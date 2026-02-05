ENDÜSTRİYEL TOZ EMİŞ MAKİNELERİ

Toz Emiş Makineleri

Doğrudan proses kaynağındaki noktadan ve çevre alandan sürekli emiş, proses güvenilirliğine ve iş güvenliğine önemli bir katkı sağlar. Üretimde kullanılan endüstriyel toz emiş makinalarımız talaşlı imalat sürecinde oluşan her türlü toz ve ince talaş için uygundur.