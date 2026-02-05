Maksimum hareket özgürlüğüyle lif derinliğinde temizlik: SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F spreyli ekstraksiyon temizleyicisi tekstil yüzeylerini derinlemesine ve kalıntı bırakmadan temizler. Kompakt tasarımı sayesinde cihaz sadece kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda 18 V Kärcher Battery Power aküsü (teslimat kapsamına dahil değildir) sayesinde yakınlarda elektrik prizi olmadığında da kullanılabilir. Bu sayede araç iç mekanı sadece 12 ila 24 dakikada temizlenebilir. Böylece araba koltuklarından, paspaslardan ve bagajdan, ayrıca bahçe mobilyalarından ve döşemelerden kiri anında temizlersiniz - tıpkı kablolu spreyli ekstraksiyon temizleyicilerimizde olduğu gibi güçlü bir şekilde. İçinde temizlik maddesi hortumu bulunan uzun ve esnek emiş hortumu, ulaşılması zor yerlerde bile büyük rahatlık ve esneklik sağlar. Spreyli ekstraksiyon temizleyicisi, temizlikten sonra bile cihazdan ve hortumdan kiri temizleyen ve böylece bakteri ve koku oluşumunu önleyen hijyenik yıkama fonksiyonuyla sizi etkileyecektir. 'Temiz araç, temiz temizlik cihazı' sloganına tam uygun.