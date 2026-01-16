LBL 4 Bataryalı Set

Sonbaharda yapraklar nerede birikiyor olursa olsun, batarya ile çalışan LBL 4 Bataryalı yaprak üfleyici onları güçlü ve etkili bir şekilde temizler. Kas gücü veya diğer aletler sınırlarına ulaştığında, iki aşamalı güç kontrolü ve maksimum kullanıcı rahatlığı sayesinde göz doldurur.

Voltaj: 36 V

Hava hızı: Maks. 250 km/h

Hava çıkışı: Maks. 330 m³/h

Batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²

Ağırlık: 2,2 kg

Üfleme borusu: İki parçalı

Düz ​​nozul dahil. sıyırıcı kenar: Evet

Güç kontrolü: İki aşamalı

Batarya şarj cihazı: Kärcher Batarya Gücü 36 V hızlı şarj cihazı

Batarya dahildir: 36 V/2,5 Ah

* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.