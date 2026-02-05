VCC 6 CycloneX DualControl

Yüksek performans, XL toz haznesi ve UltraView LED Başlık Teknolojisi sayesinde istediğiniz her özellik bu süpürgede .En gizli toz öbeklerini bile aydınlatarak tek bir noktayı bile atlamadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan Cyclone teknoloji ve HEPA 13'e sahip, işte gerçek WOW!