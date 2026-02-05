VCC 6 CycloneX DualControl

Yüksek performans, XL toz haznesi ve UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde istediğiniz her özellik bu süpürgede .En gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan Cyclone teknoloji ve HEPA 13'e sahip, işte gerçek WOW!

Turbo başlık ile halıları derinlemesine temizler. Her süpürme sonrası evinizde bayram temizliği etkisi yaratın.Temizlik sonrası süpürgenizi boşaltmak artık çocuk oyuncağı! 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilir, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok.

Özellikler ve faydalar
Elektrikli süpürge VCC 6 CycloneX DualControl: Süpürge Boşaltma Derdine Son: Tek Dokunuşla Hijyenik Temizlik
Elektrikli süpürge VCC 6 CycloneX DualControl: Kesintisiz Güç, Kusursuz Temizlik
Elektrikli süpürge VCC 6 CycloneX DualControl: Hiçbir Toz Taneciği Gizli Kalmasın
Halılarda Derinlemesine Etkin Derinlik
Kablo uzunluğu
Otomatik kablo sarıcı
Yüksek manevra kabiliyeti
Kirle teması önleyen toz haznesi
Bükülmelere dayanıklı hortum
Tutma sapı & teleskobik boru
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor değerleri (W) 800
Atık konteyneri kapasitesi (ml) 1500
Ses seviyesi (dB(A)) 78
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 460 x 315 x 300

Scope of supply

  • Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • HEPA Filtre: 1 Parça(lar)
  • Motor koruyucu filtre: 1 Parça(lar)
  • LED'li büyük evrensel zemin başlığı
  • Turbo nozul
  • Derz başlığı
  • Döşeme fırçası

Ekipman

  • Torbasız filtre sistemi
  • Pratik park pozisyonu
  • Otomatik kablo sarıcı
