Sulama pompaları

Cistern ve Deep Well Pompaları

Deep Well serisindeki uzun ömürlü paslanmaz çelik derin kuyu pompaları sayesinde sarnıç, derin kuyu ve su deposu gibi su kaynaklarına ulaşılabilmektedir. Pompalar doğrudan suya kurulur ve bir ön filtre ile korunur. Kompakt boyutları ve çok kademeli hidrolik sayesinde elde edilen yüksek çalışma basıncı, pompaları dar ve derin kuyular için ideal çözüm haline getirir. Aşırı akım koruması ve ekstra uzun güç kablosu içeren bir basınç şalteri ile donatılmış pompalar, evlerde servis suyu temini için de kullanılabilir.

Cistern pompası bahçedeki sarnıçlarda, varillerde veya geniş kuyu bacalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha çok bahçe sulamak için kullanılır.