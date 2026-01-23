ENDÜSTRİYEL VAKUM TEKNOLOJİSİ
İster mobil ister merkezi, küçük veya büyük miktarlar için, sıvı veya katı, sorunsuz veya tehlikeli vakum atıkları için - Kärcher endüstriyel vakum makineleri ve endüstriyel toz emiş sistemleri ile en zorlu temizlik görevlerini bile saniyeler içinde halledebilirsiniz.
Sıvı ve Talaş için Endüstriyel Vakum Makineleri
Güçlü endüstriyel vakum makineleri büyük miktarlarda aşındırıcı talaşı, yağları ve soğutma sıvılarını kalıcı ve güvenilir bir şekilde vakumlayabilir. örn. freze makinelerinden
Katı ve Tozlar için Endüstriyel Vakum Makineleri
İnce ve kaba katıları ve tozları vakumlamak için özel filtre mühendisliğine sahip geniş endüstriyel vakum makineleri ürün portföyümüzü keşfedin. Bu endüstriyel vakum makineleri, tehlikeli maddeler için yüksek kaliteli filtre teknolojisi ile donatılmıştır ve filtre temizliği sayesinde özellikle uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Patlama Korumalı Endüstriyel Vakum Makineleri
ATEX Zone 22 patlama koruma sınıfı için sertifikalandırılmış, M ve H toz filtre sınıflarına sahip dayanıklı endüstriyel vakum makineleri, patlayıcı tozları vakumlamak için her zaman en uygun çözüme sahipsiniz.