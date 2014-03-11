BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri ile evinizde kusursuz temizliğin tadını herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan çıkarabilirsiniz. Mükemmel temizleme performansı sayesinde buhar, virüs ve bakterilerin* %99,99'unu öldürür. Hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri, mutfak, banyo, zemin temizliği ve hatta ütüde bile inanılmaz sonuçlar sunan mükemmel bir temizlik çözümüdür. Buharla temizliğin geniş uygulama alanlarını keşfedin!
Virüs ve bakterileri %99,99* öldürür
Kärcher, buharlı temizlik makinelerinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, Sağlık Bakanlığı onaylı, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.
Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.
*Sağlık bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde Kärcher SC1 EasyFix, SC2 Deluxe EasyFix, SC3 EasyFix, SC3 EasyFix Upright, SC4 EasyFix ve SC5 EasyFix Iron Plug buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikte sert yüzeydeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile virüslerin (H1N1) %99,99*'unu yok ettiği ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
FAVORİ ÜRÜNLER
FAVORİ AKSESUARLAR
İhtiyacınız Olan En Uygun Modeli Seçin:
SC 5 EasyFix
Yenilikçi VapoHydro işlevi (sıcak su aktivasyonu) sayesinde inatçı kirleri bile temizler. Kärcher buharlı temizlik makineleri kategorisinde maksimum 4.2'ye varan buhar basıncıyla serinin en güçlü cihazıdır.
SC 4 EasyFix
Cihaz; yarım litre kapasiteli sabit kazan ve ayrıca sabit kazana sürekli su sağlayan 0.8 litre kapasiteli çıkarılabilir bir kazana sahiptir. Bu sayede, yeniden doldurmak için kazandaki basıncı düşmesini beklemeniz gerekmez.
SC 4 Deluxe
Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir ve maksimum 3.5'e varan buhar basınç gücüne sahiptir. İçerdiği kireç çözücü kartuş, suyu ısıtma sistemine göndermeden önce filtreler ve düzenli kireç çözme işlemini gereksiz hale getirir
SC 3 Upright
Cihaz, sert zeminleri derinlemesine temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kullanımı son derece kolay ve pratiktir. Üç aşamalı buhar hacmi kontrolü, LED göstergeli panelden ayarlanabilir. Fayans, ahşap ve halı üzerinde kullanım için farklı basınç ayarları tercih edebilirsiniz.
SC 3 Deluxe
Isınma süresi sadece 30 saniyedir: LED şeritli ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 3 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik yapar.
SC 2 EasyFix
Cihaz çok çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır. Uygulama alanına göre el ve detay nozülü, 1 adet küçük fırça, 1 adet el ve 1 adet zemin temizliği için mikrofiber bez ve kireç önleyici kartuş pakete dahildir.
SC 2 Upright
SC 2 Upright da EasyFix zemin başlığı teknolojisiyle ile donatılmıştır. Alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar.
SC 2 Deluxe
Led göstergesi üzerinden cihazın çalışma durumu takip edilebilir. Makine ısınırken LED gösterge kırmızıdır, yeşile döndüğünde ise kullanıma hazır hale geldiği anlaşılır. Sadece 2,7 kg ağırlığıyla cihaz çok kolay bir şekilde taşınabilir ve en küçük alanlarda dahi depolanabilir.
SC 1 EasyFix
Elde kullanım için mükemmel tasarıma sahiptir. Kompakt boyutu sayesinde doğrudan kullanım yerinde (örn. Mutfak, banyo) saklanabilir.
SC 1 Upright
Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.
EasyFix Teknolojisi Nedir?
Evi temizliğinde buharın gücü
Zemin Temizliği
Buharlı temizlik makineleri, taş, fayans, laminat veya cilalı parke gibi sert zeminleri temizlerken maksimum temizlik ve hijyen sağlar - üstelik hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan.
Banyo Temizliği
Banyoda da işini mükemmel yapan buharlı temizlik makineleri fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları ve çatlaklarda bile hijyenik bir temizlik sağlar.
Mutfak Temizliği
Armatürler, fayanslar, cam ve sentetik yüzeyler, aspiratörler, ocaklar veya lavabolar... Buharlı temizlik makineleri, mutfağı hijyenik olarak temizler ve tüm bunları kimyasal madde kullanmadan yapar.
Geniş aksesuar seçenekleri ile etkili temizlik
Tüm detaylar düşünülerek tasarlanmış Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri aksesuarları sayesinde buharın gücünü arttırın!
Zemin Başlıkları
Fırça Setleri
Buharlı Ütü
Buhar Püskürtme Hortumu
Mikrofiber Bez Seti
Aksesuar Kitleri
Diğer
Makineniz için doğru aksesuarı bulabilirsiniz.