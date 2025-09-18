Kärcher’in Yeni VCC CycloneX Teknolojili Süpürgeleriyle Tanışın

Kärcher, şimdi yeni VCC CycloneX serisi elektrikli süpürgeleriyle ev temizliğinde yeni bir çağ başlatıyor. Sessiz çalışma, HEPA13 filtreleme, 800W güçlü motor, toz torbasız kullanımı ile kirle teması engelleyen bu süpürgeler; hijyen, dayanıklılık ve konforu bir arada sunuyor. Alerji hastaları, evcil hayvan sahipleri ve kusursuz temizlik isteyen herkes için tasarlanan yeni Kärcher süpürgeleriyle tanışın.