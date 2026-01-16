Akülü çit düzelticiler
Kärcher'ın kullanımı kolay çit düzelticileri, çimlerinizin sorunsuz ve hassas görünmelerini sağlar.
Bataryalı Çit Düzeltici Özellikleri
180° dönebilen arka tutma kolu
GE 36-60 Batarya ve HGE 18-50 Batarya modellerindeki 180° dönebilen arka tutamak, kollarınızın ve omuzlarınızın yükünü alır. Sap, tutma elemanı ile aynı zamanda düzelticiyi güvenli bir şekilde tutmanızı ve ergonomik olarak çalışmanızı sağlar.
İki adımlı hız kontrolü
HGE 36-60 Bataryalı çit düzeltici, iki kademeli hız kontrolüne sahiptir. Kesme hızı, dal kalınlığına bağlı olarak maksimum güç ile maksimum hız arasında manuel olarak ayarlanabilir.
Çit süpürgesi
Çit süpürgesi (HGE 36-60 Batarya, HGE 18-50 Batarya, PHG 18-45), zahmetli bir şekilde çıkarılmasına gerek kalmaması için kesilen dalları çitin içine düşürmek yerine doğrudan yere gönderir. Bu, özellikle yatay kesim yaparken işi çok daha kolaylaştırır.
18 V Bataryalı Çit Düzelticisi
HGE 18-45 Batarya Seti
Efor sarf etmeden rahat kullanım için hafif: Hassas kesim için elmas bilenmiş bıçağa sahip HGE 18-45 Bataryalı çit düzeltici.
Voltaj: 18 V
Kesme uzunluğu: 45 cm
Diş adımı: 18 mm
Pil şarjı başına performans: maks. 250 m*
Dönebilen arka tutamak: hayır
İki kademeli hız kontrolü: hayır Çit
süpürgesi: hayır
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
PHG 18-45 Bataryalı
PHG 18-45 Bataryalı çit budama makinesi, merdiven ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesme kafası, bir çitin kenarlarını, üstünü ve altını yerden kolayca kesmeyi mümkün kılar - yüksek, geniş çitler için idealdir.
Voltaj: 18 V
Kesme uzunluğu: 45 cm
Diş adımı: 18 mm
Batarya şarjı başına performans: maks. 250 m*
Ayarlanabilir kesme kafası: evet, 115°
Çit süpürgesi: evet
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
36 V Bataryalı Çit Düzelticisi
HGE 36-60 Batarya Seti
Büyük çitlerde, rahat ve kablosuz kesme işleri için güçlü 36 V bataryası ile HGE 36-60 bataryalıyı seçin. 180° dönebilen arka tutamak, bir çit süpürgesi ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmıştır.
Voltaj: 36 V
Kesme uzunluğu: 60 cm
Diş adımı: 26 mm
Batarya şarjı başına performans: maks. 600 m*
Dönebilen arka tutamak: evet
İki kademeli hız kontrolü: evet
Çit süpürgesi: evet
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.