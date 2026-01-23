Diğer temizlik çözümleri

Sert zemin bakımı için tek diskli parlatma makineleri veya yürüyen merdivenler gibi çok zorlu temizlik işleri için diğer temizlik çözümleri :

Kärcher Tek diskli makineler

Tek diskli makineler

İster sert yüzey, ister tekstil zemin kaplamaları olsun, Kärcher'de size uygun tek diskli bir cila makinesini mutlaka bulursunuz. Tüm özel ve çok amaçlı uygulamalar için cihazlarımız mevcuttur.

Kärcher Asansör ve yürüyen merdiven temizleme makineleri

Asansör ve yürüyen merdiven temizleme makineleri

Kärcher merdiven temizleme makineleri sayesinde yürüyen merdivenlerde ve yürüme bantlarında, merdivenlerde ve pencere pervazlarında mükemmel temizlik sonuçları elde edersiniz.

