Bir düğmeye basarak daha fazla güç

Bahçeniz her zaman düz değildir. Engebeli zemin veya eğimler bazen biçmek için yorucu olabilir ve biçme sonucunu etkileyebilir. LMO 36-46 akülü çim biçme makinesi ile bu artık bir sorun değil. Gerekirse, Push Assist işlevi, bir düğmeye dokunarak ek sürüş gücü sağlar. Bu, engebeli yüzeylerin bile zahmetsizce biçilebileceği anlamına gelir.