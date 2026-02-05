FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürgeyi keşfedin - zeminlerinizi temizleme şeklinizi kökten değiştirecek çok yönlü ürün! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip 3'ü 1 arada ıslak kuru dikeyb süpürge; süpürür, siler ve vakumlar; sert zeminleri, halıları ve hatta yere dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırır böylece %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlar*. Dört farklı temizleme moduna sahiptir - Dynamic!Control kir sensörlü otomatik temizleme mod, akıllı Stair!Assist modu (merdiven temizliği için),kuru süpürme modu (halılar için) ve güçlü Advanced!Power modu (daha güçlü silme işlemi ve vakum özelliği ile) *** . FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürge ile toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler dahil her türlü kirle mücadele edebilirsiniz. Dakikada 500'e kadar silindir devrine sahip üstün Hygienic!Spin teknolojisi yalnızca mükemmel silme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'una kadarını ortadan kaldırır**. Güçlü BLDC motor ve 45 dakikaya kadar çalışma süresine sahip uzun ömürlü batarya ile, 200 metrekareye kadar alanı durmaksızın temizler. Ayrıca, 3.2 inçlik Vision!Clean ekrana, otomatik başlatma/durdurma işlevine ve kendi kendini temizleme işlevine sahip olup, maksimum rahatlık için asla kirle temas etmeden yıkanabilir Pure!Roll silindiri ile donatılmıştır.