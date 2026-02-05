FCV 3 Islak Kuru Dikey Süpürge
3'ü 1 arada Xtra!Clean – vakum, paspas, kurutma: 30 dakikalık pil ömrü ve Advanced!Power moduna sahip çok yönlü FCV 3 vakumlu paspas – sert zeminler ve halılar için ideal.
Parlaklıkta temizlik için – FCV 3. Yenilikçi Xtra!Clean işlevine sahip 3'ü 1 arada elektrikli süpürge, süpürme, paspaslama ve kurutma işlevlerini yerine getirerek sert zeminleri, halıları ve hatta dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırır ve zamandan %50'ye kadar tasarruf sağlar*. Üç temizlik modu arasından seçim yapın – su dağıtımlı standart mod, kuru mod ve güçlü Advanced!Power modu*** – ve toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler gibi her türlü kiri temizleyin. Dakikada 500'e kadar silindir devri ile en üst düzey Hygienic!Spin teknolojisi, mükemmel paspaslama sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'unu ortadan kaldırır**. Ayrıca, 130 metrekareye kadar alanı kesintisiz temizlemek için 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunan uzun ömürlü pil ve entegre kendi kendini temizleme işlevi, ellerinizi kirletmeden kolay temizlik için maksimum rahatlık sağlar.
Özellikler ve faydalar
3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutmaTemizlik süresini yarıya indirir* ve mükemmel temizlik sağlar! Önceden vakumlama gereksinimini ortadan kaldıran entegre emme işlevi sayesinde. Her tür kiri temizlemek için üç temizlik modu – en inatçı kirler ve en büyük dökülmeler bile sorun değil. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar.
Etkili Hijyenik!Spin teknolojisiHijyenik ve temiz bir ev için tüm bakterilerin %99'unu** ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem.
Ultra güçlü Advanced!Power moduStandart moda göre %60 daha yüksek emiş gücü ve %20 daha yüksek su dağılımı ile en inatçı kurumuş kirleri bile temizler. Zeminler çok kısa sürede kurur, böylece hemen üzerinde yürünebilir.
Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi
- Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur.
- Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar.
- Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.
Verimli Comfort!Cell lityum iyon pil
- Yüksek hızlar, optimum emiş gücü ve paspaslama performansı sayesinde etkileyici temizlik sonuçları.
- 30 dakikaya kadar pil çalışma süresi ile maksimum hareket özgürlüğü – 130 m²'ye kadar alanlar için ideal.
- Daha uzun ürün ömrü için servis sırasında pil hızlı bir şekilde değiştirilebilir – hem cüzdanınıza hem de çevreye duyarlı.
LED ekranlı sorunsuz temizlik
- Kalan çalışma süresi veya temizlik modu gibi önemli bilgiler her zaman görünür.
- Taşma korumalı akıllı tank seviyesi göstergesi ve kirli su tankı boşaltılmadığında otomatik kapanma.
- Tankın kolay boşaltılması ve doldurulması – kirle temas etmeden.
Hygienic System!Clean kendi kendini temizleme işlevi
- Dakikada 550'ye kadar silindir devri ile etkili kendi kendini temizleme işlevi – kirle temas etmeden hızlı ve rahat temizlik için.
- Şarj sırasında bile cihazın ve aksesuarların pratik saklanması.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|130
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|800
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|425
|Rated input power (W)
|160
|Motor
|Fırça motoru
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|240
|Zemin kuruma süresi (dk)
|2
|Akü gerilimi (V)
|21,6
|Pil çalışma süresi (dk)
|max. 30
|Şarj etme süresi (dk)
|180
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher vakumlu paspaslar, temizlik sürenizi yarı yarıya azaltabilir, çünkü evdeki genel kirler tek adımda zeminden temizlenebilir ve paspaslamadan önce vakumlama gerekliliği ortadan kalkar. /
** Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır. /
*** Advanced!Power modu, standart moda kıyasla %60 daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su hacmi ile en inatçı kurumuş kirleri bile temizler.
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 1 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Şarj, park ve temizlik istasyonu
- Temizleme fırçası
- Yassı filtre: 1 Parça(lar)
- Sünger filtre: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Çift filtre sistemi
- Kendi kendini temizleme modu
- Standart mod
- Güç modu
- Kuru mod
- Kirli su tankı dolum seviyesi göstergesi
- Taşıma Tekerlekleri
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Az tüylü halılarda
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.
- Sıvılar
- Evcil hayvan tüyleri