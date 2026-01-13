Sulama sistemleri

SensoTimer ST6 eco!ogic ile sulama işlemi artık çok kolay

Kärcher'ın SensoTimer ST6 eco!ogic sulama zamanlama sistemi, sulamayı otomatik olarak başlatır ve durdurur. Böylece her gün elle sulama yapmanıza gerek kalmadan, bahçenizle ilgilenmek ve diğer işlerinizi yapmak için size daha çok zaman kalır. Diğer bir avantajı ise; sadece gerekli olan su miktarının verilmesidir. Sensör toprağın nemini ölçer ve bu değer belirtilen nem değerinin altına düşer düşmez sulamayı başlatır. Böylece sadece gerektiği zaman su kullanımı sağlanır. Bu özellikleri ile hem ekonomik, hem de çevre dostudur.

ST6 eco!logic nasıl çalışır?

SensoTimer ST6 eco!ogic nem kontrollü sulama sağlar. Birlikte verilen sensör, toprağın nemini ölçer ve her 30 dakikada bir kablosuz olarak SensoTimer' a ölçüm değerini iletir. SensoTimer beş farklı nem seviyesi seçeneği sunmaktadır. Eğer nem seçilen seviyenin altına düşerse, önceden ayarlanmış bir sonraki zamanda sulama otomatik olarak başlar. Beş butonlu sökülebilir uzaktan kumanda sayesinde programlama kolaydır. Her gün için iki sulama zamanı ayarlayabilirsiniz. Maksimum sulama süresi 90 dakikadır. eco!ogic fonksiyonu sulamanın 7 güne kadar ertelenebilmesine de olanak sağlar. Dilediğiniz zaman manuel sulama yapılabilir. Tümleşik durdurma butonu, sulama programını 24 saat süreyle duraklatır. Böylece su sadece gerektiği zaman kullanılır.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic, bahçenizde farklı sulama gereksinimine sahip iki ayrı alanın sulanabilmesine olanak sağlar.