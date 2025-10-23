AKÜLÜ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
Elektrikle çalışan makineler kablonun sonuna geldiklerinde dururlar. Akülü çalışan elektrikli süpürgelerimiz her yere gidebilir. Kablo ya da sürükleme derdi yok. Karışıklığa girmek yok. Elektrik prizlerini aramaya ve sürekli değiştirmeye gerek yok. Kablo yok, ancak yüzde 24'e kadar zaman tasarrufu ve artan üretkenlik var.
Akü ile çalışan elektrikli süpürge T 9/1 Bp
Güçlü Kärcher akü ile çalışan elektrikli süpürge T 9/1 Bp, performans ve temizleme sonucu açısından elektrikle çalışan kuru elektrikli süpürgelerden farklı değildir.
Engelsiz kablosuz çalışma, üstün mobilite ve esneklik, daha az çabayla daha yüksek üretkenlik ve %23'e varan zaman tasarrufu. T 9/1 Bp, bina servis sağlayıcıları ve ayrıca ulaşım, perakende veya otel endüstrisindeki temizlik işleri için mükemmel bir kuru elektrikli süpürgedir.
T 9/1 Bp, olağanüstü derecede karmaşık olmayan çalışmasıyla etkileyicidir. Özellikle prizlerin az olduğu veya hiç olmadığı alanlarda, örneğin merdivenlerde, sinemalarda, tiyatrolarda, otel koridorlarında veya herhangi bir yerde. Kablonun çekilmesinden kaynaklanan duvar veya mobilya hasarları da artık geçmişte kaldı.
T 9/1 Bp, gücünü iki farklı aküden alır. LC ekran ve voltaj izleme yoluyla yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknolojiye sahip 36 V/6,0 Ah Kärcher Battery Power+ değiştirilebilir akü seçeneği vardır. 6,0 Ah kapasiteli son derece güçlü 36 V lityum-iyon akü, uzun çalışma süreleri sağlar. T 9/1 Bp ayrıca 36 V/7,5 Ah Kärcher Battery Power+ değiştirilebilir pil, LC ekran üzerinden Gerçek Zaman Teknolojisi ve aşırı akıma karşı koruma ile çalıştırılabilir. 7,5 Ah'lık bir kapasite, güçlü Battery Power+ 36 V lityum-iyon akünün özellikle uzun çalışma süresini garanti eder.
Ultra hafif ve son derece güçlü
YENİ BVL 5/1 BP AKÜLÜ SIRT TİPİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Sınıfları, ofisleri, merdiven boşluklarını, depoları veya toplu taşıma araçlarını otobüslerden uçaklara kadar temizlerken, hafif, kompakt bir elektrikli süpürgenin gerekli olduğu sayısız durum vardır. Kärcher'in yeni BVL 5/1 Bp akü ile çalışan sırt tipi elektrikli süpürgesi, son derece düşük ağırlık, yüksek emiş gücü ve uzun pil çalışma süresini bir araya getirir ve 36 V pil platformumuz olan Kärcher Battery Power+'ın bir parçasıdır. Sırtınızda rahatça taşınan elektrikli süpürge ile hantal bir elektrikli süpürgeyi arkanızda sürüklemek ve priz aramak artık tarih oluyor.
BVL 5/1 BP İLE TEMİZLİK ARTIK ÇOK KOLAY!
Taşıma çerçevesi kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir ve sağ ve sol elini kullananlar için de uygundur. Akü ile çalışan elektrikli süpürgesinin kumandası taşıma kayışında bulunur, bu nedenle ister şarj durumunu kontrol edin, ister makineyi açıp kapatın veya enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency modunu etkinleştirin, her zaman elinizin altındadır.
BVL 5/1 BP FAYDALARI:
Neden akü ile çalışan bir sırt çantası elektrikli süpürgesine tercih etmelisiniz? Veya - başka bir deyişle - faydaları nelerdir? Bir bakışta önemli avantajlardan bazıları şunlardır: