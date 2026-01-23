Diğer temizlik çözümleri
Sert zemin bakımı için tek diskli parlatma makineleri veya yürüyen merdivenler gibi çok zorlu temizlik işleri için diğer temizlik çözümleri :
Tek diskli makineler
İster sert yüzey, ister tekstil zemin kaplamaları olsun, Kärcher'de size uygun tek diskli bir cila makinesini mutlaka bulursunuz. Tüm özel ve çok amaçlı uygulamalar için cihazlarımız mevcuttur.
Asansör ve yürüyen merdiven temizleme makineleri
Kärcher merdiven temizleme makineleri sayesinde yürüyen merdivenlerde ve yürüme bantlarında, merdivenlerde ve pencere pervazlarında mükemmel temizlik sonuçları elde edersiniz.