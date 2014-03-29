KURU BUZ İLE TEMİZLİK MAKİNELERİ
Kuru buz püskürtme,inatçı kir kaplamalarını çıkarmak için etkili bir parçacık püskürtme işlemidir. Kuru buzla temizleme, otomotiv atölyelerinde, özellikle karmaşık ve hassas yüzeylerde, araba döşeme temizliğinden motor bölmelerinin temizlenmesinde kullanılır. En büyük avantajı su ve kimyasal kalıntılar bırakmadan temizlemesidir.
Kuru buz püskürtme nasıl çalışır?
Kuru buzla püskürtme, püskürtme maddesi olarak CO2 granülü kullanan bir parçacık püskürtme prosedürüdür. Tüm çalışma süreci boyunca katı hallerini koruyan diğer çoğu patlatma ortamının aksine, donmuş CO2 yüzeye çarptığında anında CO2 gazına süblimleşir. Bu, geride hiçbir püskürtme maddesi kalıntısının kalmadığı anlamına gelir ve bu teknoloji için geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Kuru buz peletlerinin üretimi
"L2P" kısaltması, "Sıvıdan Pelet'e" anlamına gelir. Sıvı CO₂'nin kuru buz peletlerine doğrudan dönüştürülmesi işlemidir. Makineye entegre edilmiş patentli kompresör ünitesi, kuru buz peletlerini doğrudan gaz silindirindeki CO₂'den üretir. Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında , tüm lojistik süreçleri ve soğutma kaplarının istiflenmesinden tasarruf sağlar. Süblimleşmeden kaynaklanan kuru buz kaybı önlenir. Çok daha esnek, daha basit ve daha bağımsız.
Kuru Buz Peletleyici, büyük bir CO₂ tankından sağlanır ve kuru buz peletleri üretir. Peletler soğuk kutularda depolanır ve araç vasıtası ile operasyon sahasına taşınır. Orada peletler kuru buz makinesine doldurulur ve basınçlı hava ile atılır.
Kuru buz püskürtmenin avantajları
- Zaman kaybının önlenmesi: Temizlik için makinelerin sökülmesi gerekmez. Peletler en zor ulaşılacak alanlara dahi kolayca ulaşır.
- Kısa bekleme süresi: Hızlı ve etkili temizlik sayesinde kısa bekleme süresi sunar.
- Çevre dostu temizlik: Ek kimyasallar ve aşındırıcılar olmadan temizlik sağlar.
- Yüzeylere zarar vermez.
- Kalıntı yok: Kuru buz tamamen CO₂'ye dönüşür bu yüzden kalıntı bırakmaz. Örn. aşındırıcılar veya kirli su .
Çok yönlü ve eksiksiz.
Şimdiye kadar kuru buz püskürtme, pahalı ve zaman alıcı olduğu için yaygın olarak kullanılmadı. Bu engel L2P ile aşılacak! L2P, lojistik süreçleri ve büyük bir kompresör olmadan ve herhangi bir zamanda operasyonel planlama yapmadan kullanılabilir. Bu özelliklerinden dolayı L2P çok daha ekonomik, basit ve esnek bir kullanıma sahiptir.
Verimlilik
Sıvı CO₂ tüketimi 20 ile 60 kg/saat arasındadır ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Güç seviyesi en büyük etkiye sahiptir.Ancak ortam sıcaklığı da kuru buz üretimini etkiler. Daha yüksek bir sıcaklıkta, bir kilogram sıvı CO₂ başına daha az kuru buz üretilir. Üretim hızı daha düşük bir sıcaklıkta artar. Son olarak, kuru buz üretimi, makine ne kadar uzun süre çalışıyorsa o kadar etkilidir. Bu da sıvı CO₂ tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
Endüstrinin tüm alanları L2P'ye ihtiyaç duyar.
Ürün kalitesinin ve temizliğin ekonomik olarak sağlanabilmesi için endüstrinin işlem sırasında, üretimi durdurmadan temizlik sağlayan makinelere ihtiyacı vardır. IB 10/8 L2P size tüm bu olanakları sunar.
IB 10/8 L2P her an kullanıma hazır, mobil ve bağımsız olarak kullanılabilir. Geleneksel kuru buz püskürtücülerle aynı performansı sunar. Bu, IB 10/8 L2P'nin endüstride çok yönlü olduğu anlamına gelir. Farklı malzemelerden yapılmış ve karmaşık yüzeylere sahip nesnelerin temizlenmesi, şimdiye kadar neredeyse çözümsüz bir temizlik sorunuydu. Kuru buz püskürtme ile bu sorunu çözmek oldukça basittir. Çok yönlü makine olarak IB 10/8 L2P, makinelerin bakımı ve servisi için de ideal çözümdür.
Endüstride çok yönlü temizlik:
- Makinelerdeki inatçı kalıntıların giderilmesi, örn. fırınlarda hamur kalıntıları ve yanmış yiyecekler.
- Her türlü kalıbın temizlenmesi, örn. plastik enjeksiyon kalıplamada.
- Bakım amaçlı temizlik görevleri.
- Elektro iletken parçaların temizlenmesi, örn. kontrol kabinlerinde.
- Hassas sensörlerin temizlenmesi.
Arabalar L2P'yi seviyor.
IB 10/8 L2P teknik ve ekonomik olarak herkes için ilgi çekicidir.
Kuru buz ile temizlik yapmanın çok büyük teknik avantajları vardır. Su kullanımının tehlikeli ve sakıncalı olduğu alanlarda tereddüt etmeden kullanılabilir. Hassas araç elektroniği ve değerli tarihi olan klasik arabaların kaportalarını düşünün... Kuru buz püskürtme ile hassas elektroniklere zarar vermeden temizleyebilir ve inatçı lekeleri kalıntı bırakmadan giderebilirsiniz.
IB 10/8 L2P'nin yüksek mobilitesi ve olası spontan kullanımı sayesinde, hizmetlerinizi genişletebilir ve şirketinizdeki tüm temizlik görevlerini pratik olarak yapabilirsiniz. Şimdiye kadar zor olan veya çok zaman alarak gerçekleştirilebilecek işler bile: sakız veya yağ lekelerini çıkarmak, gösterge panellerini ve motor bölmelerini temizlemek. IB 10/8 L2P ile sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda su, aşındırıcı kimyasallar veya mekanik aletlerle temizlemenin neden olabileceği olası hasarlara karşı korunursunuz.
Motor bölmesinde ve üst yapıda kullanım:
- Tüm metal parçaların derinlemesine temizliği: motor, şasi, tekerlek jantları, sızdırmazlık yüzeyleri, dişliler vb. tabii ki aletleriniz ve kaldırma platformlarınız da.
- Hortumlar, tutamaklar, contalar, egzoz braketleri gibi tüm kauçuk parçaların nazikçe temizlenmesi.
- Her türlü elektronik bileşenin maksimum güvenlikle temizlenmesi.
Araç içi kullanım:
- Araç içindeki tüm tekstil ve plastiklerin temizlenmesi: koltuklar, paspaslar, tavan döşemesi, kolçaklar, havalandırmalar, gösterge panelleri, pedallar.
Metal parçalar
Motor, şasi, jantlar, sızdırmazlık yüzeyleri, dişler, aletler, kaldırma platformları
Kauçuk parçalar
Hortumlar, kulplar, contalar, egzoz braketleri
Elektronik parçalar
IB 10/8 L2P hemen hemen her türlü kiri temizler.
L2P teknolojisi, metal, ahşap, kauçuk, plastik ve tekstil gibi farklı malzemelere sahip hemen hemen tüm karmaşık yüzeylerde kullanılabilir. Kuruma süresi yok, hemen tekrar kullanıma hazır.
Öncesi
Bu radyatörün boruları arasına inatçı kir birikmiş. Normal yöntemlerle dar boşlukları temizlemek zordur. Eğer öyleyse, agresif çözücüler kullanılmalıdır.
Sonrası
Kuru buz püskürtme ile radyatörlerin dar aralıklarındaki kirler bile tamamen çözülür ve çıkarılır. Yüzey hasar görmez. Sonuç, gözle görülür ve işlevsel olarak kusursuz temizlik.
Öncesi
Aracın iç kısmındaki kurumuş kirler gerçek bir temizlik sorunudur. Yüzeyler zarar görmemelidir. Uygun yöntemler ve temizlik maddeleri nadiren mükemmel sonuçlar verir.
Sonrası
En ufak bir kir kalmadı! Kuru buz püskürtme ile kumaşların en derinlerinde bile her türlü kir parçalanır ve kalıntı bırakmadan temizlenir. Tekstil, plastik veya metal yüzeyler fark etmez. Temizlik maddesi veya su kullanmadan ve leke bırakmadan temizlik mümkün!
IB 10/8 L2P'nin Avantajları
Sezgisel makine kontrolü
Başarısı kanıtlanmış EASY işletim sistemi, diğer Kärcher temizleme makinelerinin birçok kullanıcısı tarafından bilinmektedir ve IB 10/8 L2P'ün sezgisel çalışmasına olanak tanır. 3 aşamalı temizleme performansı, farklı kir türlerinin derinlemesine ve nazikçe çıkarılmasını sağlar.
Görüntüleme
Açıkça düzenlenmiş ekran, mevcut çalışma durumunun herhangi bir zamanda kontrol edilmesini sağlar. Zaman sayacının yanı sıra bir hava basıncı ve servis göstergesine sahiptir. Püskürtme dakika sayacı, dahili ve harici müşteriler için dakika bazlı faturalandırma için doğru veriler sağlar.
Yardım sistemleri
Akıllı yardım sistemleri, minimum püskürtme basıncı, motorun sıcaklığı gibi işlevleri izler ve egzoz hortumunun tıkalı olup olmadığını kontrol eder. Püskürtme tabancası kablo kopmaları ve tabancının çekilip çekilmediği (örn. kablo bağı ile) izlenir. IB 10/8 L2P tetiği aktive etmeden çalışmaya başlamaz. Bir ekran, ilgili durum hakkında bilgi sağlar.
Işıklı püskürtme tabancası
Ergonomik şekilli, aydınlatmalı püskürtme tabancası 90° döndürülebilir. Bu, motor bölmesindeki gibi dar alanların altında bile temizliğin basit, rahat ve güvenli şekilde yapıldığı anlamına gelir. Hızlı değiştirme işlevi ve "Kuru Buz açma/kapama" işlevi de kullanımı kolaylaştırır. Temizlenecek nesne üzerinde basınçlı hava kullanmak da mümkündür.
Hızlı değiştirme işlevi
Püskürtme tabancası, nozul tertibatı için hızlı değiştirme işlevine sahiptir. Kärcher EASY!Lock, püskürtme hortumunun makineye hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Rahat depolama
Gerekli aletler ve nozullar her zaman doğrudan makinede saklanır ve kullanıma hazırdır. Kablo ve hortum da ayrı tutuculardadır. Kulak koruyucular, eldivenler, bezler vb. gereçler Home Base klips rayında kullanıma hazır şekilde saklanabilir. Park konumunda, püskürtme tabancası iş molaları sırasında veya nozülü değiştirirken makineye rahat ve güvenli bir şekilde yerleştirilebilir.
CO₂ tahliyesi
Kuru buz peletlerine dönüştürülmemiş CO₂, entegre CO₂ egzoz hortumu aracılığıyla iş istasyonundan güvenli bir şekilde tahliye edilebilir.
Güvenli CO₂ beslemesi
CO₂ silindirlerinin kalitesi değişiklik gösterebilir. Bir CO₂ filtresi pas partiküllerini, talaşları, metalleri ve diğer kontaminasyonları güvenilir bir şekilde tutar. CO₂ daha sonra sağlam oluklu metal hortum aracılığıyla makineye ulaşır.
Sağlam şasi
Büyük, sağlam tekerleklere sahip sağlam şasi sayesinde, IB 10/8 L2P'mizin düz olmayan zeminlerde manevra yapması kolaydır. Ergonomik tutamaklar, taşıma için kaldırmayı kolaylaştırır.
IB 10/8 L2P'nin endüstride ki kullanım alanlarını keşfedin!
Araçlar IB 10/8 L2P'yi seviyor. Kuru buz püskürtme ile kumaşların en derinlerinde bile her türlü kir parçalanır ve kalıntı bırakmadan temizlenir.
Ürün kalitesinin ve temizliğin ekonomik olarak sağlanabilmesi için endüstrinin işlem sırasında, üretimi durdurmadan temizlik sağlayan makinelere ihtiyacı vardır.
İletişim/Kuru buz siparişi
Eğer yenilikçi çözümümüz hakkında daha fazlasını keşfetmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyin. Almanya'da doğrudan bizden kuru buz siparişi verebilirsiniz.