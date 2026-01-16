Akülü çit düzelticiler

Kärcher'ın kullanımı kolay çit düzelticileri, çimlerinizin sorunsuz ve hassas görünmelerini sağlar.

0 Ürünler

Bataryalı Çit Düzeltici Özellikleri

180° dönebilen arka tutma kolu

GE 36-60 Batarya ve HGE 18-50 Batarya modellerindeki 180° dönebilen arka tutamak, kollarınızın ve omuzlarınızın yükünü alır. Sap, tutma elemanı ile aynı zamanda düzelticiyi güvenli bir şekilde tutmanızı ve ergonomik olarak çalışmanızı sağlar.

Illustration: the rotary handle of the Kärcher battery hedge trimmer

İki adımlı hız kontrolü

HGE 36-60 Bataryalı çit düzeltici, iki kademeli hız kontrolüne sahiptir. Kesme hızı, dal kalınlığına bağlı olarak maksimum güç ile maksimum hız arasında manuel olarak ayarlanabilir.

one index finger operates a switch on the Kärcher battery hedge trimmer

Çit süpürgesi

Çit süpürgesi (HGE 36-60 Batarya, HGE 18-50 Batarya, PHG 18-45), zahmetli bir şekilde çıkarılmasına gerek kalmaması için kesilen dalları çitin içine düşürmek yerine doğrudan yere gönderir. Bu, özellikle yatay kesim yaparken işi çok daha kolaylaştırır.

one hand demonstrates the working principle of the hedge broom of the Kärcher battery hedge trimmer

18 V Bataryalı Çit Düzelticisi

HGE 18-45 Batarya Seti

Efor sarf etmeden rahat kullanım için hafif: Hassas kesim için elmas bilenmiş bıçağa sahip HGE 18-45 Bataryalı çit düzeltici.

Voltaj: 18 V
Kesme uzunluğu: 45 cm
Diş adımı: 18 mm
Pil şarjı başına performans: maks. 250 m*
Dönebilen arka tutamak: hayır
İki kademeli hız kontrolü: hayır Çit
süpürgesi: hayır

* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

PHG 18-45 Bataryalı

PHG 18-45 Bataryalı çit budama makinesi, merdiven ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayarlanabilir kesme kafası, bir çitin kenarlarını, üstünü ve altını yerden kolayca kesmeyi mümkün kılar - yüksek, geniş çitler için idealdir.

Voltaj: 18 V
Kesme uzunluğu: 45 cm
Diş adımı: 18 mm
Batarya şarjı başına performans: maks. 250 m*
Ayarlanabilir kesme kafası: evet, 115°
Çit süpürgesi: evet

* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

36 V Bataryalı Çit Düzelticisi

HGE 36-60 Batarya Seti

Büyük çitlerde, rahat ve kablosuz kesme işleri için güçlü 36 V bataryası ile HGE 36-60 bataryalıyı seçin. 180° dönebilen arka tutamak, bir çit süpürgesi ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmıştır.

Voltaj: 36 V
Kesme uzunluğu: 60 cm
Diş adımı: 26 mm
Batarya şarjı başına performans: maks. 600 m*
Dönebilen arka tutamak: evet
İki kademeli hız kontrolü: evet 
Çit süpürgesi: evet

* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.