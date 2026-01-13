Sulama pompaları
!Druckerzeugende Pumpen! Kärcher’in pompaları ev ve bahçe uygulamalarına yönelik kuyu, yeraltı ve yağmur suyu tedariği açısından ideal koşulları sağlar. Kärcher BP Garden pompası ile bahçenize rahat ve ekonomik bir biçimde sulama suyu tedariği sağlayabilirsiniz. BP Home & Garden elektronik takviyeli pompalar aynı zamanda ev içinde kullanım için tüm eve ekonomik bir şekilde su sağlarken; sabit çalışma basıncı sayesinde bahçe sulaması için de kullanılabilir.
SULAMA POMPASI ÇEŞİTLERİ
Tüm pompalarımız, enerji tasarruflu tüketim, etkili güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu çalışma ile güçlü akış hızları sayesinde etkileyicidir. Filtrelerle donatılmış olup, kirli su için bile uygundurlar ve uygulamaya bağlı olarak kuru çalışma, aşırı gerilim ve aşırı ısınma korumasına sahiptirler. Ev ve bahçe pompaları ayak pedalı ile açılıp kapatılabilirken, sarnıç ve derin kuyu pompaları ayaktayken kolayca açılıp kapatılabilir.
Ev ve bahçe pompaları
İster bahçeyi sulayın, ister çamaşır makinesine veya tuvalete su sağlayın, BP Ev ve Bahçe serisindeki uzun ömürlü, düşük gürültülü ve akıllı ev ve bahçe pompaları, gerektiğinde otomatik olarak açılıp kapanarak ek rahatlık sunar. su gereklidir. Elektronik takviye pompaları olarak da adlandırılırlar. Çok kademeli pompalar, neyin gerekli olduğuna bağlı olarak harika performans, verimlilik ve sessiz çalışma sunar. Aynı debide, yaklaşık yüzde 30'luk bir enerji tasarrufuyla, geleneksel jet pompalarından daha düşük motor gücü gerektirirler. Ayrıca pompaların sabit çalışma basıncı güvenilir bahçe sulama sağlar.
Bahçe pompaları
Kärcher'in güçlü BP Bahçe pompaları, sarnıçlar veya su fıçıları gibi alternatif su kaynaklarından su taşımak için idealdir. Pratik ayak pedalı ekstra rahatlık sağlar. Bu bahçe pompaları olağanüstü bir güce sahiptir ve örneğin fıskiyelerin bahçeye bağlanmasına olanak tanır.
Ev pompaları
Kanıtlanmış Kärcher kalitesiyle, BP Home serisindeki yüksek performanslı ev tipi pompalarımız suyu kuyular ve sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan tam otomatik olarak ileterek çamaşır makinelerinde, tuvalet sifonlarında ve diğer uygulamalarda evsel kullanım için düşük maliyetli geri kazanılmış su sağlar. Son derece pratik olan, ana pompaların gerektiğinde otomatik olarak açılıp kapanması ve entegre bir basınç dengeleme kabına sahip olmasıdır.
Cistern ve Deep Well Pompaları
Deep Well serisindeki uzun ömürlü paslanmaz çelik derin kuyu pompaları sayesinde sarnıç, derin kuyu ve su deposu gibi su kaynaklarına ulaşılabilmektedir. Pompalar doğrudan suya kurulur ve bir ön filtre ile korunur. Kompakt boyutları ve çok kademeli hidrolik sayesinde elde edilen yüksek çalışma basıncı, pompaları dar ve derin kuyular için ideal çözüm haline getirir. Aşırı akım koruması ve ekstra uzun güç kablosu içeren bir basınç şalteri ile donatılmış pompalar, evlerde servis suyu temini için de kullanılabilir.
Cistern pompası bahçedeki sarnıçlarda, varillerde veya geniş kuyu bacalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha çok bahçe sulamak için kullanılır.
Aksesuarlar
Emme veya basınç tarafında olsun, Kärcher'in yüksek kaliteli aksesuarlarının doğru kombinasyonu ile pompalarımız hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde devreye alınabilir. PerfectConnect aksesuarlarının radyal sızdırmazlık ilkesi, son derece kolay bir şekilde bir araya getirilebilecekleri anlamına gelir ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için son derece güvenilir bir sızdırmazlık sunar.
Çok yönlü ve güvenli
BP emiş hortumları, suyu her yerden - PE borulardan veya örneğin su fıçıları gibi "açık su kaynaklarından" doğrudan taşıyabilir.
Kolay bağlantı
Kärcher adaptörlerini ve bağlantılarını kullanarak hortumları ve pompaları güvenli ve sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz.
Optimum koruma
Filtreler, engelsiz performans sağlarken pompaları kir ve tıkanıklıklardan korur. Kärcher her uygulama için doğru filtreyi sunar.
Mükemmel donanımlı
Kuru çalışma korumasından elektronik basınç şalterine kadar doğru aksesuarlar rahat ve güvenli çalışmayı sağlar.