SI 4 EasyFix Iron
Buhar basınçlı ütü ve sürekli doldurulabilen su haznesi sayesinde rahat ütüleme ve kesintisiz temizlik için SI 4 EasyFix Ütü ütü istasyonu.
Kärcher buharlı temizleme ve buharlı ütülemeyi daha etkili hale getiriyor. SI 4 EasyFix Ütü istasyonu, buhar basınçlı ütü ve ütü masası sayesinde normal ütüleme süresini yarı yarıya azaltır. Aktif ütü masasının hava yastığı işlevi ve aktif buhar emme özelliği vardır. Bu, buharın giysilere daha iyi nüfuz edebileceği ve ütülenmesi zor tekstillerin bile kırışmadan ütülenebileceği anlamına gelir. Buharlı temizleme fonksiyonu son derece yüksek düzeyde rahatlık sunar, kimyasal madde kullanmadan temizler ve pratik olarak her yerde kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar bile özel aksesuarlar sayesinde pırıl pırıl temizleniyor. İnatçı kirler bile anında ortadan kaldırılır. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir.
Özellikler ve faydalar
Aktif buhar çekmeArttırılmış buhar nüfuzu için aktif buhar emişi. Emiş işlevi giysilerin dolap kuruluğunda olmasını sağlar ve onları ütü masasına sabitler.
Ütü masası ve buharlı temizleyiciden oluşan çok işlevli paketBuharlı temizleyiciyi ütü masası ile birlikte kullanmak ütüyü daha etkili hale getirir. Yüksek basınçta buharlı ütü ütülemeyi kolaylaştırır ve ütüleme süresini yarıya indirir. Bu çok yetenekli cihaz ütülemenin yanı sıra evin etrafındaki tüm temizlik işleri için uygundur.
Hava yastığı işleviHassas kumaşlar hava yastığında kolaylıkla ve rahatlıkla kırışmadan ütülenebilir. Hassas kumaşlara karşı naziktir ve iz bırakmadan ütüler. Şekilsiz giysileri (bluzlar gibi) ütülemeyi kolaylaştırır.
Yenilikçi havalandırma teknolojisi
- Akıtmaz.
- Su izi bırakmaz.
- Rahatsız edici buhar çıkarmaz.
Kullanıcı dostu klasik tasarım
- Ütü masası gömleklere ve bluzlara uygun olarak üretilmiştir.
- Evrensel kullanım.
- Sol veya sağ elini kullananlar için uygundur.
Ütü masasının üzerinde dahili elektrik prizi
- Buharlı temizleyici doğrudan ütü masasına takılabilir.
Taşıma kilidi ile dengeli yapı
- Yedi kademeli yükseklik ayarı, 72 ila 99 cm arasında esnek bir çalışma yüksekliğine izin verir.
- Kaymaz ayaklar.
- Son derece dengeli.
Sürekli buhar kaynağı ve çıkarılabilir su deposu
- Aralıksız çalışmak için kesintisiz buhar kaynağı. Deposu kolayca çıkarılabilir ve bir musluktan doldurulabilir.
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
- Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları.
- Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması
- Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Kullanışlı kablo saklama sistemi
- Sol ve sağ elini kullananlar için uygundur.
- Bireysel olarak ayarlanabilir.
- Buharlı ütü makarasının pratik şekilde eklenmesi.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|100
|Isı çıkışı (W)
|2000
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|3,5
|Isınma süresi (dk)
|4
|Kazan kapasitesi (l)
|0,5
|Tank kapasitesi (l)
|0,8
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|22,8
|Ütüleme yüzeyi boyutları (U x G) (mm)
|1200 x 380
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1450 x 462 x 960
Scope of supply
- EasyFix genel zemin temizleme bezi: 1 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Kireç çözücü toz: 3 Parça(lar)
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: EasyFix
- El aleti
- Detay başlığı
- EasyFinish buhar basınçlı ütü
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
- Emiş ve hava yastığı fonksiyonlu aktif ütü masası
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.3 m
- Ütü bağlantısı
- Entegre açma/kapama düğmesi
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Ütüleme
- Ferahlatıcı giysiler ve kumaşlar için (örneğin perdeler, ceketler, vb.).