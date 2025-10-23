Bahçe Aletleri

Çim, çit, ağaç bakımı veya yabani otlar farketmeksizin, Kärcher ile bahçeler daha güzel hale gelir. Akülü kullanım özelliği sayesinde gürültülü veya rahatsız edici kablolara gerek kalmadan temizlik sağlar.

Kärcher Akülü çim biçme makinesi

Akülü çim biçme makinesi

Manevra kabiliyeti olan 18 voltluk çim biçme makineleri, özellikle küçük ve orta büyüklükteki çimenler için uygundur. Daha büyük alanlar için, 36 votluk çim biçme makineleri seçilmelidir.

Kärcher Akülü çim düzeltici

Akülü çim düzeltici

Kärcher'in akülü çim biçme makineleri, kenarlarda kalan çimleri ve düzgünce keserek mükemmel bir sonuç almanızı sağlar. Kolaydan güçlüye uygulama seviyeleri olan bu cihaz her alan için en doğru çözümü sunar.

Kärcher Akülü çit düzelticiler

Akülü çit düzelticiler

Çitleri ve çalıları şekilllendirmek için idealdir. Akülü olması sayesinde kablolara gerek kalmaz sessiz ve pratiktir.

Kärcher Akülü çim ve çalı makası

Akülü çim ve çalı makası

Akü ile çalışan çim makası ile çim kenarlarının kırpılması artık daha kolay bir hale gelmiştir. Basit bir bıçak değişimi sayesinde çalıların şekillenmesini sağlayan çift çalı makası en zor işlerinizde bile size yardımcı olur.

Kärcher Akülü ot temizleyici

Akülü ot temizleyici

Hiçbir yabani ot bu akülü Kärcher teknolojisine karşı gelemez. Kuru yosun ve yabani otlar eğilip kalmanıza neden olmadan zahmetsizce ortadan kaldırılabilir.

Kärcher Yaprak Üfleyici

Yaprak Üfleyici

Sonbaharda dökülen yapraklar için kolay çözüm. Akü ile çalışan Kärcher yaprak üfleyici vakum sistemi, her zaman kolay ve zahmetsiz çözümleri garanti eder.

Kärcher Akülü testere

Akülü testere

Basit zincir gerdirme, otomatik zincir yağlama ve güçlü kesme performansı ile Kärcher, akülü testerereler mükemmel sonuç almanıza yardımcı olur.

