Akülü ot temizleyici

Dalları kesmek artık her zamankinden daha kolay: Bataryalı Ağaç Budama makinesi ve yüksek kaliteli bıçağı, çapı 3 cm'ye kadar olan dalları, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, kuvvete ihtiyaç duymadan ve zarar vermeden kesmek için kullanılabilir. İki keskin bıçağa sahiptir. Bir bıçak, dalların ve ince dalların kaymasını önleyecek şekilde yuvarlatılmıştır. Budama makinesi kapatıldığında, iki bıçak üst üste binerek temiz bir kesim sağlar ve makineyi daha narin bitkiler için bile kullanışlı hale getirir. Bıçaklar paslanmaz çelikten yapılmıştır ve üzerlerine bitki özünün yapışmasını önlemek için Teflon® kaplamaya sahiptir. Bıçağın altındaki dal kancası, ağaca sıkışmış dalları serbest bırakmak için tasarlanmıştır.