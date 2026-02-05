PATLAMA KORUMALI TOZ EMİŞ MAKİNELERİ

Havada asılı duran ve patlayıcı olan her şey için, Havada asılı, patlayıcı parçacıkların proseste doğrudan kaynak noktasında sürekli olarak tahliye edilmesi, endüstriyel toz emiş makinelerini son derece gerekli hale getirir. Toz emiş makinelerimiz ve Ex toz emiş makinelerimiz , metal ve ahşap işleme, otomotiv, kimya ve ilaç endüstrileri, gıda endüstrisi, kağıt üretimi, kauçuk sanayi başta olmak üzere plastik işleme sanayi ve Zone 22 alanlar gibi birçok endüstri alanında 7/24 sürekli sabit kullanımda uzun yıllardır kendilerini kanıtlamıştır.