ENDÜSTRİYEL TOZ EMİŞ MAKİNELERİ
Endüstriyel toz emiş sistemleri, havadaki toz ve ince talaş gibi asılı parçacıkları çeken sabit makinelerdir. Endüstriyel toz emiş makineleri, nispeten yüksek hava akışıyla düşük vakumda çalışır.
Toz Emiş Makineleri
Doğrudan proses kaynağındaki noktadan ve çevre alandan sürekli emiş, proses güvenilirliğine ve iş güvenliğine önemli bir katkı sağlar. Üretimde kullanılan endüstriyel toz emiş makinalarımız talaşlı imalat sürecinde oluşan her türlü toz ve ince talaş için uygundur.