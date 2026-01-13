Çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100 küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Kapsama alanı en fazla: 78 m2. Sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!