FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürge
3'ü 1 arada Xtra!Clean – süpür, sil, vakumla 45 dakikalık çalışma süresine ve Dynamic!Control kir algılama sensörüne sahip akıllı FCV 4 ıslak kuru dikey süpürge – halılar dahil tüm zeminlerde temizlik performansını en üst seviyeye taşıyor. Tek makineyle temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı!
FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürgeyi keşfedin - zeminlerinizi temizleme şeklinizi kökten değiştirecek çok yönlü ürün! Yenilikçi Xtra!Clean fonksiyonuna sahip 3'ü 1 arada ıslak kuru dikeyb süpürge; süpürür, siler ve vakumlar; sert zeminleri, halıları ve hatta yere dökülen sıvıları temizlemeyi kolaylaştırır böylece %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlar*. Dört farklı temizleme moduna sahiptir - Dynamic!Control kir sensörlü otomatik temizleme mod, akıllı Stair!Assist modu (merdiven temizliği için),kuru süpürme modu (halılar için) ve güçlü Advanced!Power modu (daha güçlü silme işlemi ve vakum özelliği ile) *** . FCV 4 Islak Kuru Dikey Süpürge ile toz, evcil hayvan tüyü veya inatçı lekeler dahil her türlü kirle mücadele edebilirsiniz. Dakikada 500'e kadar silindir devrine sahip üstün Hygienic!Spin teknolojisi yalnızca mükemmel silme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hijyenik temizlik için bakterilerin %99'una kadarını ortadan kaldırır**. Güçlü BLDC motor ve 45 dakikaya kadar çalışma süresine sahip uzun ömürlü batarya ile, 200 metrekareye kadar alanı durmaksızın temizler. Ayrıca, 3.2 inçlik Vision!Clean ekrana, otomatik başlatma/durdurma işlevine ve kendi kendini temizleme işlevine sahip olup, maksimum rahatlık için asla kirle temas etmeden yıkanabilir Pure!Roll silindiri ile donatılmıştır.
Özellikler ve faydalar
3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi: paspaslama, vakumlama ve kurutma
- Temizlik süresini yarıya indirir* ve mükemmel temizlik sağlar! Önceden vakumlama gereksinimini ortadan kaldıran entegre emme işlevi sayesinde.
- Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar.
Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi
- Hijyenik ve temiz bir ev için tüm bakterilerin %99'unu** ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.
- Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner.
- Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem.
Ultra güçlü Advanced!Power modu
- Zeminler çok kısa sürede kurur, böylece hemen üzerinde yürünebilir.
Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi
- Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur.
- Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar.
- Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|200
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|750
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|450
|Rated input power (W)
|180
|Motor
|Fırçasız motor
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|250
|Zemin kuruma süresi (dk)
|min. 2
|Akü gerilimi (V)
|18
|Pil çalışma süresi (dk)
|max. 45
|Şarj etme süresi (dk)
|240
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher vakumlu paspaslar, temizlik sürenizi yarı yarıya azaltabilir, çünkü evdeki genel kirler tek adımda zeminden temizlenebilir ve paspaslamadan önce vakumlama gerekliliği ortadan kalkar. /
** Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 1 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Şarj, park ve temizlik istasyonu
- Temizleme fırçası
- Yassı filtre: 1 Parça(lar)
- Sünger filtre: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Çift filtre sistemi
- Kendi kendini temizleme modu
- Otomatik mod
- Merdiven modu
- Güç modu
- Kuru mod
- Temiz su tankı dolum seviyesi göstergesi
- Kirli su tankı dolum seviyesi göstergesi
- Taşıma Tekerlekleri
- Taşınabilir
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Az tüylü halılarda
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.
- Sıvılar
- Evcil hayvan tüyleri