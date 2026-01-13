Sulama sistemleri
Kärcher'in geniş sulama ekipmanları yelpazesi dünyanın her yerinde bahçe severlerin yüzünü güldürecektir. Kusursuz bir şekilde çalışacak bir sistemle tasarlanan pompalar ve sulama ürünleri doğal kaynaklardan ölçülü bir şekilde faydalanarak çalışmanızı sağlar. Bu, değerli suyun en etkin ve ekonomik biçimde kullanılması anlamına gelir. Yenilikçi teknoloji ve hassas sensörler bitkilerinize büyümeleri için tam olarak ihtiyaç duydukları sulama hacmini sağlar. Kärcher, bahçenizin doğal güzelliğinden maksimum memnuniyet duymanız için maksimum verimlilikte hortum ağızları, püskürtme tabancaları, fıskiyeler, hortumlar, su sayaçları, pompalar, hortum bağlantı sistemleri ve depolama sistemleri sunar. Hangi Kärcher ürününü kullanırsanız kullanın, doğru seçimi yaptığınızı bilirsiniz.
Otomatik sulama
Tatilde olduğunuzda bile, bahçeniz için endişelenmeniz gerekmez: Kärcher kontrol üniteleri sulama sisteminizi tam olarak planlamasına uygun şekilde çalıştırır.
Kärcher Rain System™
Yeni Kärcher Rain System®, çitler, çalılar, sebze bahçeleri ve çiçek saksıları ile mükemmel şekilde uyumlu çalışır. Su yalnızca ihtiyaç duyulan ve belirlenmiş alanlara iletilir, bütçenizi düşünmesinin yanı sıra çevre dostudur.
Nozul ve püskürtme tabancası
Kesinlikle kazançlısınız: Kärcher bahçe fıskiyeleri, ergonomik tasarımı ve yüksek çalışma konforu ile verimlilik sağlar. Püskürtme tabancasını gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.
Fıskiyeler
En uzak noktalara kadar sulama kolaylığı: Geniş çeşitlilikte dairesel yağmurlama sistemi serimiz sayesinde, büyük ya da küçük, düz ya da eğimli herhangi bir bahçe için her zaman doğru çözümü bulacaksınız.
Bağlantı aparatları / adaptör
Bağlantı, eşleştirme, bağlantı kesme ve onarım: Kärcher mevcut tüm sistemler ve standart hortum çapları için doğru bağlantı parçalarını sunar.
Hortumlar
Kärcher bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmelere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle hiçbir şey bahçe bakımının önünde engel olamaz!
Hortum depolama ve sarma aparatı
Yeni hareket özgürlüğü: Artık hortumlar A noktasından B noktasına hortum taşıma makarasında zahmetsizce taşınabilir, artık hortumları bahçede sürüklemek gerekmez.
YENİ AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ
Bahçelerinizde en büyük yardımcınız Kärcher' in akıllı sulama sistemlerini keşfedin.
Kärcher Yağmurlama Sistemi® (Kärcher Rain System™)
Kärcher' in yeni akıllı Yağmurlama Sistemi, her bir bitkiye ihtiyaç duyduğu su miktarını eşit şekilde dağıtarak verir. Yeni Kärcher Yağmurlama Sistemi® mikro damlama ile, klasik sulama işlemlerinin faydalı yönlerini bir araya getirir. Bu sistem 4 bara varan basınçla çalışır ve ½" PVC hortum ile damlama ve mikro püskürtme ağızlarına sahiptir. Aşırı basınca ve kir parçacıklarına karşı koruma sağlamak için basınç düşürücü bir filtre de takılabilir. Kärcher Yağmurlama Sistemi® her türlü bahçeye uyumlu bir hale getirilebilir. Bahçenin gereksinimleri temelinde bir sulama kontrol sistemi sağlamak üzere SensoTimer ile mükemmel bir uyum içinde çalışır.
Özelleştirilmiş sulama
Bağlantı parçaları sayesinde, Kärcher Yağmurlama Sistemi®, hortumu ve damlama hortumu her türlü kombinasyonda uyumla çalıştırılır.
Verimli sulama
Kärcher damlama hortumu ile tüm bitkileriniz için sürekli sulama sağlanabilir. 50 m uzunluğundaki hortum, her türlü bitki için uygundur.
Hedeflenmiş sulama
Doğrudan bitkilerin üzerine göre ayarlanmış; miktarı ayarlanabilir su ile damlama başlığı...
Alan sulaması
Üç farklı derecede püskürtme (360°, 180° ve 90°) ve ayarlanabilir su miktarı ile mikro püskürtme başlıkları...
SensoTimer ST6 eco!ogic ile sulama işlemi artık çok kolay
Kärcher'ın SensoTimer ST6 eco!ogic sulama zamanlama sistemi, sulamayı otomatik olarak başlatır ve durdurur. Böylece her gün elle sulama yapmanıza gerek kalmadan, bahçenizle ilgilenmek ve diğer işlerinizi yapmak için size daha çok zaman kalır. Diğer bir avantajı ise; sadece gerekli olan su miktarının verilmesidir. Sensör toprağın nemini ölçer ve bu değer belirtilen nem değerinin altına düşer düşmez sulamayı başlatır. Böylece sadece gerektiği zaman su kullanımı sağlanır. Bu özellikleri ile hem ekonomik, hem de çevre dostudur.
ST6 eco!logic nasıl çalışır?
SensoTimer ST6 eco!ogic nem kontrollü sulama sağlar. Birlikte verilen sensör, toprağın nemini ölçer ve her 30 dakikada bir kablosuz olarak SensoTimer' a ölçüm değerini iletir. SensoTimer beş farklı nem seviyesi seçeneği sunmaktadır. Eğer nem seçilen seviyenin altına düşerse, önceden ayarlanmış bir sonraki zamanda sulama otomatik olarak başlar. Beş butonlu sökülebilir uzaktan kumanda sayesinde programlama kolaydır. Her gün için iki sulama zamanı ayarlayabilirsiniz. Maksimum sulama süresi 90 dakikadır. eco!ogic fonksiyonu sulamanın 7 güne kadar ertelenebilmesine de olanak sağlar. Dilediğiniz zaman manuel sulama yapılabilir. Tümleşik durdurma butonu, sulama programını 24 saat süreyle duraklatır. Böylece su sadece gerektiği zaman kullanılır.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic, bahçenizde farklı sulama gereksinimine sahip iki ayrı alanın sulanabilmesine olanak sağlar.
Sulama üniteleriyle uyumludur
Salınımlı sulama başlığı
Sürekli ayarlanan sulama başlığı ile 320 m² büyüklüğüne varan sulama alanına erişilir.
Kärcher Yağmurlama Sistemi®
SensoTimer ST6 eco!ogic ile birlikte gerektiği kadar su veren bir su kontrol sistemi sağlar.
Darbeli, dairesel ve bölgesel sulama başlığı
30 - 360° arasında sulama alanına erişim.
Çok fonksiyonlu yüzey sulama başlığı
Altı farklı başlık sayesinde ihtyaca göre sulama sağlanabilir.
Çevreye duyarlı
Kärcher' in akıllı ve verimli teknolojisi ile mükemmel bir ahenkle çalışmak üzere tasarlanmış ürünleri; doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Ekoverimli eco!ogic ürün serisini bahçe ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleten Kärcher, yeni ürünleriyle de çevreye karşı sorumluluğunu göstermiştir. Bu amaçla, bekleme modunun kaldırılması ve maksimum verimlilikte sulama kontrol sisteminin eklenmesi gibi önemli uygulama olanakları sunmuştur.
Verimli sulama
Kärcher'ın akıllı ve verimli teknolojisi ile ürünleri, mükemmel bir ahenk içinde çalışır; doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma olanağı sunar.
Bu doğrultuda geliştirilen teknolojiler;
1 Alternatif su kaynaklarından besleme.
2 Su miktarının kontrol edilmesi.
3 Gerekli su miktarının aktarılması.
4 Su israf etmeyen uygulama.
Enerji tasarrufu
Yüksek kaliteyle üretilen Kärcher pompaları oldukça dayanıklı, kullanımı kolay ve alternatif su kaynakları kullanımı için idealdir. Pompalar gerektiği şekilde otomatik olarak açılır ve kapanır. Çok kademeli pompalar daha fazla güç ve verimlilik sağlarken, gürültü seviyeleri daha düşüktür. Alışılagelmiş bir jet pompa ile aynı debi hızındayken, tüketilen enerji seviyesini %30 düşürürler. 0 Watt bekleme fonksiyonuna sahip eco!ogic modeller ise daha ekonomiktirler.
Su tasarrufu
Kumandalı nem sensörleri ile yeni SensoTimer su zamanlayıcıları, bahçeniz için akıllı ve verimli sulama yapılabilmesine olanak sağlar. Toprağın nem seviyesi her 30 dakikada bir iletilir ve sulama sistemi sadece gerekli durumlarda çalışmaya başlar. Gereksiz su tüketiminden kaçınmak için, sensör nem seviyesini zeminde bir yerden ölçer. Gecikmeli eco!ogic fonksiyonu sayesinde, eğer gerekirse sulama ertelendirilebilir ve böylece daha da fazla su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Çevre dostu bir üretim
Kärcher malzeme seçimine büyük önem vermekte, üretimde de çevresel duyarlılığa dikkat etmektedir. Çevre ve insan sağlığına zarar veren ftalat ve ağır metaller gibi maddelerden kaçınmaktadır. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumları dayanıklılıkları, esneklikleri ve dolaşmaya karşı dirençleri ile ön plana çıkmaktadır.
Maksimum verimlilik
Yeni Kärcher Yağmurlama Sistemi®, çitlerin, çalıların, sebze ekilen alanların ve bitki yataklarının ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak için geliştirilmiş bir sistemdir. Su sadece ihtiyacın olduğu alanlara verilir, israf edilmez. Böylece hem çevreyle, hem de bütçenizle dosttur. 50 metre uzaklıkta bile, suyun eşit miktarda dağıtılmasına olanak sağlar. Su miktarını ihtiyacınıza uygun biçimde ayarlayabilirsiniz.
Videolar
Kärcher' in sulama sistemleri hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Aşağıdaki uygulama videolarını izleyerek Kärcher'in etkili sulama sistemi teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinin.