Bataryalı fırçalı dikey elektrikli süpürgeler

CV 30/2 Bp: Her Durumda Güvenilir Bir Ortak

Tek Makine, Birçok Seçenek: Yeni akülü dik fırçalı süpürgemiz CV 30/2 Bp ile temizlik artık her durumda mümkün. Özellikle alçak yapısı sayesinde bu kompakt süpürge, yatakların ve diğer mobilyaların altını kolayca temizler. Pratik yüzey başlığı sayesinde masa, dolap, kapı çerçevesi, tavan ve lambalar gibi yüzeyler ile dar alanlar da zahmetsizce temizlenebilir.

Gerçekten Önemli Olan: Kompakt Tasarım ve Manevra Kabiliyeti

Basit kullanım, maksimum hareket özgürlüğü ve etkili kir giderme: CV 30/2 Bp, profesyonel kullanım için mükemmel bir dik fırçalı süpürgedir. Otomatik zemin algılama özelliği sayesinde tüm halı ve sert zeminlerde mükemmel temizlik performansı sağlar. Yer tasarrufu sağlayan bu akülü dik fırçalı süpürge, kablosuz, manevra kabiliyeti yüksek ve kullanımı son derece kolaydır. Priz aramak ve can sıkıcı kablo derdi artık geçmişte kaldı.