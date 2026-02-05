VCC 4 CycloneX
Filtre torbalarına ve pahalı değiştirmelere elveda deyin! VCC 4 elektrikli süpürge yenilikçi siklon teknolojisini kullanır ve şeffaf, yıkanabilir bir atık kabıyla birlikte gelir, bu da bakımı kolaylaştırır.
Her evin olmazsa olmazı toz torbasız elektrikli süpürgedir, yüksek performanslı temizliğe depolama alanını düşünmeden sahip olun.Süpürgenizi kaldırmak ve saklamak artık çok kolay! Yatay ve dikey park sistemimiz sayesinde, temizlik bittikten sonra süpürgenizi zahmetsizce kaldırıp dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Temizlik yaparken kısa bir mola mı vermek istiyorsunuz? Süpürgenizi dik konumda tutarak sapından kolayca taşıyabilir ve duvarlara yaslama derdinden kurtulabilirsiniz. Bu sayede daha az yer kaplar ve her zaman elinizin altında olur. İster dik olarak saklayın, isterseniz de yatay bir şekilde yatırarak en dar alanlara bile kolayca kaydırıp yerleştirin. Sınırsız depolama seçenekleriyle evinizde daha fazla alan yaratın!
Özellikler ve faydalar
Sağlıklı ve Zahmetsiz Temizlik DeneyimiCycloneX teknolojisi ile filtre değiştirme derdine ve pahalı yedek filtre maliyetlerine veda edin! Yenilikçi sistemimiz sayesinde sürekli filtre değişimi yapmanıza gerek kalmaz. Atık haznesini ise kolayca su ile temizleyebilir, hijyenik bir kullanım sağlayabilirsiniz.Evinizin havasını ferahlatın! HEPA 13 filtresi, polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreleyerek, temiz hava salınımı sağlar ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratır.Üstelik, torbasız sistemimiz sadece alerjisi olanlar için değil, herkes için önemli bir avantaj sunar: Temizlik sırasında oluşan hoş olmayan kokulara son! Evinizde her zaman taze ve temiz bir hava soluyun.
Kolay Depolama, Üstün EsneklikSüpürgenizi kaldırmak ve saklamak artık çok kolay! Yatay ve dikey park sistemimiz sayesinde, temizlik bittikten sonra süpürgenizi zahmetsizce kaldırıp dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.Temizlik yaparken kısa bir mola mı vermek istiyorsunuz? Süpürgenizi dik konumda tutarak sapından kolayca taşıyabilir ve duvarlara yaslama derdinden kurtulabilirsiniz. Bu sayede daha az yer kaplar ve her zaman elinizin altında olur. İster dik olarak saklayın, isterseniz de yatay bir şekilde yatırarak en dar alanlara bile kolayca kaydırıp yerleştirin. Sınırsız depolama seçenekleriyle evinizde daha fazla alan yaratın!
Kesintisiz Güç, Kusursuz TemizlikTemizlikte en büyük yardımcınız: Tutarlı ve yüksek emiş gücüyle etkin temizlik sunan CycloneX sistemi! Bu yenilikçi teknoloji, toz ve kiri havadan çekip dış hazneye hapseden güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturur. Bu sayede, filtreleriniz daima temiz kalır, tıkanma derdine son verilir ve süpürgeniz her zaman ilk günkü gibi yüksek emiş gücünü muhafaza eder. Evinizin her köşesinde, her zaman en üst düzeyde temizliğin keyfini çıkarın!
Otomatik kablo sarıcı
- Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok. Tek bir dokunuşla veya uzaktan çekip bırakarak kablonuz anında ve otomatik olarak sarılır.
Yüksek manevra kabiliyeti
- Tekerlekleri, sizi yormadan kolay manevra kabiliyeti sunarak temizliği zahmetsiz bir deneyime dönüştürür. Yorulmadan, hızla biten bir temizliğin tadını çıkarın!
Kirle teması önleyen toz haznesi
- 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilirsiniz. Tek tuşla açarak, hazneyi yerinden çıkartın ve tek bir hareketle, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Zamanınız size kalsın, hijyenik temizliğin tadını çıkarın!
Bükülmelere dayanıklı hortum
- Özel olarak tasarlanmış bu hortum, bükülmelere ve kırılmalara karşı olağanüstü direnç gösterir. Evinizin her köşesine rahatça ulaşırken, esnek yapısı sayesinde size kolay hareket olanağı ve zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunar. Artık hiçbir engel kalmayacak!
Tutma sapı & teleskobik boru
- Ergonomik tutma sapımız sayesinde eliniz kaymaz, süpürgeniz elinize tam oturur.
- 18 kademeli teleskobik borusu ile eğilmenize gerek kalmadan, boyunuza göre mükemmel ayarı yapabilirsiniz.
Kablo uzunluğu
- 4,9 metredir kablo boyuna sahiptir ve işlem alanı 8,1 metredir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|800
|Atık konteyneri kapasitesi (ml)
|1500
|Ses seviyesi (dB(A))
|78
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|460 x 315 x 270
Scope of supply
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- HEPA Filtre: 1 Parça(lar)
- Motor koruyucu filtre: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Torbasız filtre sistemi
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı