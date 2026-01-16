Akülü çim biçme makinesi
!Ohne Kabel. Ohne Benzin.! Kablo yok. Benzin yok. Kärcher manevra kabiliyeti olan 18V çim biçme makinesi, maksimum hareket kabiliyeti ile mükemmel sonuçlar verir. Ek olarak, tüm setler dahil olmak üzere 5.0 Ah pil, hızlı sarj özelliklerine sahiptir.
Bataryalı Çim Biçme Makinesi Özellikleri
Malç kiti
Birlikte verilen malçlama kiti sayesinde, tek bir kolay adımda kesilen çim, doğal bir gübre olarak çimin üzerine yayılabilir. Bu, çimin aynı zamanda en iyi şekilde korunmasını sağlar. Mükemmel çim bakımı için idealdir.
Çim tarakları
Eksiksiz bir çim biçme deneyimi için bataryalı çim biçme makinesi ek çim tarakları ile donatılmıştır. Bunlar, çiçek tarhlarının veya terasların kenarlarına yakın büyüyen çimleri yakalar.
Tasarruf sağlayan depolama
Bahçe işleri başarıyla tamamlandığında, bataryalı çim biçme makinesi en küçük alanlarda bile hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir. Pratik sap tasarımı sayesinde kablosuz çim biçme makinesinin sapı birkaç basit adımda katlanabilir.
Temel olarak, çim biçme makinesi kullanıcıya aşağıdaki işlevleri sunar:
Kablosuz çalışma
Priz arama ve uzatma kablolarının döşenmesi, özellikle daha geniş çimenlik alanlarda zorlu bir iş haline gelir. Bu nedenle, bataryalı çim biçme makinelerimizin değiştirilebilir bataryası, uzun ömürlü ve güçlü lityum-iyon hücrelerle donatılmıştır. Zorlu ve geniş çim alanlarında bile hızlı, kolay ve verimli bir şekilde çalışılabileceği anlamına gelir.
Bir düğmeye basarak daha fazla güç
Bahçeniz her zaman düz değildir. Engebeli zemin veya eğimler bazen biçmek için yorucu olabilir ve biçme sonucunu etkileyebilir. LMO 36-46 akülü çim biçme makinesi ile bu artık bir sorun değil. Gerekirse, Push Assist işlevi, bir düğmeye dokunarak ek sürüş gücü sağlar. Bu, engebeli yüzeylerin bile zahmetsizce biçilebileceği anlamına gelir.
Ergonomik bahçe işleri
18 volt bataryalı çim biçme makinelerinde bulunan itme kolu, kullanıcının boyuna göre ayrı ayrı ayarlanabilir ve bahçe işleri sırasında ergonomik bir duruş sağlar. Bunun için ayar kolunun ortasındaki vida başını çevirin ve ayarlayın.
Kesme yüksekliğini kolayca ayarlayın
İdeal koşullar altında, bir çim haftada altı santimetreye kadar büyüyebilir. Farklı hava koşulları ve kullanılan tohum farklı büyüme oranlarına yol açabilir. Bu tutarsız bıçak uzunlukları ile sonuçlanır. Bu nedenle akülü çim biçme makinesini çimin koşullarına uyarlamanız önerilir.
Bilenmiş çelik bıçaklar
Hiçbir çim tutkunu, biçtikten sonra düzensiz bir kesim görmek istemez - bu nedenle çim biçme makinesinin bıçağı mümkün olduğu kadar keskin olmalıdır. Bataryalı çim biçme makinesinin keskin çelik bıçağı yüzde yüz temiz bir kesim sağlar.
Güvenli tutuş
Bataryalı çim biçme makinesini kullanırken herhangi bir efor veya zorlama gerekmez. Konforlu sünger sapı ve her iki yanında bulunan anahtarlar sayesinde çim biçme makinesi çok rahat bir şekilde çalıştırılabilir. İterken ve çekerken güvenli bir tutuş sağlar.
Tasarım Özellikleri
18 V Kärcher Batarya Gücü
LMO 18-36 Batarya Seti
Bataryalı çim biçme makinesinin üstünde uygun kesme yüksekliği ayarı ve pil şarjı başına 350 m²'ye kadar alan performansı: LMO 18-36 Batarya Seti, küçük ve orta büyüklükteki çimler için son derece kullanışlıdır.
Batarya Voltajı: 18 V
Kesme genişliği: 36 cm
Kesme yüksekliği: 30–70 mm
Çim toplama kutusu hacmi: 45 l
Pil şarjı başına performans*: 350 m²
* 18 V/5,0 Ah Kärcher'in değiştirilebilir bataryası ile maksimum performans.
36 V Kärcher Batarya Gücü
LMO 36-46 Batarya Seti
Yokuşlarda da zahmetsiz biçme: LMO 36-46 Batarya Setinde, arka tekerlek üzerinde bir sürüş destek sistemi olan İtme Yardımı işlevi bulunur.
Voltaj: 36 V
Kesme genişliği: 46 cm
Kesme yüksekliği: 20–70 mm
Çim toplama kutusu hacmi: 55 l
Pil şarjı başına performans*: 650 m²
* 36 V/5,0 Ah Kärcher'in değiştirilebilir bataryası ile maksimum performans.