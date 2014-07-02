Soğuk basınçlı yıkama makineleri

Olağanüstü hareketlilik

Süper sınıf soğuk su makineleri, son derece kompakt tasarımları ve dikey konseptleri ile etkileyicidir - bu performans sınıfında özel bir özellik. Entegre tutamaklar sayesinde makine kolay ve pratik bir şekilde bir vinç kullanılarak taşınabilir veya yüklenebilir ve bu nedenle her yerde kullanılabilir.

Otomatik hortum makarası ile kurulum süreleri de yüzde 50'nin üzerinde azaltılabilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve makineyi saniyeler içinde kullanıma hazır hale getirir. Makine ayrıca aksesuarlar için çok sayıda saklama seçeneğine sahiptir.