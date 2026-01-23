Kärcher buharlı temizleme ve buharlı ütülemeyi daha etkili hale getiriyor. SI 4 EasyFix Ütü istasyonu, buhar basınçlı ütü ve ütü masası sayesinde normal ütüleme süresini yarı yarıya azaltır. Aktif ütü masasının hava yastığı işlevi ve aktif buhar emme özelliği vardır. Bu, buharın giysilere daha iyi nüfuz edebileceği ve ütülenmesi zor tekstillerin bile kırışmadan ütülenebileceği anlamına gelir. Buharlı temizleme fonksiyonu son derece yüksek düzeyde rahatlık sunar, kimyasal madde kullanmadan temizler ve pratik olarak her yerde kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar bile özel aksesuarlar sayesinde pırıl pırıl temizleniyor. İnatçı kirler bile anında ortadan kaldırılır. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir.