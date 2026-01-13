Sulama sistemleri

Kärcher'in geniş sulama ekipmanları yelpazesi dünyanın her yerinde bahçe severlerin yüzünü güldürecektir. Kusursuz bir şekilde çalışacak bir sistemle tasarlanan pompalar ve sulama ürünleri doğal kaynaklardan ölçülü bir şekilde faydalanarak çalışmanızı sağlar. Bu, değerli suyun en etkin ve ekonomik biçimde kullanılması anlamına gelir. Yenilikçi teknoloji ve hassas sensörler bitkilerinize büyümeleri için tam olarak ihtiyaç duydukları sulama hacmini sağlar. Kärcher, bahçenizin doğal güzelliğinden maksimum memnuniyet duymanız için maksimum verimlilikte hortum ağızları, püskürtme tabancaları, fıskiyeler, hortumlar, su sayaçları, pompalar, hortum bağlantı sistemleri ve depolama sistemleri sunar. Hangi Kärcher ürününü kullanırsanız kullanın, doğru seçimi yaptığınızı bilirsiniz.

Kärcher Otomatik sulama

Otomatik sulama

Tatilde olduğunuzda bile, bahçeniz için endişelenmeniz gerekmez: Kärcher kontrol üniteleri sulama sisteminizi tam olarak planlamasına uygun şekilde çalıştırır.

Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Yeni Kärcher Rain System®, çitler, çalılar, sebze bahçeleri ve çiçek saksıları ile mükemmel şekilde uyumlu çalışır. Su yalnızca ihtiyaç duyulan ve belirlenmiş alanlara iletilir, bütçenizi düşünmesinin yanı sıra çevre dostudur.

Kärcher Nozul ve püskürtme tabancası

Nozul ve püskürtme tabancası

Kesinlikle kazançlısınız: Kärcher bahçe fıskiyeleri, ergonomik tasarımı ve yüksek çalışma konforu ile verimlilik sağlar. Püskürtme tabancasını gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kärcher Fıskiyeler

Fıskiyeler

En uzak noktalara kadar sulama kolaylığı: Geniş çeşitlilikte dairesel yağmurlama sistemi serimiz sayesinde, büyük ya da küçük, düz ya da eğimli herhangi bir bahçe için her zaman doğru çözümü bulacaksınız.

Kärcher Bağlantı aparatları / adaptör

Bağlantı aparatları / adaptör

Bağlantı, eşleştirme, bağlantı kesme ve onarım: Kärcher mevcut tüm sistemler ve standart hortum çapları için doğru bağlantı parçalarını sunar.

Kärcher Hortumlar

Hortumlar

Kärcher bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmelere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle hiçbir şey bahçe bakımının önünde engel olamaz!

Kärcher Hortum depolama ve sarma aparatı

Hortum depolama ve sarma aparatı

Yeni hareket özgürlüğü: Artık hortumlar A noktasından B noktasına hortum taşıma makarasında zahmetsizce taşınabilir, artık hortumları bahçede sürüklemek gerekmez.

YENİ AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

Bahçelerinizde en büyük yardımcınız Kärcher' in akıllı sulama sistemlerini keşfedin.

Kärcher Yağmurlama Sistemi

Kärcher Yağmurlama Sistemi® (Kärcher Rain System™)

Kärcher' in yeni akıllı Yağmurlama Sistemi, her bir bitkiye ihtiyaç duyduğu su miktarını eşit şekilde dağıtarak verir. Yeni Kärcher Yağmurlama Sistemi® mikro damlama ile, klasik sulama işlemlerinin faydalı yönlerini bir araya getirir. Bu sistem 4 bara varan basınçla çalışır ve ½" PVC hortum ile damlama ve mikro püskürtme ağızlarına sahiptir. Aşırı basınca ve kir parçacıklarına karşı koruma sağlamak için basınç düşürücü bir filtre de takılabilir. Kärcher Yağmurlama Sistemi® her türlü bahçeye uyumlu bir hale getirilebilir. Bahçenin gereksinimleri temelinde bir sulama kontrol sistemi sağlamak üzere SensoTimer ile mükemmel bir uyum içinde çalışır.

Yağmurlama Sistemi T Konektörü

Özelleştirilmiş sulama

Bağlantı parçaları sayesinde, Kärcher Yağmurlama Sistemi®, hortumu ve damlama hortumu her türlü kombinasyonda uyumla çalıştırılır.

Effiziente Tropfbewässerung

Verimli sulama

Kärcher damlama hortumu ile tüm bitkileriniz için sürekli sulama sağlanabilir. 50 m uzunluğundaki hortum, her türlü bitki için uygundur.

Yağmurlama Sistemi Damlama Başlığı

Hedeflenmiş sulama

Doğrudan bitkilerin üzerine göre ayarlanmış; miktarı ayarlanabilir su ile damlama başlığı...

Flächenbewässerung

Alan sulaması

Üç farklı derecede püskürtme (360°, 180° ve 90°) ve ayarlanabilir su miktarı ile mikro püskürtme başlıkları...

SensoTimer ST6 eco!ogic ile sulama işlemi artık çok kolay

Kärcher'ın SensoTimer ST6 eco!ogic sulama zamanlama sistemi, sulamayı otomatik olarak başlatır ve durdurur. Böylece her gün elle sulama yapmanıza gerek kalmadan, bahçenizle ilgilenmek ve diğer işlerinizi yapmak için size daha çok zaman kalır. Diğer bir avantajı ise; sadece gerekli olan su miktarının verilmesidir. Sensör toprağın nemini ölçer ve bu değer belirtilen nem değerinin altına düşer düşmez sulamayı başlatır. Böylece sadece gerektiği zaman su kullanımı sağlanır. Bu özellikleri ile hem ekonomik, hem de çevre dostudur.

 

ST6 eco!logic nasıl çalışır?

SensoTimer ST6 eco!ogic nem kontrollü sulama sağlar. Birlikte verilen sensör, toprağın nemini ölçer ve her 30 dakikada bir kablosuz olarak SensoTimer' a ölçüm değerini iletir. SensoTimer beş farklı nem seviyesi seçeneği sunmaktadır. Eğer nem seçilen seviyenin altına düşerse, önceden ayarlanmış bir sonraki zamanda sulama otomatik olarak başlar. Beş butonlu sökülebilir uzaktan kumanda sayesinde programlama kolaydır. Her gün için iki sulama zamanı ayarlayabilirsiniz. Maksimum sulama süresi 90 dakikadır. eco!ogic fonksiyonu sulamanın 7 güne kadar ertelenebilmesine de olanak sağlar. Dilediğiniz zaman manuel sulama yapılabilir. Tümleşik durdurma butonu, sulama programını 24 saat süreyle duraklatır. Böylece su sadece gerektiği zaman kullanılır.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic, bahçenizde farklı sulama gereksinimine sahip iki ayrı alanın sulanabilmesine olanak sağlar.

 

SensoTimer ST6 eco!ogic Duo

Sulama üniteleriyle uyumludur

Rechteckregner

Salınımlı sulama başlığı

Sürekli ayarlanan sulama başlığı ile 320 m² büyüklüğüne varan sulama alanına erişilir.

Kärcher Yağmurlama Sistemi

Kärcher Yağmurlama Sistemi®

SensoTimer ST6 eco!ogic ile birlikte gerektiği kadar su veren bir su kontrol sistemi sağlar.

Impulsregner

Darbeli, dairesel ve bölgesel sulama başlığı

30 - 360° arasında sulama alanına erişim.

Multifunktionsflächenregner

Çok fonksiyonlu yüzey sulama başlığı

Altı farklı başlık sayesinde ihtyaca göre sulama sağlanabilir.

Çevreye duyarlı

Kärcher' in akıllı ve verimli teknolojisi ile mükemmel bir ahenkle çalışmak üzere tasarlanmış ürünleri; doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Ekoverimli eco!ogic ürün serisini bahçe ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleten Kärcher, yeni ürünleriyle de çevreye karşı sorumluluğunu göstermiştir. Bu amaçla, bekleme modunun kaldırılması ve maksimum verimlilikte sulama kontrol sisteminin eklenmesi gibi önemli uygulama olanakları sunmuştur.

Effiziente Bewässerung

Verimli sulama

Kärcher'ın akıllı ve verimli teknolojisi ile ürünleri, mükemmel bir ahenk içinde çalışır; doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma olanağı sunar.

Bu doğrultuda geliştirilen teknolojiler;

1 Alternatif su kaynaklarından besleme.
2 Su miktarının kontrol edilmesi.
3 Gerekli su miktarının aktarılması.
4 Su israf etmeyen uygulama.

 

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Enerji tasarrufu

Yüksek kaliteyle üretilen Kärcher pompaları oldukça dayanıklı, kullanımı kolay ve alternatif su kaynakları kullanımı için idealdir. Pompalar gerektiği şekilde otomatik olarak açılır ve kapanır. Çok kademeli pompalar daha fazla güç ve verimlilik sağlarken, gürültü seviyeleri daha düşüktür. Alışılagelmiş bir jet pompa ile aynı debi hızındayken, tüketilen enerji seviyesini %30 düşürürler. 0 Watt bekleme fonksiyonuna sahip eco!ogic modeller ise daha ekonomiktirler.

Strom sparen

Su tasarrufu

Kumandalı nem sensörleri ile yeni SensoTimer su zamanlayıcıları, bahçeniz için akıllı ve verimli sulama yapılabilmesine olanak sağlar. Toprağın nem seviyesi her 30 dakikada bir iletilir ve sulama sistemi sadece gerekli durumlarda çalışmaya başlar. Gereksiz su tüketiminden kaçınmak için, sensör nem seviyesini zeminde bir yerden ölçer. Gecikmeli eco!ogic fonksiyonu sayesinde, eğer gerekirse sulama ertelendirilebilir ve böylece daha da fazla su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Wasser sparen

Çevre dostu bir üretim

Kärcher malzeme seçimine büyük önem vermekte, üretimde de çevresel duyarlılığa dikkat etmektedir. Çevre ve insan sağlığına zarar veren ftalat ve ağır metaller gibi maddelerden kaçınmaktadır. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumları dayanıklılıkları, esneklikleri ve dolaşmaya karşı dirençleri ile ön plana çıkmaktadır.

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Maksimum verimlilik

Yeni Kärcher Yağmurlama Sistemi®, çitlerin, çalıların, sebze ekilen alanların ve bitki yataklarının ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak için geliştirilmiş bir sistemdir. Su sadece ihtiyacın olduğu alanlara verilir, israf edilmez. Böylece hem çevreyle, hem de bütçenizle dosttur. 50 metre uzaklıkta bile, suyun eşit miktarda dağıtılmasına olanak sağlar. Su miktarını ihtiyacınıza uygun biçimde ayarlayabilirsiniz.

Wasser sparen

Videolar

Kärcher' in sulama sistemleri hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
Aşağıdaki uygulama videolarını izleyerek Kärcher'in etkili sulama sistemi teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

SensoTimer ST6 eco!ogic

Kärcher Yağmurlama Sistemi®

Sulama istasyonu HR 7.315

Hortum arabası HT 4.520

Compact hortum kutusu CR 7.220 Otomatik

Universal hortum konektörü