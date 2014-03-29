Fıskiyeler

Yağmurlama sistemi - teknolojisi pek çok kullanım fikrine olanak sağlar. Kärcher dairesel yağmurlama sisteminin çeşitliliği - büyük, küçük, düz veya eğimli her türlü bahçe için mükemmel bir çözüm sunar. Salınımlı yağmurlama sistemi serisindeki eşsiz su püskürtme muhafazası ile kurulum daha kolaydır: Musluklar ve yağmurlama sistemi arasında ileri geri gidilip gelinmesi artık gerekli değildir ve yağmurlama sisteminizin doğru pozisyonunu fazla zaman kaybetmeden - ıslanmadan bulabilirsiniz! Tüm modeller bir bahçe hortumuna kolayca bağlanır ve mevcut tüm sistemlerle uyumludur.