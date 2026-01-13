Kärcher Rain System ™

!Kärcher Rain System®! Yağmurlama Sulama Sistemi! Yeni Kärcher Rain System® çitler, çalılar, sebze bahçeleri ve çiçek saksıları arasında optimum bir şekilde entegre edilebilir. Su israfı olmadan çevre dostu bir şekilde ve bütçe tasarrufu sağlanarak su tam olarak ihtiyaç duyulan yere iletilir. Kärcher Rain System® mikro damlama ve geleneksel sulamanın avantajlarını birleştirir. Sistem damla sulama ve mikro püskürtme nozuluna sahip 1/2 inç PVC hortumu sayesinde 4 bar'a kadar bir basınçla çalışır. Aşırı su basınca ve kir partiküllerine karşı koruma sağlayan basınç düşürücüler ve filtreler ek olarak takılabilir. Kärcher Rain System® her türlü bahçe için ayrı ayrı monte edilebilir.