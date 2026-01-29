BRC 45/45 C
Büyük alanlardaki halıların derinlemesine temizliği için tasarlanmış BRC 45/45, katlanabilir itme sapı sayesinde ön ve arka hareketle pratik bir şekilde temizlik yapabilir.
BRC 45/45 C bir makinede iki fonksiyonu biraraya getirir.Tek geçişte etkin ve derinlemesine temizlik sağlarken; hızlı, etkin ve hızlı kuruma gerektiren temizlik işlerinde de kullanılabilir. Ayrıca Kärcher'in geliştirmiş olduğu iCapsol deterjanları sayesinde de halılar, temizlik sonrasında 20 dakika içinde tekrar kullanılabilir hale gelir.
Özellikler ve faydalar
Birbirinin tersi yönüne dönen fırça
- Yüksek temizlik performansı için iki rulo fırça
- Aynı anda iki taraftan havları derinlemesine temizler
- Düz olmayan yüzeylerde bile eşit temas basıncı sağlar
İleriye ve geriye doğru çalışabilir
- Fırça dönüş yönü halıya göre ayarlanabilir
- İtme kolu katlanarak temizlik yönü değiştirilebilir
- Ergonomik halı temizleme pozisyonu - ileri ve geri hareket eder
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
|350 / 1000
|Hava debisi (l/s)
|45
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|300 / 30
|Püskürtme basıncı (iCapsol) (Bar)
|3,5
|Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
|7
|Püskürtme miktarı (iCapsol) (l/dk)
|0,7
|Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
|3,2
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|450
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|45 / 38
|Fan gücü (W)
|1100
|Fırça güç değeri (W)
|600
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|75
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Rulo fırça adedi: 2 Parça(lar)
Ekipman
- Çalışma yönü: İleri - hareket edebilme
- iCapsol modu