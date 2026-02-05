FC 8 Smart Signature Line
Süpürmeye gerek kalmadan yeni paspaslanmış zeminler: Başlığında tozları ve kirleri daha iyi görmenizi sağlayan LED'ler içeren FC 8 Smart Signature Line zemin temizleyicisi bunu mümkün kılar. Çekici LCD ekranı ve uygulama desteği ile sizlerle.
Sadece en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, FC 8 Smart Signature Line gibi özel bir tasarım öğesi olarak teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in orijinal imzasını taşır ve bu da onu kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınır hale getirir. Pil ile çalışan zemin temizleyici, zemininize gerçek bir WOW faktörü kazandırır - ve bunu normalden yarı sürede yapar.** 4 silindirli teknoloji sayesinde, önceden vakumlamadan her günkü kuru ve ıslak her türlü kiri temizler. Temizleme başlığındaki LED ışıklar hiçbir toz zerresini fark edilmeden bırakmaz ve özel filtreler iyi bir saç toplama sağlar. En üst modelimiz, temizlik görevleriniz için akıllı destek sağlayan çekici bir LCD ekrana ve uygulama bağlantısına sahiptir. Ekrandaki basit adım adım talimatlar, cihazınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size hızla söyler. Farklı zemin tipleri için optimize edilmiş çeşitli temizleme modları, uygulama aracılığıyla cihaza iletilebilir ve ekrandan seçilebilir. Ayrıca uygulama aracılığıyla su miktarı ve silindir hızında bireysel ayarlamalar yapılabilir.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleriŞirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
Çekici LCD ekranAdım adım talimatlarla basit cihaz uygulaması. Ekranda uyarı ve hata mesajları ile uygulama hatalarının önüne geçilmesi. Sezgisel kullanım.
Sayısız temizleme modu seçeneğiCihazda sık ihtiyaç duyulan temizlik modları önceden ayarlanmıştır: Farklı su hacimleri ve silindir hızlarına sahip iki temizleme modu ve inatçı kirler için güçlendirme fonksiyonu. Uygulama bağlantısı ile: Farklı zemin tipleri için optimize edilmiş çok sayıda ek temizleme modunun cihaza iletilmesi ve kendi özel temizleme modlarınızın yapılandırılması. Parke, laminat, taş ve seramik karolar, PVC ve vinil dahil tüm sert zeminler için uygundur.
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı
- Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok.
Son derece sessiz
- Sadece 59 dB'lik hoş ses seviyesi.
Güçlü lityum iyon pilden yaklaşık 60 dakikalık pil çalışma süresi
- Çekici LCD ekranı pil seviyesini yüzde, dakika veya durum çubuğu olarak gösterir.
Entegre LED'li zemin başlığı
- Mobilyaların altını veya karanlık kenar ve köşelerin aydınlatılması için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|approx. 230
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|59
|Akü gerilimi (V)
|25
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,85
|Pil çalışma süresi (dk)
|approx. 60
|Şarj etme süresi (sa)
|4
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|310 x 230 x 1210
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder. /
** FC 7 Kablosuz, ortak ev kirlerinin sert zeminlerden tek bir adımda çıkarılabilmesi nedeniyle temizleme süresini% 50'ye kadar azaltır, böylece silmeden önce vakumlama ihtiyacını ortadan kaldırır
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 4 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizlik ve park istasyonu
- Akü dolum cihazı
- Temizleme fırçası
Ekipman
- Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
- 2 tank sistemi
- Entegre LED'li zemin başlığı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- LCD ekran
- Kendi kendini temizleme modu
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.