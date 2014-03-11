Virüs ve bakterileri %99,99* öldürür

Kärcher, buharlı temizlik makinelerinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, Sağlık Bakanlığı onaylı, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.

Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.

*Sağlık bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde Kärcher SC1 EasyFix, SC2 Deluxe EasyFix, SC3 EasyFix, SC3 EasyFix Upright, SC4 EasyFix ve SC5 EasyFix Iron Plug buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikte sert yüzeydeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile virüslerin (H1N1) %99,99*'unu yok ettiği ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.