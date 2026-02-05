VCC 6 CycloneX DualControl BW
Yüksek performans, XL toz haznesi ve UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde istediğiniz her özellik bu süpürgede .En gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan Cyclone teknoloji ve HEPA 13'e sahip, işte gerçek WOW!
Turbo başlık ile halıları derinlemesine temizler. Her süpürme sonrası evinizde bayram temizliği etkisi yaratın.Temizlik sonrası süpürgenizi boşaltmak artık çocuk oyuncağı! 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilir, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok.
Özellikler ve faydalar
Süpürge Boşaltma Derdine Son: Tek Dokunuşla Hijyenik Temizlik
- Temizlik sonrası süpürgenizi boşaltmak artık çocuk oyuncağı! 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilirsiniz. Tek tuşla açarak, hazneyi yerinden çıkartın ve tek bir hareketle, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Zamanınız size kalsın, hijyenik temizliğin tadını çıkarın!
Kesintisiz Güç, Kusursuz Temizlik
- Temizlikte en büyük yardımcınız: Tutarlı ve yüksek emiş gücüyle etkin temizlik sunan CycloneX sistemi! Bu yenilikçi teknoloji, toz ve kiri havadan çekip dış hazneye hapseden güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturur. Bu sayede, filtreleriniz daima temiz kalır, tıkanma derdine son verilir ve süpürgeniz her zaman ilk günkü gibi yüksek emiş gücünü muhafaza eder. Evinizin her köşesinde, her zaman en üst düzeyde temizliğin keyfini çıkarın!
Hiçbir Toz Taneciği Gizli Kalmasın
- Temizlikte yeni bir çağ: UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde artık gözle göremediğiniz tozlar bile anında ortaya çıkıyor! Bu akıllı aydınlatma, en gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlar. Üstelik, dilediğiniz zaman LED fonksiyonunu açıp kapatma özgürlüğü tamamen sizin elinizde. Evinizin her köşesinde kusursuz bir temizliğin keyfini çıkarın!
Halılarda Derinlemesine Etkin Derinlik
- Dönen fırça mekanizması, temizliği hızlandırarak daha az çabayla daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.
- Halı liflerini "döverek" bu partiküllerin vakumla kolayca çekilmesini sağlar.
Kablo uzunluğu
- 5,6 metredir kablo boyuna sahiptir ve işlem alanı 8,8 metredir.
Otomatik kablo sarıcı
- Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok. Tek bir dokunuşla veya uzaktan çekip bırakarak kablonuz anında ve otomatik olarak sarılır.
Yüksek manevra kabiliyeti
- Tekerlekleri, sizi yormadan kolay manevra kabiliyeti sunarak temizliği zahmetsiz bir deneyime dönüştürür. Yorulmadan, hızla biten bir temizliğin tadını çıkarın!
Kirle teması önleyen toz haznesi
- 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilirsiniz. Tek tuşla açarak, hazneyi yerinden çıkartın ve tek bir hareketle, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Zamanınız size kalsın, hijyenik temizliğin tadını çıkarın!
Bükülmelere dayanıklı hortum
- Özel olarak tasarlanmış bu hortum, bükülmelere ve kırılmalara karşı olağanüstü direnç gösterir. Evinizin her köşesine rahatça ulaşırken, esnek yapısı sayesinde size kolay hareket olanağı ve zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunar. Artık hiçbir engel kalmayacak!
Tutma sapı & teleskobik boru
- Ergonomik tutma sapımız sayesinde eliniz kaymaz, süpürgeniz elinize tam oturur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|800
|Atık konteyneri kapasitesi (ml)
|1500
|Ses seviyesi (dB(A))
|78
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|460 x 315 x 300
Scope of supply
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- HEPA Filtre: 1 Parça(lar)
- Motor koruyucu filtre: 1 Parça(lar)
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Turbo nozul
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Torbasız filtre sistemi
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı