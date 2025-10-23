AKÜLÜ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

Akü ile çalışan elektrikli süpürge T 9/1 Bp

Güçlü Kärcher akü ile çalışan elektrikli süpürge T 9/1 Bp, performans ve temizleme sonucu açısından elektrikle çalışan kuru elektrikli süpürgelerden farklı değildir.

Engelsiz kablosuz çalışma, üstün mobilite ve esneklik, daha az çabayla daha yüksek üretkenlik ve %23'e varan zaman tasarrufu. T 9/1 Bp, bina servis sağlayıcıları ve ayrıca ulaşım, perakende veya otel endüstrisindeki temizlik işleri için mükemmel bir kuru elektrikli süpürgedir.

T 9/1 Bp, olağanüstü derecede karmaşık olmayan çalışmasıyla etkileyicidir. Özellikle prizlerin az olduğu veya hiç olmadığı alanlarda, örneğin merdivenlerde, sinemalarda, tiyatrolarda, otel koridorlarında veya herhangi bir yerde. Kablonun çekilmesinden kaynaklanan duvar veya mobilya hasarları da artık geçmişte kaldı.

T 9/1 Bp, gücünü iki farklı aküden alır. LC ekran ve voltaj izleme yoluyla yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknolojiye sahip 36 V/6,0 Ah Kärcher Battery Power+ değiştirilebilir akü seçeneği vardır. 6,0 Ah kapasiteli son derece güçlü 36 V lityum-iyon akü, uzun çalışma süreleri sağlar. T 9/1 Bp ayrıca 36 V/7,5 Ah Kärcher Battery Power+ değiştirilebilir pil, LC ekran üzerinden Gerçek Zaman Teknolojisi ve aşırı akıma karşı koruma ile çalıştırılabilir. 7,5 Ah'lık bir kapasite, güçlü Battery Power+ 36 V lityum-iyon akünün özellikle uzun çalışma süresini garanti eder.