Soğuk basınçlı yıkama makineleri
İnatçı kirler için soğuk basınçlı yıkama makineleri. Araçların, makinelerin ve binaların günlük temizliğinde zorlu kirleri çıkarmak için yüksek performanslı Kärcher Soğuk Basınçlı Yıkama Makineleri oldukça etkili bir temizleme yöntemidir. Geniş yüzeylerin temizlenmesi için de idealdir.
Üst sınıf
Maksimum güce ihtiyaç duyulan; tarım, yapı, endüstri ve çevre temizliğinde kullanımlar için idealdir. Üst sınıf basınçlı yıkama makinelerinde, akış hızı ve ekipmanlar mükemmel bir şekilde dengelenmiştir.
Orta sınıf
Uzun ve ağır işlerde kullanım için mükemmel bir donanıma sahiptir. Orta sınıf Soğuk Basınçlı Yıkama Makineleri, araçlar veya şirket binalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde temizler.
Kompakt sınıf
Güçlü ve hafif olan bu kompakt ve çok yönlü makineler, atölye ve avluları tek seferde temizler. Basınçları, akışhızları ve çalışma süreleri ile oldukça etkili bir temizlik performansı sağlar.
Klasik
Klasik seri soğuk basınçlı yıkama makinelerinde seramik pistonlara sahip güçlü ve güvenilir krank şaft pompaları vardır. Bu yıkama makineleri dayanıklı, sağlam ve bakımı kolaylaştırmak için gerekli olan tüm parçalara kolayca erişim sağlar.
Yanmalı motor
Enerji kaynağı olmayan yerlerde, yanmalı motoru ile maksimum çok yönlülük sağlar.
HD SÜPER SINIF: PROFESYONELLER TARAFINDAN PROFESYONELLER İÇİN
Üst sınıf makineler kendi alanlarında gerçek süper kahramanlardır.
Ergonomik ve yenilikçi, yenilik ve kaliteyi en üst düzeyde sunar ve üstün kullanım kolaylığı ile tavizsiz verimlilik sağlar.
Ergonomik süper sınıf
Günlük kullanım için mükemmel ergonomi: Yeni süper sınıf soğuk su makinelerimiz, işi kolaylaştıran ve temizleme sürecini daha da verimli hale getiren tüm yenilikleri bir araya getiriyor. Makine ayrıca ergonomik EASY!Force Advanced tetik tabancası, 1050 mm mızrak ve servo kontrol ile donatılmıştır. Aksesuarlar, kese cebi veya ayarlanabilir kanca gibi çok sayıda saklama seçeneği kullanılarak pratik bir şekilde saklanır.
Serideki en üst model
Yalnızca en iyi malzemeler en yüksek gereksinimleri karşılayacak kadar iyidir. Birinci sınıf soğuk sulu yüksek basınçlı temizleyiciler, seramik kaplı pistonlar, pirinç silindir kafası ve yavaş çalışan su ve hava soğutmalı motorlarla donatılmıştır. Yeni Ultra Guard hortum, dayanıklılık söz konusu olduğunda da yeni standartlar belirliyor. Pompanın etkinliği de önceki modele göre arttırılmış, bu sayede memede yüzde 15'e varan bir basınç artışı sağlanmış.
Olağanüstü hareketlilik
Süper sınıf soğuk su makineleri, son derece kompakt tasarımları ve dikey konseptleri ile etkileyicidir - bu performans sınıfında özel bir özellik. Entegre tutamaklar sayesinde makine kolay ve pratik bir şekilde bir vinç kullanılarak taşınabilir veya yüklenebilir ve bu nedenle her yerde kullanılabilir.
Otomatik hortum makarası ile kurulum süreleri de yüzde 50'nin üzerinde azaltılabilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve makineyi saniyeler içinde kullanıma hazır hale getirir. Makine ayrıca aksesuarlar için çok sayıda saklama seçeneğine sahiptir.
En üst düzeyde yenilik
Yeni süper sınıf soğuk sulu yüksek basınçlı temizleyiciler yenilikler ve yeni gelişmelerle doludur. Yeni geliştirilen Vibrasoft döner nozul, titreşimleri ve gürültüyü yüzde 30'a kadar azaltır. 20 metrelik yüksek basınçlı hortuma sahip otomatik hortum makarası, temizleme işlemini daha kolay ve hızlı hale getirir. Hatta 45°'ye kadar bir eğimde yüksek basınç altında çalıştırılabilir.
Gerçek sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, özellikle temizlikte önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek basınçlı temizleyicilerimiz, Almanya'da CO2 içermeyen bir fabrikada yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, sağlamdır ve en zorlu koşullara kolayca dayanır. Uzun bir hizmet ömrü ile güvenilir bir şekilde çalışırlar ve bakımı kolaydır: önceki modele göre yüzde 15'e kadar daha güçlü olan nozül basıncı, aynı zamanda daha da fazla verimlilik sağlar.
KLASİK MAKİNELER: KALICI KİRLERİN BİLE HİÇ ŞANSI YOKTUR
Klassik serisindeki süper sınıf makineler, gerçek çok yönlü makinelerdir.
Sağlam ve güvenilir, her iki dünyanın en iyi özelliklerini tek bir makinede birleştiriyor. Alışıldık yüksek Kärcher kalite standartlarına sahip uygun maliyetli ancak güçlü bir yüksek basınçlı temizleyici.
En yüksek kalite – uzun ömürlü ve sağlam
HD süper sınıfındaki yeni Classic makinelerimiz en zorlu koşullara bile dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle en iyi malzemeleri kullandık ve sağlam bir krank mili pompası, yeni Klasik tetik tabancası ve sağlam çelik çerçeve ile son derece uzun ömürlü bir tasarım oluşturduk.
Klasik makinelerin bakımı da kolaydır. Bu, makinelerin ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olduğu anlamına gelir.
Güçlü performans ve kullanıcı dostu
Yeni Klasik süper sınıf soğuk su yüksek basınçlı temizleyiciler, tüm uygulamalar için yeterli gücü sağlar. 250 bar'a kadar çalışma basıncı ve 1700 l/h'ye kadar su akışı ile en inatçı kirlerin bile hiç şansı yok. Açık ve kolay erişilebilir işletim elemanları sayesinde makinelerin kullanımı da basit ve pratiktir.
Üstün verimlilik
Klasik süper sınıf soğuk sulu yüksek basınçlı temizleyiciler, temizlik sürecinde temel ve temel ihtiyaçlara odaklanan son derece uzun ömürlü ve sağlam makinelerdir. Her zamanki en iyi Kärcher kalitesi ve maksimum performans ile özellikle iyi bir fiyat-performans oranından faydalanırsınız.