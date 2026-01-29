HAVA TEMİZLEYİCİLER

İçerisi artık yeni dışarısı! Evden çalışmak, dinlenmek veya uyumak: Zamanımızın büyük bir bölümünü içeride geçiriyoruz. Bu nedenle içerideki havanın taze olmasını sağlamak iyi bir fikir ama dışarıdaki havanın evin içindeki havadan daha kirli olması nadir değildir. Bu nedenle, güçlü Kärcher AF hava temizleyicileri, pencereyi açtığınızda içeri giren polenleri ve ince tozları güvenilir bir şekilde filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda odadaki havadan virüsleri, ev tozlarını ve hoş olmayan kokuları da etkili ve sessiz bir şekilde ortadan kaldırır. Taze ve temiz hava özellikle alerjisi olanlar için önemlidir. Hava temizleyicileri gerçek bir fark yaratır ve bunu aldığınız her nefeste fark edersiniz.

AF Series V2

    Evinizde neden hava temizleme makinesi kullanmalısınız?

    Nefesinizi birkaç saniye tutmayı deneyin. İyi hissetmemiz, çalışabilmemiz, öğrenebilmemiz veya etkili bir şekilde yenilenebilmemiz için soluduğumuz havanın temiz olması gerekir. Kärcher, farklı yaşam koşulları için çeşitli hava temizleyicileri sunar ve akıllı otomatik mod ile cihaz, performansını her zaman mevcut hava kalitesine uyarlar.

    Etkili hava temizleme - temiz hava için

    Kärcher hava temizleyicileri, doğal aktif karbon ve antibakteriyel kaplama ve son derece etkili HEPA 13 filtreleme ile çalışır. Odadaki havadan 0,3 µm'den büyük tüm parçacıkların %99,95'ini filtreler. Hava temizleyicilerimiz hoş olmayan kokuları, küfleri, bakterileri, aerosol, ince toz, polen ve alerjenleri giderir.

    Kärcher Air Purifier

    Sessiz çalışma - keyifli kullanım için

    AF hava temizleyicileri, yüksek kaliteli, son derece sessiz fanlar ve motorların yanı sıra ses açısından optimize edilmiş hava akışı ile donatılmıştır. Kısacası: Dikkatinizi dağıtan gürültüler olmadan hayattaki önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

    Kärcher Air Purifier

    Yüksek hava akış hızı - hızlı hava temizleme için

    Güçlü, yüksek verimli, ancak sessiz motorlar, yüksek performans ve hızlı hava değişimi sağlar. Gönül rahatlığıyla, özgürce nefes alabilirsiniz.

    Kärcher Air Purifier

    Kärcher hava temizleyicileri neler yapabilir?

    Kärcher hava temizleyicilerimiz, HEPA 13 ve antibakteriyel aktif karbon filtresi sayesinde tüm iç mekanlarda çok çeşitli farklı kirleticileri filtreleyebilir:

    Pictogram for pathogens & aerosols

    Patojenler ve aerosoller

    Pictogram for chemical vapours

    Kimyasal buharlar

    Pictogram for fine dust

    İnce tozlar

    Pictogram for allergens

    Allerjenler

    Pictogram for unpleasant odours

    Hoş olmayan kokular

    Pictogram for mould spores

    Küfler

    Uygulama Alanları

     

    Oturma odası ve yatak odası
    Özellikle çok zaman geçirdiğiniz odalarda toz hızla toplanır. Kompakt AF hava temizleyicileri, çok fazla yer kaplamadan havadaki ince tozları, polenleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

    Mutfak
    Saatler geçer ama yemek kokuları mutfaktan geçmez. AF serisinin hava filtreleri buna bir son veriyor.

    Çalışma alanı
    Kendi ofisinizde ya da evden çalışıyorsanız, keyifli bir çalışma ortamına ihtiyacınız var. Kärcher hava filtresi temiz oda havasını garanti eder ve bu da konsantrasyonu artırır.

    Kiler ve çatı katı
    Kilerler ve tavan araları tozlu olmasıyla bilinir. Burada çamaşırlarınızı asmak veya yiyecek depolamak istiyorsanız, Kärcher hava temizleyicilerinde bulunan etkili filtreler için minnettar olacaksınız.

     

    Kärcher Air purifier

    Aksesuarlar

    HEPA 13 filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi, sürekli olarak yüksek performansı ve dolayısıyla iyi hava kalitesini garanti eder.