Bataryalı fırçalı dikey elektrikli süpürgeler
Kärcher kablosuz dikey fırçalı elektrikli süpürgeler, sert zeminlerde ve halılarda yüksek temizlik performansıyla etkileyici olup, esnek ve dayanıklıdır. Silindir fırça, lifleri düzelterek son derece derinlemesine temizlik sağlar ve mükemmel bir temizlik sonucu sunar. Kärcher'in kablosuz süpürge fırçaları ayrıca otomatik zemin algılama, fırça temizleme fonksiyonu, LED ekran ve özellikle düşük yerden yükseklik gibi özellikleriyle de öne çıkar.
CV 30/2 Bp: Her Durumda Güvenilir Bir Ortak
Tek Makine, Birçok Seçenek: Yeni akülü dik fırçalı süpürgemiz CV 30/2 Bp ile temizlik artık her durumda mümkün. Özellikle alçak yapısı sayesinde bu kompakt süpürge, yatakların ve diğer mobilyaların altını kolayca temizler. Pratik yüzey başlığı sayesinde masa, dolap, kapı çerçevesi, tavan ve lambalar gibi yüzeyler ile dar alanlar da zahmetsizce temizlenebilir.
Gerçekten Önemli Olan: Kompakt Tasarım ve Manevra Kabiliyeti
Basit kullanım, maksimum hareket özgürlüğü ve etkili kir giderme: CV 30/2 Bp, profesyonel kullanım için mükemmel bir dik fırçalı süpürgedir. Otomatik zemin algılama özelliği sayesinde tüm halı ve sert zeminlerde mükemmel temizlik performansı sağlar. Yer tasarrufu sağlayan bu akülü dik fırçalı süpürge, kablosuz, manevra kabiliyeti yüksek ve kullanımı son derece kolaydır. Priz aramak ve can sıkıcı kablo derdi artık geçmişte kaldı.
MÜKEMMEL SONUCA DAHA HIZLI ULAŞIN
Otomatik zemin algılama
Süpürge, bulunduğu zemini otomatik olarak algılar ve performans seviyesini buna göre ayarlar. Bu sayede hem tekstil yüzeylerde hem de sert zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edilebilir.
Rulo fırçanın kendi kendini temizleme fonksiyonu
Rulo fırçanın temizleme fonksiyonu ayak pedalıyla aktive edilir. Dolanmış saçlar ayrıştırılır ve tamamen vakumlanır. Süpürge, rulo fırçayı elle çıkarmaya gerek kalmadan hızlı, etkili ve hijyenik bir şekilde temizler. Bu da temizlik sürecinde zaman tasarrufu sağlar.
Alçak yerden geçebilen kompakt tasarım
Ultradüz tasarımı sayesinde kompakt ve kolay yönlendirilebilen süpürge, yataklar, mobilyalar veya çekmeceli dolaplar gibi alçak eşyaların altını eksiksiz ve derinlemesine temizlemek için idealdir.