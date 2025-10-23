Bağlantı aparatları / adaptör

Hortum bağlantı sistemleri her türlü talebe uygun esnekliktedir. Bağlantı, eşleştirme, bağlantı kesme ve onarım: Kärcher mevcut tüm sistemler ve standart hortum çapları için doğru bağlantı parçalarını sunar. Hortum çapına bakılmaksızın – 1/2 inç, 5/8 inç ya da 3/4 inç: Kärcher'in ultra su sızdırmaz hortum bağlantıları her zaman mükemmel uyum sağlamayı garanti eder. Çok amaçlı hortum konnektörleri ayrıca üstün dayanıklılığa ve azami gerilme mukavemetine sahiptir. Konnektörler su kesici ile veya su kesici olmaksızın kullanılabilir. Yüksek kalitede çok amaçlı hortum konnektörü ayrıca bir alüminyum hortum bağlantısına sahiptir ve daha rahat taşıma için yumuşak plastik gömme sapları vardır. Tüm Kärcher tıpa sistemleri elbette piyasadaki standart sistemler ile uyumludur.