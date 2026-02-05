EDI 4 + windshield cleaning kit
Özellikler ve faydalar
Sağlam plastik başlığa sahip döner disk
- Darbeye dayanıklı çıkarma diski, inatçı buzu bile zahmetsizce çıkarır.
Ek değişikliği mümkündür
Güçlü lityum iyon hücreler
- Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|15
|Şarj etme süresi (sa)
|3
|disk çapı (mm)
|100
|disk hızı (rpm)
|500
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Akü şarj kablosu
- Koruyucu başlık
Uygulama alanları
- Cam ekranlar