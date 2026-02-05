VCC 6 CycloneX DualControl Pet+
Evcil hayvanınızın tüyleri halılara, koltuk aralarına ya da odanızın kenar köşesine birikir. Tek seferde bu tüylerden kurtulmak mini turbo başlık ile bir iş bile değil. Evinizin tüm halılarını ise turbo başlığı ile temizleyerek gerçek WOW etkisini görün! UltraView LED Zemin başlığı tüm toz ve tüyleri daha görünür yapar, bunların süpürgenizden kaçması neredeyse imkansız!
Güçlü 800 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını ve kapsamlı temizlik sonuçları sağlar. Ayrıca farklı yüzeyler için bu vakum gücünü tutma sapından, eğilmenize gerek kalmadan ayarlayabilirsiniz. Döşemeli mobilyalar ve şilteler için motorlu bir mini turbo başlık da bulunmaktadır. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde artık gözle göremediğiniz tozlar bile anında ortaya çıkıyor! Bu akıllı aydınlatma, en gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlar. Üstelik, dilediğiniz zaman LED fonksiyonunu açıp kapatma özgürlüğü tamamen sizin elinizde. Evinizin her köşesinde kusursuz bir temizliğin keyfini çıkarın!
Özellikler ve faydalar
Ek Filtre Seti ile Uzun Süreli Sağlıklı ve Zahmetsiz Temizlik Deneyimini
- CycloneX teknolojisi ile filtre değiştirme derdine ve pahalı yedek filtre maliyetlerine veda edin! Yenilikçi sistemimiz sayesinde sürekli filtre değişimi yapmanıza gerek kalmaz. Atık haznesini ise kolayca su ile temizleyebilir, hijyenik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ayrıca versiyon, yedek HEPA 13 ve motor koruma filtesine sahiptir.
Turbo Başlık ve Mini Turbo Başlık ile Evcil Hayvan Tüylerine Veda
- Halı ve koltuklarınızdaki inatçı evcil hayvan tüyleri artık dert değil. Bu özel aksesuarlar, minimum çabayla maksimum performans sunarak en zorlu tüyleri bile derinlemesine temizler. Artık evinizde tüy izi kalmadan, daha temiz ve ferah bir ortamın keyfini çıkarın.
Hiçbir Toz Taneciği Gizli Kalmasın
- Temizlikte yeni bir çağ: UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde artık gözle göremediğiniz tozlar bile anında ortaya çıkıyor! Bu akıllı aydınlatma, en gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlar. Üstelik, dilediğiniz zaman LED fonksiyonunu açıp kapatma özgürlüğü tamamen sizin elinizde. Evinizin her köşesinde kusursuz bir temizliğin keyfini çıkarın!
Halılarda Derinlemesine Etkin Derinlik
- Dönen fırça mekanizması, temizliği hızlandırarak daha az çabayla daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.
- Halı liflerini "döverek" bu partiküllerin vakumla kolayca çekilmesini sağlar.
Kablo uzunluğu
- 5,6 metredir kablo boyuna sahiptir ve işlem alanı 8,8 metredir.
Otomatik kablo sarıcı
- Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok. Tek bir dokunuşla veya uzaktan çekip bırakarak kablonuz anında ve otomatik olarak sarılır.
Yüksek manevra kabiliyeti
- Tekerlekleri, sizi yormadan kolay manevra kabiliyeti sunarak temizliği zahmetsiz bir deneyime dönüştürür. Yorulmadan, hızla biten bir temizliğin tadını çıkarın!
Kirle teması önleyen toz haznesi
- 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilirsiniz. Tek tuşla açarak, hazneyi yerinden çıkartın ve tek bir hareketle, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Zamanınız size kalsın, hijyenik temizliğin tadını çıkarın!
Bükülmelere dayanıklı hortum
- Özel olarak tasarlanmış bu hortum, bükülmelere ve kırılmalara karşı olağanüstü direnç gösterir. Evinizin her köşesine rahatça ulaşırken, esnek yapısı sayesinde size kolay hareket olanağı ve zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunar. Artık hiçbir engel kalmayacak!
Tutma sapı & teleskobik boru
- Ergonomik tutma sapımız sayesinde eliniz kaymaz, süpürgeniz elinize tam oturur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|800
|Atık konteyneri kapasitesi (ml)
|1500
|Ses seviyesi (dB(A))
|78
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|460 x 315 x 300
Scope of supply
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- HEPA Filtre: 2 Parça(lar)
- Motor koruyucu filtre: 2 Parça(lar)
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Mini turbo brush
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Torbasız filtre sistemi
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı