloneX, günlük temizlikte pratikliği ve hijyeni bir araya getiriyor. Sessiz çalışma özelliği ve yüksek filtreleme sistemiyle ailelerin ve alerji hassasiyeti olanların güvenle tercih edebileceği bir çözüm sunuyor.
Yatay ve Dikey Park Pozisyonu
Süpürgenizi temizlik sonrası istediğiniz yerde, minimum alan kaplayacak şekilde kolayca depolayın.
Ayarlanabilen Emiş Gücü
Farklı yüzeylere uygun temizlik deneyimi sunarak halıdan parkeye her zeminde en iyi sonucu sağlar.
Ergonomi ve Konfor
18 kademeli teleskopik boru ile rahat ve ergonomik bir temizlik deneyimi sunar.
Torbasız XXL Toz Haznesi
1,5 litrelik torbasız haznesiyle kolay, hijyenik ve temassız boşaltma imkânı sağlar.
VCC CycloneX Uzatılmış Garanti
Bültenimize abone olarak VCC CycloneX elektrikli süpürgenizin garanti süresini 2 yıldan 5 yıla uzatma avantajını elde edebilirsiniz.