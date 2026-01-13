Hortum depolama ve sarma aparatı

!Gut verstaut und trotzdem immer griffbereit!! Daha fazla hareketlilik, daha az çek ve daha az sürükle! Kärcher’in yeni hortum arabaları bahçe işlerini oldukça kolay hale getirir. Çünkü bu artık hortumun bahçede sürüklenmesinin gereksiz olduğu anlamına gelir. Bunun yerine, artık A noktasından B noktasına zahmetsizce hortum taşınabilir. Böylelikle engeller çok kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilir ve düzgün bir şekilde geçilebilir. Ve pratik Kärcher depolama sistemi ile, örneğin, sorunsuz otomatik hortum geri sarma makaralı Premium CR 7.220 otomatik hortum makarası, entegre açı ayarlanabilirliği ve 180 ° dönebilme özelliği sayesinde hortumlar kompakt olarak depolanabilir ve gerektiğinde tekrar hızla çıkarılabilir.