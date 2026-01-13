Drenaj pompaları

Dalgıç Pompalar Kärcher dalgıç pompalar, profesyonel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan denenmiş ve test edilmiş bir çözüm olan seramik valfli sızdırmazlık contasıyla donatılmıştır. Bu yüksek kaliteli sızdırmazlık contası, pompaları daha sağlam hale getirerek hizmet ömürlerini uzatmaktadır. Dalgıç kirli su pompalarımız kirli suyu A noktasından B noktasına kolaylıkla taşır. Dalgıç vakum pompaları suyu yalnızca bir milimetre derinliğe kadar pompalayarak paspasla silinmişçesine kuruluk sağlayabilmektedir.