CAM TEMİZLEME MAKİNELERİ

Camlarda iz bırakmayan, kusursuz bir temizlik yöntemi. Kärcher yeni nesil şarjlı cam temizleme makineleriyle en zahmetli ev işleri bile pratik hale gelir! Hızlı ve iz bırakmayan temizlik sonuçlarını garanti eder! Window Vac ile temizlenen tüm yüzeyler mükemmel görünür!

 

    KULLANIM ALANLARI

    Pencere temizliği

    Pencereleri temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saniyeler içerisinde iz bırakmayan temizlik sonuçları WV ile mümkün!

    Fayans temizliği

    Duşakabinlerin ve fayans duvarların hızlı ve zahmetsiz temizliği için WV kulanın.

    Sıvıların vakumlanması

    Yüzeylerde biriken sıvı kirlerin vakumlanması için Kärcher şarjlı cam temizleme makineleri idealdir.

    Nemliliğin giderilmesi

    Kärcher'in şarjlı cam temizleme makineleri ile cam yüzeylerdeki fazla nemi hızla ortadan kaldırabilirsiniz.

    WV 5 Plus N Black Edition

    WOW! CAM TEMİZLİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI.

     

     

    Ayna, duşakabin, fayans, cam kapı ve sehpalar, mutfak tezgahı, pencereler, cam masalar, fırın ve diğer beyaz eşyaların dış yüzeyleri... kısaca aklınıza gelen tüm pürüzsüz yüzeyler Kärcher cam temizleme makineleri ile yeniden mükemmel hale gelir!

    Üç adımda pırıl pırıl camlar

    Püskürtme
    Püskürtme şişesini kullanarak cam yüzeye su ve deterjanı püskürtün.

    Temizleme
    Mikrofiber temizleme bezi yardımıyla su ve deterjanı cam yüzeyde dağıtarak silin.

    Vakumlama
    Kirli suyu vakumlayarak, tüm yüzeyi tek bir iz bırakmadan temizleyin. Camda hiçbir iz kalmadığını ve yere asla su damlamadığını keyifle deneyimleyin!

    GELENEKSEL YÖNTEMLERE KIYASLA AVANTAJLARI

    Şarjlı teknoloji

    Kova, nemli bez ve kurulama bezi gibi materyalleri sürekli yanınızda taşımanıza gerek kalmaz.

    Hafif ve pratik

    Sadece 500 gr ağırlığı sayesinde cam temizliğini kolaylaştırır.

    Sessiz

    Düşük ses seviyesi sayesinde günün herhangi bir zaman diliminde temizlik yapabilirsiniz.

    Daha ergonomik

    Cihaz ve sprey şişesinin ergonomik tasarımı kullanım rahatlığı sunar.

    AKSESUARLAR