Dalgıç Pompalar

Temiz veya kirli suyu dışarı pompalamak istiyorsanız, güçlü Kärcher dalgıç pompaları hızlı ve güvenilir yardım sunar. Kärcher dalgıç pompaları, profesyonel uygulamalarda kullanılan denenmiş ve güvenilir seramik kayar halka conta içerir. Bu yüksek kaliteli sızdırmazlık, pompaları daha sağlam hale getirir, hizmet ömürlerini uzatır. Ev içinde ve çevresinde zorlu kullanımlar için mükemmel oldukları anlamına gelir.

Bir sel durumunda hızlı hareket etmeniz gerekse bile dalgıç pompa mükemmel çözümdür. İster bir çamaşır makinesi sızıntısı, şiddetli yağmur veya tıkalı bir gider olsun, Kärcher dalgıç pompa güvenli ve güvenilir bir şekilde suyu anında tahliye etmeye yardımcı olur.