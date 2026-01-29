En yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşımaktadır. Yeni FC 7 Signature Line: kategorisindeki en iyi cihaz olarak ilk bakışta tanımlabilir. FC 7 Signature Line, zemininize gerçek bir WOW faktörü kazandırır - üstelik normal sürenin yarısı kadar bir sürede.** 4 silindirli teknoloji ve 2 temizleme seviyesi ve Boost fonksiyonu sayesinde, her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri önceden süpürmeden temizler. . Temizleme başlığındaki LED ışıklar hiçbir toz tanesi gözünüzden kaçmaz ve özel filtreler hayvan tüylerinin iyi şekilde toplanmasını sağlar. Üst modelimiz, tüm zeminlerdeki leke ve kirleri gidermek için ilave yer silme rollerları ile tam donanımlıdır.