BRC 45/45 C bir makinede iki fonksiyonu biraraya getirir.Tek geçişte etkin ve derinlemesine temizlik sağlarken; hızlı, etkin ve hızlı kuruma gerektiren temizlik işlerinde de kullanılabilir. Ayrıca Kärcher'in geliştirmiş olduğu iCapsol deterjanları sayesinde de halılar, temizlik sonrasında 20 dakika içinde tekrar kullanılabilir hale gelir.