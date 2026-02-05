EDI 4 + windshield cleaning kit

Özellikler ve faydalar
Sağlam plastik başlığa sahip döner disk
  • Darbeye dayanıklı çıkarma diski, inatçı buzu bile zahmetsizce çıkarır.
Ek değişikliği mümkündür
Güçlü lityum iyon hücreler
  • Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya türü Lityum iyon batarya
Pil çalışma süresi (dk) 15
Şarj etme süresi (sa) 3
disk çapı (mm) 100
disk hızı (rpm) 500
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Lityum iyon batarya
  • Akü şarj kablosu
  • Koruyucu başlık
Uygulama alanları
  • Cam ekranlar
Aksesuarlar