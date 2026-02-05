Güçlü 800 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını ve kapsamlı temizlik sonuçları sağlar. Ayrıca farklı yüzeyler için bu vakum gücünü tutma sapından, eğilmenize gerek kalmadan ayarlayabilirsiniz. Döşemeli mobilyalar ve şilteler için motorlu bir mini turbo başlık da bulunmaktadır. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde artık gözle göremediğiniz tozlar bile anında ortaya çıkıyor! Bu akıllı aydınlatma, en gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlar. Üstelik, dilediğiniz zaman LED fonksiyonunu açıp kapatma özgürlüğü tamamen sizin elinizde. Evinizin her köşesinde kusursuz bir temizliğin keyfini çıkarın!