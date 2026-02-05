SE 3-18 Compact Home Battery Set
Güçlü bölgesel halı koltuk yıkama makinesi, araç iç mekanının liflerine kadar derinlemesine temizlik sağlayarak, 18 V akü sayesinde maksimum hareket özgürlüğü ve cihazı temizlemek için kullanılan yıkama fonksiyonu ile sizi etkileyecek.
Maksimum hareket özgürlüğüyle lif derinliğinde temizlik: SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F spreyli ekstraksiyon temizleyicisi tekstil yüzeylerini derinlemesine ve kalıntı bırakmadan temizler. Kompakt tasarımı sayesinde cihaz sadece kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda 18 V Kärcher Battery Power aküsü (teslimat kapsamına dahil değildir) sayesinde yakınlarda elektrik prizi olmadığında da kullanılabilir. Bu sayede araç iç mekanı sadece 12 ila 24 dakikada temizlenebilir. Böylece araba koltuklarından, paspaslardan ve bagajdan, ayrıca bahçe mobilyalarından ve döşemelerden kiri anında temizlersiniz - tıpkı kablolu spreyli ekstraksiyon temizleyicilerimizde olduğu gibi güçlü bir şekilde. İçinde temizlik maddesi hortumu bulunan uzun ve esnek emiş hortumu, ulaşılması zor yerlerde bile büyük rahatlık ve esneklik sağlar. Spreyli ekstraksiyon temizleyicisi, temizlikten sonra bile cihazdan ve hortumdan kiri temizleyen ve böylece bakteri ve koku oluşumunu önleyen hijyenik yıkama fonksiyonuyla sizi etkileyecektir. 'Temiz araç, temiz temizlik cihazı' sloganına tam uygun.
Özellikler ve faydalar
En iyi temizlik sonuçları için döşeme ve dar alan nozullarına sahip kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilGüç kaynağından bağımsız çalışma sayesinde maksimum hareket özgürlüğü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Hijyenik kendini yıkama fonksiyonuTemizlikten sonra cihaz, yıkama fonksiyonu kullanılarak temizlenir. Bu, kalan kirleri temizler ve bakteri birikiminden kaynaklanan hoş olmayan kokuları önler. Temiz cihazın hemen depolanmasını sağlar.
Kullanışlı 2'si 1 arada hortum
- Büyük temizlik kolaylığı için iç püskürtme hortumu.
- Özellikle ulaşılması zor ve dar alanlarda rahat temizlik için uzun, esnek emiş hortumu.
- Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur.
2 tank sistemi
- Temiz su tankının kolayca doldurulması.
- Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Pratik aksesuar ve hortum saklama
- Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir.
- Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz.
Kompakt tasarım.
- Esnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile.
- Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı.
Küçük aksesuarlar için depolama alanı
- Temizlik sırasında geçici olarak saklamak için pratiktir.
- Sünger, bez ve diğer küçük parçalar için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|184
|Süpürme genişliği (mm)
|75
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|1,7
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|2,9
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 24 (5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|90 / 134
|Çıkış gücü (A)
|2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 5,0 Ah Batarya Güç bataryası (1 ad.)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.9 m
- Döşeme başlığı
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
- Entegre püskürtme hortumuyla 2' si bir arada rahat sistem
Ekipman
- Aksesuarlar ve hortum ürün üzerinde saklanabilir.
- Küçük aparatlar için depolama alanı
Uygulama alanları
- Araba koltukları
- Döşemeli mobilyalar
- Döşeme
- Halılar