Çok Fonksiyonlu fıskiye MS 100, 6-pattern
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Maksimum kapsama alanı: 78 m²
Çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100 küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Kapsama alanı en fazla: 78 m2. Sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
6 farklı başlık şekli çeşitli sulama türlerine olanak sağlar
- Gerektiği gibi sulama için
Cihazı sapa entegre etmek için halka
- Basit depolama / asma için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi
|21 l/min
|2 bar fıskiye
|≤ 8,4 m
|4 bar fıskiye
|≤ 10 m
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|208 x 199 x 71
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim