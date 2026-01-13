Çok Fonksiyonlu fıskiye MS 100, 6-pattern

Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Maksimum kapsama alanı: 78 m²

Çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100 küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Kapsama alanı en fazla: 78 m2. Sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!

Özellikler ve faydalar
6 farklı başlık şekli çeşitli sulama türlerine olanak sağlar
  • Gerektiği gibi sulama için
Cihazı sapa entegre etmek için halka
  • Basit depolama / asma için.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Su debisi 21 l/min
2 bar fıskiye ≤ 8,4 m
4 bar fıskiye ≤ 10 m
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 208 x 199 x 71
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Çim
