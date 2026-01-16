Yaprak Üfleyici
Yılın hangi zamanında olursa olsun Kärcher yaprak üfleyici tüm olasılıklarla başa çıkmak için donanımlıdır. Düşen yaprakları hızlı ve zahmetsizce ortadan kaldırır, evin veya garajın etrafındaki gevşek kiri temizleyebilir. Ek olarak, diğer cihazları ulaşamadığı köşelere ve kenarlara kolaylıkla ulaşır.
Yaprak üfleyici Özellikleri
Çıkarılabilir Parçalar
Bataryalı yaprak üfleme makinesi sökülebilir parçaları sayesinde, gerektiğinde cihazın ağırlığı azaltılabilir. Emme ve üfleme boruları ile kılavuz makaralar ayrı ayrı çıkarılabilir. Ek olarak, iki kulp, ünitenin ağırlığının çalışma sırasında mümkün olduğunca eşit dağılmasını sağlar.
Yaprakların güçlü ve kapsamlı şekilde çıkarılması
Kas gücü veya diğer yardımcılar sınırlarına ulaştığında, kablosuz yaprak üfleyicilerimiz 240 km/saate varan hava hızı ve maksimum kullanıcı konforu ile etkileyicidir ve hızlı ve tamamen yapraksız yüzeyler sağlar. Cihazın gücünü kısa süreliğine artıran Turbo Boost, zamandan daha da fazla tasarruf sağlıyor.
Kademesiz ayar
Kol, sadece bir bilek hareketiyle üfleme, emme ve hatta her iki işlevin bir kombinasyonu arasında sürekli olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.
Maksimum hareket özgürlüğü
Bataryalı yaprak üfleme makinesi, rahatsız edici bir güç kablosu araya girmeden mümkün olan en iyi hareket özgürlüğünü sağlar. Ayrıca, daha uzun ve daha karmaşık işlerin zahmetsizce gerçekleştirilebilmesi için mükemmel bir denge sunar.
Çıkarılabilir düz nozul
Temizlenecek her yüzey aynı hava koşullarına maruz kalmaz. Özellikle yağmur ve ıslaklık, yaprakların alınmasını zorlaştırabilir. Entegre sıyırıcı kenarlı çıkarılabilir düz başlık sayesinde bataryalı yaprak üfleyici, istenen yüzeyleri ıslak yapraklardan ve çiğnenmiş kirden de arındırır.
Ergonomik sap
Kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiş hız kontrolü sayesinde cihazın kullanımı özellikle kolaydır. Ayrıca ergonomik tutamak, kablosuz yaprak üfleme makinesinin ele rahatça oturmasını sağlar.
18 V Bataryalı Yaprak Üfleyici
LBL 2 Batarya Seti
Kärcher'in güçlü bataryalı yaprak üfleyicileri nerede kullanılırsa kullanılsın istenen alanlardaki yaprakları hızlı, ergonomik ve dikkatli bir şekilde temizler.
Voltaj: 18 V
Hava hızı: Maks. 210 km/h
Hava çıkışı: Maks. 220 m³/h
Batarya şarjı başına performans*: Maks. 400 m²
Ağırlık: 2,0 kg
Üfleme borusu: İki parçalı
Düz nozul dahil. sıyırıcı kenar: Evet
Güç kontrolü: Tek kademeli
Batarya şarj cihazı: Kärcher Pil Gücü 18 V standart şarj cihazı
Batarya dahildir: 18 V/2,5 Ah
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
BLV 18-200 Bataryalı
3'ü 1 arada işlev: tek bir cihazla vakumlama, üfleme ve malçlama - mükemmel sonuçlar için minimum çaba. Cihazın fırçasız motoru, kullanım ömrünü uzatır ve performansı artırır.
Fan modunda hava hızı: Maks. 200 km/s
Fan modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 425 m²
Emme modunda hava hızı: Maks. 130 km/s
Emme modunda pil şarjı başına performans*: Maks. 45 litre
Aksesuarsız ağırlık: 3,5 kg
Batarya ve şarj cihazı: Teslimat kapsamına dahil değildir
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
36 V Bataryalı Yaprak Üfleyici
LBL 4 Bataryalı Set
Sonbaharda yapraklar nerede birikiyor olursa olsun, batarya ile çalışan LBL 4 Bataryalı yaprak üfleyici onları güçlü ve etkili bir şekilde temizler. Kas gücü veya diğer aletler sınırlarına ulaştığında, iki aşamalı güç kontrolü ve maksimum kullanıcı rahatlığı sayesinde göz doldurur.
Voltaj: 36 V
Hava hızı: Maks. 250 km/h
Hava çıkışı: Maks. 330 m³/h
Batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²
Ağırlık: 2,2 kg
Üfleme borusu: İki parçalı
Düz nozul dahil. sıyırıcı kenar: Evet
Güç kontrolü: İki aşamalı
Batarya şarj cihazı: Kärcher Batarya Gücü 36 V hızlı şarj cihazı
Batarya dahildir: 36 V/2,5 Ah
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
BLV 36-240 Batarya
Fırçasız ve son derece verimli motoruyla akülü BLV 36-240 Batarya yaprak üfleyici ve bahçe süpürgesi karşısında yapraklar, çim biçme, çit kesme ve yeşil atıkların hiç şansı yok. Pratik 3'ü 1 arada işlevi, yalnızca tüm yaprakları ve filizleri birlikte üflemekle kalmaz, aynı zamanda onları anında süpürür ve doğrar.
Fan modunda hava hızı: Maks. 240 km/s
Fan modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²
Emme modunda hava hızı: Maks. 130 km/s
Emme modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 75 litre
Aksesuarsız ağırlık: 4,2 kg
Batarya ve batarya şarj cihazı: Teslimat kapsamına dahil değildir
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.