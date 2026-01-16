Akülü çim düzeltici

Zorlu görevler için kesici bıçakların isteğe bağlı kullanımı

Bataryalı çim biçme makinesi yalnızca çim kenarlarını kesmek için değil, aynı zamanda daha geniş alanlar veya yabani bitkiler için de uygundur. İsteğe bağlı olarak, düzeltici bıçaklar, özellikle yoğun yabani bitkiler veya yabani otlar gibi zorlu görevler için kullanılabilir.