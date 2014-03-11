BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri ile evinizde kusursuz temizliğin tadını herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymadan çıkarabilirsiniz. Mükemmel temizleme performansı sayesinde buhar, virüs ve bakterilerin* %99,99'unu öldürür. Hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri, mutfak, banyo, zemin temizliği ve hatta ütüde bile inanılmaz sonuçlar sunan mükemmel bir temizlik çözümüdür. Buharla temizliğin geniş uygulama alanlarını keşfedin!

SI 4

    Virüs ve bakterileri %99,99* öldürür

    Kärcher,  buharlı temizlik makinelerinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, Sağlık Bakanlığı onaylı, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.

    Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.

     

    *Sağlık bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde Kärcher SC1 EasyFix, SC2 Deluxe EasyFix, SC3 EasyFix, SC3 EasyFix Upright, SC4 EasyFix ve SC5 EasyFix Iron Plug buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikte sert yüzeydeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve Kärcher SC4 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile virüslerin (H1N1) %99,99*'unu yok ettiği ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

     

    SC 5 EasyFix

    Yenilikçi VapoHydro işlevi (sıcak su aktivasyonu) sayesinde inatçı kirleri bile temizler. Kärcher buharlı temizlik makineleri kategorisinde maksimum 4.2'ye varan buhar basıncıyla serinin en güçlü cihazıdır.

    Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

    SC 4 EasyFix

    Cihaz; yarım litre kapasiteli sabit kazan ve ayrıca sabit kazana sürekli su sağlayan 0.8 litre kapasiteli çıkarılabilir bir kazana sahiptir. Bu sayede, yeniden doldurmak için kazandaki basıncı düşmesini beklemeniz gerekmez.

     

    Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

    SC 4 Deluxe

    Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.

    SC 4 Deluxe EasyFix

    SC 3 EasyFix

    SC 3 EasyFix sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir ve maksimum 3.5'e varan buhar basınç gücüne sahiptir. İçerdiği kireç çözücü kartuş, suyu ısıtma sistemine göndermeden önce filtreler ve düzenli kireç çözme işlemini gereksiz hale getirir

    Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

    SC 3 Upright

    Cihaz, sert zeminleri derinlemesine temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kullanımı son derece kolay ve pratiktir.  Üç aşamalı buhar hacmi kontrolü, LED göstergeli panelden ayarlanabilir. Fayans, ahşap ve halı üzerinde kullanım için farklı basınç ayarları tercih edebilirsiniz.

    Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

    SC 3 Deluxe

    Isınma süresi sadece 30 saniyedir: LED şeritli ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 3 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik yapar.

    SC 3 Deluxe EasyFix

    SC 2 EasyFix

    Cihaz çok çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır. Uygulama alanına göre el ve detay nozülü, 1 adet küçük fırça, 1 adet el ve 1 adet zemin temizliği için mikrofiber bez ve kireç önleyici kartuş pakete dahildir. 

    Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

    SC 2 Upright

    SC 2 Upright da EasyFix zemin başlığı teknolojisiyle ile donatılmıştır. Alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar.

    SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

    SC 2 Deluxe

    Led göstergesi üzerinden cihazın çalışma durumu takip edilebilir. Makine ısınırken LED gösterge kırmızıdır, yeşile döndüğünde ise kullanıma hazır hale geldiği anlaşılır. Sadece 2,7 kg ağırlığıyla cihaz çok kolay bir şekilde taşınabilir ve en küçük alanlarda dahi depolanabilir.

    Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

    SC 1 EasyFix

    Elde kullanım için mükemmel tasarıma sahiptir. Kompakt boyutu sayesinde doğrudan kullanım yerinde (örn. Mutfak, banyo) saklanabilir.

    Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

    SC 1 Upright

    Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.

    Steam Cleaner SC 1 Upright

    EasyFix Teknolojisi Nedir?

    Zemin temizliği niçin çok önemli?

    Ne yazık ki sadece emekleyen bebekler, oynayan çocuklar ve evcil hayvanlar için değil aynı zamanda bakteri ve virüsler için de zeminler önemli alanlardır.  Buharlı temizlik makineleri; taş, fayans, PVC, laminat veya parke gibi sert yüzeylerde kimyasal kalıntı bırakmadan güvenilir bir şekilde hijyen ve temizlik sağlarlar. EasyFix teknolojisiyle, zemin başlığının alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar. Esnek bir menteşe, zemin başlığının zeminle temasını en üst düzeye çıkarır.Kärcher buharlı temizleyiciler, bu sayede geleneksel paspaslardan çok daha hijyeniktir. 

    Evi temizliğinde buharın gücü

    Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

    Zemin Temizliği

    Buharlı temizlik makineleri, taş, fayans, laminat veya cilalı parke gibi sert zeminleri temizlerken maksimum temizlik ve hijyen sağlar - üstelik hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan.

    Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

    Banyo Temizliği

    Banyoda da işini mükemmel yapan buharlı temizlik makineleri fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları ve çatlaklarda bile hijyenik bir temizlik sağlar.

    Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

    Mutfak Temizliği

    Armatürler, fayanslar, cam ve sentetik yüzeyler, aspiratörler, ocaklar veya lavabolar... Buharlı temizlik makineleri, mutfağı hijyenik olarak temizler ve tüm bunları kimyasal madde kullanmadan yapar.

    Geniş aksesuar seçenekleri ile etkili temizlik

    Tüm detaylar düşünülerek tasarlanmış Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri aksesuarları sayesinde buharın gücünü arttırın!

    Cleaning the floor with steam

    Zemin Başlıkları

    Bath cleaning with steam cleaner brush

    Fırça Setleri

    Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

    Buharlı Ütü

    Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

    Buhar Püskürtme Hortumu

    Cloth kits for steam cleaner

    Mikrofiber Bez Seti

    Cleaning with Kärcher steam cleaner

    Aksesuar Kitleri

    Window cleaning with steam cleaner

    Diğer

