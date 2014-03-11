WOW! CAM TEMİZLİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI.

CAM TEMİZLEME MAKİNELERİ
Camlarda iz bırakmayan, kusursuz bir temizlik yöntemi. Kärcher yeni nesil şarjlı cam temizleme makineleriyle en zahmetli ev işleri bile pratik hale gelir! Hızlı ve iz bırakmayan temizlik sonuçlarını garanti eder! Window Vac ile temizlenen tüm yüzeyler mükemmel görünür!
FAVORİ ÜRÜNLER
KULLANIM ALANLARI
Pencere temizliği
Pencereleri temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saniyeler içerisinde iz bırakmayan temizlik sonuçları WV ile mümkün!
Fayans temizliği
Duşakabinlerin ve fayans duvarların hızlı ve zahmetsiz temizliği için WV kulanın.
Sıvıların vakumlanması
Yüzeylerde biriken sıvı kirlerin vakumlanması için Kärcher şarjlı cam temizleme makineleri idealdir.
Nemliliğin giderilmesi
Kärcher'in şarjlı cam temizleme makineleri ile cam yüzeylerdeki fazla nemi hızla ortadan kaldırabilirsiniz.
Üç adımda pırıl pırıl camlar
Püskürtme
Püskürtme şişesini kullanarak cam yüzeye su ve deterjanı püskürtün.
Temizleme
Mikrofiber temizleme bezi yardımıyla su ve deterjanı cam yüzeyde dağıtarak silin.
Vakumlama
Kirli suyu vakumlayarak, tüm yüzeyi tek bir iz bırakmadan temizleyin. Camda hiçbir iz kalmadığını ve yere asla su damlamadığını keyifle deneyimleyin!
GELENEKSEL YÖNTEMLERE KIYASLA AVANTAJLARI
Şarjlı teknoloji
Kova, nemli bez ve kurulama bezi gibi materyalleri sürekli yanınızda taşımanıza gerek kalmaz.
Hafif ve pratik
Sadece 500 gr ağırlığı sayesinde cam temizliğini kolaylaştırır.
Sessiz
Düşük ses seviyesi sayesinde günün herhangi bir zaman diliminde temizlik yapabilirsiniz.
Daha ergonomik
Cihaz ve sprey şişesinin ergonomik tasarımı kullanım rahatlığı sunar.