Akülü ot temizleyici

Bataryalı Ağaç Budama Makinesi
Dalları kesmek artık her zamankinden daha kolay: Bataryalı Ağaç Budama makinesi ve yüksek kaliteli bıçağı, çapı 3 cm'ye kadar olan dalları, ulaşılması ne kadar zor olursa olsun, kuvvete ihtiyaç duymadan ve zarar vermeden kesmek için kullanılabilir. İki keskin bıçağa sahiptir. Bir bıçak, dalların ve ince dalların kaymasını önleyecek şekilde yuvarlatılmıştır. Budama makinesi kapatıldığında, iki bıçak üst üste binerek temiz bir kesim sağlar ve makineyi daha narin bitkiler için bile kullanışlı hale getirir. Bıçaklar paslanmaz çelikten yapılmıştır ve üzerlerine bitki özünün yapışmasını önlemek için Teflon® kaplamaya sahiptir. Bıçağın altındaki dal kancası, ağaca sıkışmış dalları serbest bırakmak için tasarlanmıştır.
Bataryalı Ağaç Budama Makinesi Özellikleri
Özel bıçağı sayesinde hassas ve yumuşak kesimler.
Daha büyük çalışma yarıçapı ve yüksek dallara ulaşmak artık çok kolay.
Farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Birinci sınıf çelik bıçakları sayesinde dayanıklıdır.
Güvenli kilit açma özelliği sayesinde makinenin istenmeden çalışmasını önler.
Kıskaç görevi de gören kancayı kullanarak ağaca saplanmış dalları çıkarabilirsiniz.
Güç gerekmez - bir düğmeye basarak dalları kesmek artık çok kolay.
Özellikle uzun süreli çalışmalarda maksimum konfor için lastik kavrama kısmı.
Bataryalı Yabani Ot Sökücünün Özellikleri
Yüzeydeki yabani otların temizlenmesi için yenilikçi fırça başlığı
Özel olarak hizalanmış naylon kıllar ve dakikada 2.800 devire varan hız sayesinde, yüzeydeki yabani otlar ve yosunlar basamaklardan ve taş yüzeylerden zahmetsizce temizlenebilir.
Döner temizleme başlığına sahip bataryalı yabani ot sökücü
Bank gibi engellerin altındaki yabani otları temizlemek için temizleme kafasının açısı bir düğmeye dokunarak ayarlanabilir. Bu aynı zamanda cihazın operatörün boyuna göre ayarlanmasını sağlar.
Alet gerektirmeyen bıçak değişimi
Bıçaklar herhangi bir alet kullanmadan anında değiştirilebilir. Yakınlık yardımcısını sökün ve çıkarın ve yeni bir bıçak şeridi takın. Zahmetsiz ve hızlı.
18 V Bataryalı Yabani Ot Sökücü
WRE 18-55 Batarya Seti
Ergonomik kablosuz yabani ot sökücü WRE 18-55 Batarya Seti ile sırtınızı ve dizlerinizi zorlamadan çirkin yosunları temizleyebilirsiniz. Batarya ve şarj cihazı bu sete zaten dahildir, böylece hemen başlayabilirsiniz.
Batarya voltajı: 18 V
Fırça hızı: 2300 - 2800 (U/dak)
Fırça çapı: 180 (mm)
Şarj başına çalışma süresi: yakl. 15 (dk)*
Ağırlık, aksesuarsız: 2,9 kg
Şarj cihazı: Kärcher Hızlı şarj cihazı batarya gücü 18 V
Batarya dahil: 18 V/2,5 Ah
* 18 V / 2.5 Ah Kärcher değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.