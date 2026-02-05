Parlaklıkta temizlik için – FCV 3. Yenilikçi Xtra!Clean işlevine sahip 3'ü 1 arada elektrikli süpürge, süpürme, paspaslama ve kurutma işlevlerini yerine getirerek sert zeminleri, halıları ve hatta dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırır ve zamandan %50'ye kadar tasarruf sağlar*. Üç temizlik modu arasından seçim yapın – su dağıtımlı standart mod, kuru mod ve güçlü Advanced!Power modu*** – ve toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler gibi her türlü kiri temizleyin. Dakikada 500'e kadar silindir devri ile en üst düzey Hygienic!Spin teknolojisi, mükemmel paspaslama sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'unu ortadan kaldırır**. Ayrıca, 130 metrekareye kadar alanı kesintisiz temizlemek için 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunan uzun ömürlü pil ve entegre kendi kendini temizleme işlevi, ellerinizi kirletmeden kolay temizlik için maksimum rahatlık sağlar.