Akülü çim düzeltici
Kärcher'in akülü çim biçme makineleri gerçek anlamda çok yönlüdür. Sadece çim biçmekle kalmayarak, aynı zamanda köşelere ve dar alanlara kolayca ulaşır. Ergonomik sap tasarımı sayesinde rahat bir tutuş performansı sağlar.
Bataryalı Çim Düzelticisi Özellikleri
Düzeltici misinanın otomatik ayarlanması
Çimleri biçerken, güçlü motor ve misinanın otomatik ayarı mükemmel bir kesim sonucu sağlar. Makarayı tamburun altına yerleştirmeniz yeterlidir ve bataryalı çim biçme makinesi bahçe işleri için kullanılabilir. İplik işlem sırasında tükenirse, cihazdaki düğmeye basarak ipliği otomatik olarak yeniden ayarlayabilirsiniz.
Bükülmüş misina hassas bir kesim sağlar
Bükülmüş naylon biçme ipi, çimleri biçerken hassas bir kesim sağlar. Bu, özellikle çimin kenarlarına yakın yerlerde ve erişilmesi zor yerlerde önemli ölçüde hassas çim biçme işlemine olanak tanır.
Zorlu görevler için kesici bıçakların isteğe bağlı kullanımı
Bataryalı çim biçme makinesi yalnızca çim kenarlarını kesmek için değil, aynı zamanda daha geniş alanlar veya yabani bitkiler için de uygundur. İsteğe bağlı olarak, düzeltici bıçaklar, özellikle yoğun yabani bitkiler veya yabani otlar gibi zorlu görevler için kullanılabilir.
18 V Bataryalı Çim Düzelticisi
LTR 18-30 Batarya Seti
LTR 18-30 Batarya Seti ile rahat çim biçme! Ayarlanabilir eğim açısı, alçak engellerin altında bile düzeltmeyi mümkün kılar.
Pil voltajı: 18 V
Kesme çapı: 30 cm
Hız: 7.800 dev/dak
Hat çapı: 1,6 mm
Batarya şarjı başına performans*: 350 m
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
36 V Bataryalı Çim Düzelticisi
LTR 36-33 Batarya Seti
Güçlü bir 36 V batarya ve batarya şarjı başına maksimum 600 m çim kenarı performansı ile LTR 36-33 Batarya Seti, Kärcher'in akülü çim düzeltme makineleri yelpazesi arasında en güçlüsüdür. Yine de omuz askısı ve ikinci tutamak sayesinde kullanımı ergonomik olmaya devam ediyor.
Pil voltajı: 36 V
Kesme çapı: 28–33 cm
Hız: 7.000 dev/dak
Hat çapı: 2,0 mm
Pil şarjı başına performans*: 600 m
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.