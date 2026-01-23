KATI VE TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ

Özel filtre mühendisliğine sahip vakum makineleridir. Farklı endüstrilerde çeşitli maddelerin ve ortamların vakumlanması gerekir. Tahliye edilen ortam, tehlikeli tozlar, ince ve kaba talaş, kum, püskürtme maddeleri, her tür lif, gıda artıkları, organik maddeler, çok hafiften çok ağıra kadar tüm malzemeler, kullanılan filtre mühendisliğine sıkı gereksinimler getirir. Kärcher endüstri sistemimizde, ister günlük, saatlik aralıklarla ister 7/24 sürekli kullanımda, her uygulama için en uygun filtreyi bulacaksınız.