HAVA TEMİZLEYİCİLER

Uygulama Alanları

Oturma odası ve yatak odası

Özellikle çok zaman geçirdiğiniz odalarda toz hızla toplanır. Kompakt AF hava temizleyicileri, çok fazla yer kaplamadan havadaki ince tozları, polenleri ve bakterileri etkili bir şekilde filtreler.

Mutfak

Saatler geçer ama yemek kokuları mutfaktan geçmez. AF serisinin hava filtreleri buna bir son veriyor.

Çalışma alanı

Kendi ofisinizde ya da evden çalışıyorsanız, keyifli bir çalışma ortamına ihtiyacınız var. Kärcher hava filtresi temiz oda havasını garanti eder ve bu da konsantrasyonu artırır.

Kiler ve çatı katı

Kilerler ve tavan araları tozlu olmasıyla bilinir. Burada çamaşırlarınızı asmak veya yiyecek depolamak istiyorsanız, Kärcher hava temizleyicilerinde bulunan etkili filtreler için minnettar olacaksınız.