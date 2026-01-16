Akülü çit düzelticiler

HGE 36-60 Batarya Seti

Büyük çitlerde, rahat ve kablosuz kesme işleri için güçlü 36 V bataryası ile HGE 36-60 bataryalıyı seçin. 180° dönebilen arka tutamak, bir çit süpürgesi ve iki kademeli hız kontrolü ile donatılmıştır.

Voltaj: 36 V

Kesme uzunluğu: 60 cm

Diş adımı: 26 mm

Batarya şarjı başına performans: maks. 600 m*

Dönebilen arka tutamak: evet

İki kademeli hız kontrolü: evet

Çit süpürgesi: evet

* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.