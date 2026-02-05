TOZ EMİŞ MAKİNELERİ

Havada asılı partiküllerin etkili bir şekilde toplanmasını sağlar. Havada asılı parçacıklar büyük ölçüde değişebilir: ince toz, tehlikeli toz, ince talaş ve her türlü aşınma. Birçok endüstri prosesinde, metaller, cam, taş, tekstil lifleri, tarım ürünleri veya kimyasallardan açığa çıkan tozların, doğrudan proseste sürekli olarak emişi gereklidir. Endüstriyel toz emiş makinalarımız havada asılı partikülleri, proses kaynağında, 7/24 kesintisiz çalışmada, büyük miktarlarda bile güvenilir bir şekilde yakalar.