KURU BUZ İLE TEMİZLİK MAKİNELERİ

Kuru buz peletlerinin üretimi

"L2P" kısaltması, "Sıvıdan Pelet'e" anlamına gelir. Sıvı CO₂'nin kuru buz peletlerine doğrudan dönüştürülmesi işlemidir. Makineye entegre edilmiş patentli kompresör ünitesi, kuru buz peletlerini doğrudan gaz silindirindeki CO₂'den üretir. Geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında , tüm lojistik süreçleri ve soğutma kaplarının istiflenmesinden tasarruf sağlar. Süblimleşmeden kaynaklanan kuru buz kaybı önlenir. Çok daha esnek, daha basit ve daha bağımsız.

Kuru Buz Peletleyici, büyük bir CO₂ tankından sağlanır ve kuru buz peletleri üretir. Peletler soğuk kutularda depolanır ve araç vasıtası ile operasyon sahasına taşınır. Orada peletler kuru buz makinesine doldurulur ve basınçlı hava ile atılır.