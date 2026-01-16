Akülü çim biçme makinesi

!Ohne Kabel. Ohne Benzin.! Kablo yok. Benzin yok. Kärcher manevra kabiliyeti olan 18V çim biçme makinesi, maksimum hareket kabiliyeti ile mükemmel sonuçlar verir. Ek olarak, tüm setler dahil olmak üzere 5.0 Ah pil, hızlı sarj özelliklerine sahiptir.

Bataryalı Çim Biçme Makinesi Özellikleri

Malç kiti

Birlikte verilen malçlama kiti sayesinde, tek bir kolay adımda kesilen çim, doğal bir gübre olarak çimin üzerine yayılabilir. Bu, çimin aynı zamanda en iyi şekilde korunmasını sağlar. Mükemmel çim bakımı için idealdir.

one hand grips the mulching kit from the Kärcher lawn mower

Çim tarakları

Eksiksiz bir çim biçme deneyimi için bataryalı çim biçme makinesi ek çim tarakları ile donatılmıştır. Bunlar, çiçek tarhlarının veya terasların kenarlarına yakın büyüyen çimleri yakalar. 

Edge Mowing

Tasarruf sağlayan depolama

Bahçe işleri başarıyla tamamlandığında, bataryalı çim biçme makinesi en küçük alanlarda bile hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir. Pratik sap tasarımı sayesinde kablosuz çim biçme makinesinin sapı birkaç basit adımda katlanabilir. 

a folded Kärcher cordless lawnmower

Temel olarak, çim biçme makinesi kullanıcıya aşağıdaki işlevleri sunar:

one hand changes the battery in the Kärcher cordless lawnmower

Kablosuz çalışma

Priz arama ve uzatma kablolarının döşenmesi, özellikle daha geniş çimenlik alanlarda zorlu bir iş haline gelir. Bu nedenle, bataryalı çim biçme makinelerimizin değiştirilebilir bataryası, uzun ömürlü ve güçlü lityum-iyon hücrelerle donatılmıştır. Zorlu ve geniş çim alanlarında bile hızlı, kolay ve verimli bir şekilde çalışılabileceği anlamına gelir.

2 Thumbs press the button for the push-assist function of the Kärcher battery lawn mower.

Bir düğmeye basarak daha fazla güç

Bahçeniz her zaman düz değildir. Engebeli zemin veya eğimler bazen biçmek için yorucu olabilir ve biçme sonucunu etkileyebilir. LMO 36-46 akülü çim biçme makinesi ile bu artık bir sorun değil. Gerekirse, Push Assist işlevi, bir düğmeye dokunarak ek sürüş gücü sağlar. Bu, engebeli yüzeylerin bile zahmetsizce biçilebileceği anlamına gelir.

One hand uses the screw lock to adjust the guide bar of the Kärcher battery lawn mower

Ergonomik bahçe işleri

18 volt bataryalı çim biçme makinelerinde bulunan itme kolu, kullanıcının boyuna göre ayrı ayrı ayarlanabilir ve bahçe işleri sırasında ergonomik bir duruş sağlar. Bunun için ayar kolunun ortasındaki vida başını çevirin ve ayarlayın.

One hand manually switches the cutting height setting of the Kärcher battery lawn mower

Kesme yüksekliğini kolayca ayarlayın

İdeal koşullar altında, bir çim haftada altı santimetreye kadar büyüyebilir. Farklı hava koşulları ve kullanılan tohum farklı büyüme oranlarına yol açabilir. Bu tutarsız bıçak uzunlukları ile sonuçlanır. Bu nedenle akülü çim biçme makinesini çimin koşullarına uyarlamanız önerilir.

View from below of the steel blade of the Kärcher battery lawn mower

Bilenmiş çelik bıçaklar

Hiçbir çim tutkunu, biçtikten sonra düzensiz bir kesim görmek istemez - bu nedenle çim biçme makinesinin bıçağı mümkün olduğu kadar keskin olmalıdır. Bataryalı çim biçme makinesinin keskin çelik bıçağı yüzde yüz temiz bir kesim sağlar.

Two hands hold the handle of the guide of the Kärcher battery lawn mower

Güvenli tutuş

Bataryalı çim biçme makinesini kullanırken herhangi bir efor veya zorlama gerekmez. Konforlu sünger sapı ve her iki yanında bulunan anahtarlar sayesinde çim biçme makinesi çok rahat bir şekilde çalıştırılabilir. İterken ve çekerken güvenli bir tutuş sağlar.

Tasarım Özellikleri

Güçlü LMO 36-46 Bataryalı Çim Biçme Makinesi, geniş kesme genişliği ve cömertçe boyutlandırılmış çim toplama kutusu ile çim biçme sırasında hızlı iş ilerlemesi sağlar. İtme Yardımı işlevi, bir düğmeye dokunarak bir sürüş destek sistemi sağlar. Bahçede ve yokuşlarda bile zahmetsiz çim biçme için idealdir. Bahçeyle uğraşırken batarya seviyesini her zaman takip edebilmeniz için, bataryada yerleşik Gerçek Zamanlı Teknolojiye sahip ekran, kablosuz çim biçme makinesinin kalan kapasitesini ve çalışma süresini gösterir.

18 V Kärcher Batarya Gücü

LMO 18-36 Batarya Seti

Bataryalı çim biçme makinesinin üstünde uygun kesme yüksekliği ayarı ve pil şarjı başına 350 m²'ye kadar alan performansı: LMO 18-36 Batarya Seti, küçük ve orta büyüklükteki çimler için son derece kullanışlıdır.

Batarya Voltajı: 18 V
Kesme genişliği: 36 cm
Kesme yüksekliği: 30–70 mm
Çim toplama kutusu hacmi: 45 l
Pil şarjı başına performans*: 350 m²

* 18 V/5,0 Ah Kärcher'in değiştirilebilir bataryası ile maksimum performans.

36 V Kärcher Batarya Gücü

LMO 36-46 Batarya Seti

Yokuşlarda da zahmetsiz biçme: LMO 36-46 Batarya Setinde, arka tekerlek üzerinde bir sürüş destek sistemi olan İtme Yardımı işlevi bulunur.

Voltaj: 36 V
Kesme genişliği: 46 cm
Kesme yüksekliği: 20–70 mm
Çim toplama kutusu hacmi: 55 l
Pil şarjı başına performans*: 650 m²

* 36 V/5,0 Ah Kärcher'in değiştirilebilir bataryası ile maksimum performans.