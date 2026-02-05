Sadece en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, FC 8 Smart Signature Line gibi özel bir tasarım öğesi olarak teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in orijinal imzasını taşır ve bu da onu kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınır hale getirir. Pil ile çalışan zemin temizleyici, zemininize gerçek bir WOW faktörü kazandırır - ve bunu normalden yarı sürede yapar.** 4 silindirli teknoloji sayesinde, önceden vakumlamadan her günkü kuru ve ıslak her türlü kiri temizler. Temizleme başlığındaki LED ışıklar hiçbir toz zerresini fark edilmeden bırakmaz ve özel filtreler iyi bir saç toplama sağlar. En üst modelimiz, temizlik görevleriniz için akıllı destek sağlayan çekici bir LCD ekrana ve uygulama bağlantısına sahiptir. Ekrandaki basit adım adım talimatlar, cihazınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size hızla söyler. Farklı zemin tipleri için optimize edilmiş çeşitli temizleme modları, uygulama aracılığıyla cihaza iletilebilir ve ekrandan seçilebilir. Ayrıca uygulama aracılığıyla su miktarı ve silindir hızında bireysel ayarlamalar yapılabilir.