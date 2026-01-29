FC 7 Signature Line
FC 7 Signature Line zemin temizleyicisi dahil. LED, zeminlerin önceden süpürülmeden yeni silinmesini sağlar. 500 ml üniversal temizleyici ve 30 ml taş temizleyici ve ekstra taş silindir seti ile birlikte.
En yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşımaktadır. Yeni FC 7 Signature Line: kategorisindeki en iyi cihaz olarak ilk bakışta tanımlabilir. FC 7 Signature Line, zemininize gerçek bir WOW faktörü kazandırır - üstelik normal sürenin yarısı kadar bir sürede.** 4 silindirli teknoloji ve 2 temizleme seviyesi ve Boost fonksiyonu sayesinde, her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri önceden süpürmeden temizler. . Temizleme başlığındaki LED ışıklar hiçbir toz tanesi gözünüzden kaçmaz ve özel filtreler hayvan tüylerinin iyi şekilde toplanmasını sağlar. Üst modelimiz, tüm zeminlerdeki leke ve kirleri gidermek için ilave yer silme rollerları ile tam donanımlıdır.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleri
Entegre LED'li zemin başlığı
Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı
Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti
Üç farklı temizleme modu: parke, taş zemin ve turbo modu
Güçlü lityom-iyon pili sayesined 45 dakika çalışma süresi
Akıllı tank seviyesi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|approx. 175
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|59
|Akü gerilimi (V)
|25
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,85
|Pil çalışma süresi (dk)
|approx. 45
|Şarj etme süresi (sa)
|4
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|310 x 230 x 1210
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder. /
** FC 7 Kablosuz, ortak ev kirlerinin sert zeminlerden tek bir adımda çıkarılabilmesi nedeniyle temizleme süresini% 50'ye kadar azaltır, böylece silmeden önce vakumlama ihtiyacını ortadan kaldırır
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 4 Parça(lar)
- Taş silindiri: 4 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 500 ml, RM 537 seramik zemin temizleme deterjanı, 30 ml
- Temizlik ve park istasyonu
- Akü dolum cihazı
- Temizleme fırçası
Ekipman
- Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
- 2 tank sistemi
- Entegre LED'li zemin başlığı
- Kendi kendini temizleme modu
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.