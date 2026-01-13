Kombine darbeli, dairesel ve bölgesel sulama başlığı: Darbe, dairesel ve bölgesel sulama başlığı PS 300, orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için uygundur. Kapsama alanı en fazla: 706 m². Sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!