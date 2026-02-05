VCC 6 CycloneX DualControl
Yüksek performans, XL toz haznesi ve UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde istediğiniz her özellik bu süpürgede .En gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan Cyclone teknoloji ve HEPA 13'e sahip, işte gerçek WOW!
Turbo başlık ile halıları derinlemesine temizler. Her süpürme sonrası evinizde bayram temizliği etkisi yaratın.Temizlik sonrası süpürgenizi boşaltmak artık çocuk oyuncağı! 1.5 litrelik XL şeffaf toz haznesi sayesinde, haznenin ne zaman dolduğunu anında görebilir, toza ve kire temas etmeden kontrollü bir şekilde hazneyi boşaltın. Tek tuşla zahmetsizce topla! Kablo Sistemi sayesinde temizlik sonrası kablonuzu sarmak için tuşa basılı tutmanıza gerek yok.
Özellikler ve faydalar
Süpürge Boşaltma Derdine Son: Tek Dokunuşla Hijyenik Temizlik
Kesintisiz Güç, Kusursuz Temizlik
Hiçbir Toz Taneciği Gizli Kalmasın
Halılarda Derinlemesine Etkin Derinlik
Kablo uzunluğu
Otomatik kablo sarıcı
Yüksek manevra kabiliyeti
Kirle teması önleyen toz haznesi
Bükülmelere dayanıklı hortum
Tutma sapı & teleskobik boru
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor değerleri (W)
|800
|Atık konteyneri kapasitesi (ml)
|1500
|Ses seviyesi (dB(A))
|78
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|460 x 315 x 300
Scope of supply
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Metal
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- HEPA Filtre: 1 Parça(lar)
- Motor koruyucu filtre: 1 Parça(lar)
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Turbo nozul
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Ekipman
- Torbasız filtre sistemi
- Pratik park pozisyonu
- Otomatik kablo sarıcı