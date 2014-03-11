Pompalar
İster evinize ve bahçenize alternatif su kaynaklarından gelen şebeke suyunu; ister beklenmeyen su baskınlarını hızlı ve kolay bir şekilde pompalayabilirsiniz. Havuz temizliğinde ve daha birçok farklı amaçla Kärcher pompalarından faydalanabilirsiniz.
Drenaj pompaları
Kärcher dalgıç pompalar temiz ve kirli suyu hızlı bir biçimde boşaltır ve çeker.
Sulama pompaları
Evde ve bahçede çok amaçlı kullanım için idealdir. Pompalar; sulama amaçlı kullanılabileceği gibi; çamaşır makineleri ve tuvaletler için de su sağlama amaçlı kullanılabilir.
Temiz su tahliyesi için dalgıç pompaları
Düz emişli su pompaları kullanılarak 1 mm seviyesine kadar sızıntı yapan alanların zeminlerinden su pompalanabilir.
• Yassı emişli pompalar (Flat)
• Çift dalgıç pompalar (Dual)
Kirli su tahliyesi için dalgıç pompaları
Kirli su pompaları, bahçe havuzları, su basmış bodrumlar veya su basmış bina çukurlarından gelen suları hızlı bir şekilde pompalamak için uygundur.
• Kirli su pompaları (Dirt)
• Çift dalgıç pompalar (Dual)
Bahçe sulama için güçlendirici pompalar
Sulama pompaları, kuyulardan ve sarnıçlardan gelen suyu, bitkileri ve çimleri sulamak için kullanmak üzere tasarlanmıştır.
- Bahçe Pompaları (Garden)
- Ev ve Bahçe Pompaları (Home and garden)
- Deep well
- Cistern
Ev tipi takviye pompaları
Ev tipi pompalar, evde kullanım için alternatif kaynaklardan (örneğin, tuvalet sifonları ve çamaşır makineleri) su taşır.
• Ev Pompaları (Home)
• Ev ve Bahçe Pompaları (Home and garden)
Dalgıç Pompalar
Temiz veya kirli suyu dışarı pompalamak istiyorsanız, güçlü Kärcher dalgıç pompaları hızlı ve güvenilir yardım sunar. Kärcher dalgıç pompaları, profesyonel uygulamalarda kullanılan denenmiş ve güvenilir seramik kayar halka conta içerir. Bu yüksek kaliteli sızdırmazlık, pompaları daha sağlam hale getirir, hizmet ömürlerini uzatır. Ev içinde ve çevresinde zorlu kullanımlar için mükemmel oldukları anlamına gelir.
Bir sel durumunda hızlı hareket etmeniz gerekse bile dalgıç pompa mükemmel çözümdür. İster bir çamaşır makinesi sızıntısı, şiddetli yağmur veya tıkalı bir gider olsun, Kärcher dalgıç pompa güvenli ve güvenilir bir şekilde suyu anında tahliye etmeye yardımcı olur.
SP Flat
SP Flat serisinin düz emişli dalgıç pompaları, hafif kirli veya temiz suyu yalnızca 1 mm'lik bir seviyeye kadar emer. Bu tip su pompası, örneğin, bir onarıcı temizlikten önce havuzdaki suyu dışarı pompalamak veya bir çamaşır makinesi sızıntısından sonra evdeki suyu hızlı bir şekilde çıkarmak için kullanılır.
SP Dirt
Kirli su pompaları, çok kirli, çamurlu atık suyun dışarı pompalanmasını sağlar. Tane boyutu 30 mm'ye kadar olan daha büyük parçacıklar bile kolayca dışarı pompalar. Bu ürünlerin bahçe havuzlarını pompalamak, taşkınlarda veya hafriyat çukurlarının dolması durumunda hızlı yardım sağlamak için önerildiği anlamına gelir.
SP Dual
2'si 1 arada işleviyle çok yönlü: SP Dual pompalar, 1 mm'ye kadar düz emiş ile 20 mm'ye kadar parçacık boyutuna sahip kirli suyu dışarı pompalama seçeneğiyle birleştirir. Gövdenin tabanında bulunan filtre sepeti, hızlı ve kolay bir şekilde her türlü uygulamaya uyarlanabilir. SP Dual, su basmış bodrumlar da, bahçe göletlerinden ve havuzlardan su pompalamak için mükemmeldir.
Takviye pompaları
Musluk suyu değerli ve pahalıdır. Bu nedenle, birçok yönden alternatif kaynaklardan su kullanmaya değer. Bahçe sahipleri, sarnıçlardan ve su fıçılarından yağmur suyunu toplamak ve bitkileri ve çimleri sulamak için kullanmak için doğru pompa tipini seçebilirler.
BP Garden
Bu pompalar, fıskiyeli çimleri ve nozullu veya püskürtme mızraklı bitkileri sulamak için tasarlanmıştır. Bunun için su fıçıları ve sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan geri kazanılmış su kullanılabilir. Ergonomik açma/kapama anahtarı, rahatlık için ayakla çalıştırılır, bu nedenle eğilmeye gerek yoktur.
BP Home
BP Home pompaları, örneğin tuvalet sifonu çekmek veya çamaşır makinenizi beslemek için kuyulardan, sarnıçlardan ve benzeri kaynaklardan geri kazanılmış su sağlamanıza olanak tanır.
Pompalar gerektiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır.
BP Home & Garden
Arıtılmış suyu eve güvenilir bir şekilde sağlamak ve bahçeyi alternatif, doğal kaynaklar kullanarak sulamak için sabit basınçlı kapsamlı bir çözüm.
Bu pompalar suya ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak devreye girmekte ve daha sonra otomatik olarak tekrar kapanmaktadır.
Aynı debi ile geleneksel pompalardan yaklaşık %30 daha az enerji gerektirirler.
BP Cistern
Bu pompalar, bahçe sulaması için sarnıç, fıçı veya kuyu kuyularında doğrudan suya yerleştirilir ve çok çeşitli gereksinimleri karşılar. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde, pompa mekanizmasına uzun süreli koruma sağlar. Pompa kullanışlı ve güvenlidir: su seviyesi düşükken düzgün çalışmazsa, pompa otomatik olarak kapanır.
BP Deep Well
BP Derin Kuyu pompaları, küçük kesiti sayesinde derin kuyuların dar açıklıklarında ve kuyularında kullanılabilir. Suyu daha derin seviyelerden yukarı pompalamak için kullanılırlar. Çok kademeli hidrolik gerekli basıncı sağlar.
Pompalar, kullanım sırasında sürekli olarak daldırıldığından paslanmaz çelik bir gövdeye sahiptir.
Ek bir basınç şalteri ile donatılan pompalar, evsel kullanım suyu temini için de kullanılabilir.