Bahçe Aletleri
Çim, çit, ağaç bakımı veya yabani otlar farketmeksizin, Kärcher ile bahçeler daha güzel hale gelir. Akülü kullanım özelliği sayesinde gürültülü veya rahatsız edici kablolara gerek kalmadan temizlik sağlar.
Akülü çim biçme makinesi
Manevra kabiliyeti olan 18 voltluk çim biçme makineleri, özellikle küçük ve orta büyüklükteki çimenler için uygundur. Daha büyük alanlar için, 36 votluk çim biçme makineleri seçilmelidir.
Akülü çim düzeltici
Kärcher'in akülü çim biçme makineleri, kenarlarda kalan çimleri ve düzgünce keserek mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Kolaydan güçlüye uygulama seviyeleri olan bu cihaz her alan için en doğru çözümü sunar.
Akülü çit düzelticiler
Çitleri ve çalıları şekilllendirmek için idealdir. Akülü olması sayesinde kablolara gerek kalmaz sessiz ve pratiktir.
Akülü çim ve çalı makası
Akü ile çalışan çim makası ile çim kenarlarının kırpılması artık daha kolay bir hale gelmiştir. Basit bir bıçak değişimi sayesinde çalıların şekillenmesini sağlayan çift çalı makası en zor işlerinizde bile size yardımcı olur.
Akülü ot temizleyici
Hiçbir yabani ot bu akülü Kärcher teknolojisine karşı gelemez. Kuru yosun ve yabani otlar eğilip kalmanıza neden olmadan zahmetsizce ortadan kaldırılabilir.
Yaprak Üfleyici
Sonbaharda dökülen yapraklar için kolay çözüm. Akü ile çalışan Kärcher yaprak üfleyici vakum sistemi, her zaman kolay ve zahmetsiz çözümleri garanti eder.
Akülü testere
Basit zincir gerdirme, otomatik zincir yağlama ve güçlü kesme performansı ile Kärcher, akülü testerereler mükemmel sonuç almanıza yardımcı olur.