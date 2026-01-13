Drenaj pompaları
Dalgıç Pompalar Kärcher dalgıç pompalar, profesyonel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan denenmiş ve test edilmiş bir çözüm olan seramik valfli sızdırmazlık contasıyla donatılmıştır. Bu yüksek kaliteli sızdırmazlık contası, pompaları daha sağlam hale getirerek hizmet ömürlerini uzatmaktadır. Dalgıç kirli su pompalarımız kirli suyu A noktasından B noktasına kolaylıkla taşır. Dalgıç vakum pompaları suyu yalnızca bir milimetre derinliğe kadar pompalayarak paspasla silinmişçesine kuruluk sağlayabilmektedir.
Dalgıç pompaların özellikleri ve avantajları
Son derece uzun ömürlü
Bir yağ haznesi tarafından korunan seramik kayar halka conta, dalgıç pompaların kullanım ömrünü uzatır.
Esnek anahtarlama seviyesi ayarı
Yüksekliği ayarlanabilir şamandıralı şalter sayesinde anahtarlama seviyesinin ayarlanması özellikle kolaydır.
Mükemmel koruma
Entegre formda veya isteğe bağlı bir aksesuar olarak sunulan ön filtre, pompayı tıkanmalara karşı güvenilir bir şekilde korur.
Otomatik pompa başlatma
Seviye sensörü, düşük su seviyesinde bile hemen tepki verir.
Pompalama sonuçları
Stand katlandıktan sonra, düz emişli dalgıç pompalar, kuru temizleme sonuçları için suyu 1 mm derinliğe kadar çıkarabilir.
Bireysel anahtarlama seviyesi
Anahtarlama seviyesi, sadece seviye sensörünü hareket ettirerek kademesiz olarak ayarlanabilir.
Manuel veya otomatik
Manuel açma ve kapatmadan otomatik moda kolay geçiş.
Pratik, hızlı bağlantı
Quick Connect sayesinde hızlı ve rahat hortum kullanımı.
Aksesuarlar
Güvenilir bir sistem tedarikçisi olarak müşterilerimize kapsamlı bir yüksek kaliteli orijinal aksesuar parçaları yelpazesi sunuyoruz. Denenmiş ve güvenilir pompa sistemlerimizin evde birçok farklı uygulama alanı vardır. Kärcher orijinal aksesuarlarıyla her zaman iyi donanımlısınız.
Pratik kumaş hortum
Paslanmaz çelik hortum kelepçeli ve kelebek vidalı esnek dokuma hortum herhangi bir alet kullanmadan bağlanabilir ve yerden tasarruf edecek şekilde saklanabilir.
Güvenilir ve uyumlu
Spiral ve bahçe hortumları, tüm Kärcher pompalarına bağlantı için mükemmeldir.
Kolay bağlantı
Kärcher adaptörlerini ve bağlantılarını kullanarak hortumları ve pompaları güvenli ve sorunsuz bir şekilde birleştirebilirsiniz.
Mükemmel donanımlı
Çıkarılabilir ön filtre, dalgıç pompanızın işlevsel güvenilirliğini artırır ve pompa çarkını herhangi bir tıkanmaya karşı korur.