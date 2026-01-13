Nozul ve püskürtme tabancası

Suyun en güzel şekliyle optimum sulama yalnızca mükemmel biçimde ayarlanan püskürtme tabancalarıyla sağlanabilir. Kärcher, çok çeşitli nozul serisi ve püskürtme tabancaları ile, her türlü ihtiyaç için doğru çözümü sunmayı garanti eder. Püskürtme şekli ve su hacmi her türlü bitki hassasiyetine uygun olarak ayarlanabilir, böylece su tam olarak ihtiyaç duyulan yere gider ve bitkiler korunur, böylece optimum bitki bakımını garanti eder. Bunun sonucunda su neredeyse hiç boşa gitmemektedir; tam olarak doğru miktarda, tam olarak ihtiyaç duyulan yerde toplanır. Yüksek kalitede üstün metal püskürtme tabancası özellikle önerilir. Şık püskürtme tabancası çok dayanıklıdır, elinize rahatça sığar ve bahçe düzenlemeyi daha keyifli hale getirmeyi garanti eder.