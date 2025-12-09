WB 7 多功能清洗刷
由於其巧妙的組合，用途特別廣泛：WB 7 Plus 三合一清洗刷將泡沫、高壓扇形和軟刷組合在一個產品中。
巧妙組合：WB 7 Plus 三合一清洗刷將三個重要功能結合在一個產品中。使用泡沫，用高壓扇形鬆開頑固的污垢，或者用軟刷特別徹底而小心地工作——一切皆有可能，甚至無需更換配件一次。透過刷子握持區域中的控制桿選擇所需的功能。這意味著該清洗刷用途廣泛、節省時間、舒適且始終保證完美的清潔效果 - 即使在油漆、玻璃或塑料等精緻表面上也是如此。整合的清潔劑使用戶無需補充即可工作更長時間。
特點和好處
三合一產品 – 結合了三種基本清潔功能：泡沫、高壓扇形和清洗刷
- 基本功能的組合提供了廣泛的應用選項。
- 為徹底、高效的清潔增加了便利。
使用刷子握把區域的控制桿快速直觀地選擇所需功能
- 直觀的功能選擇。
- 無需更換配件即可高效清潔。
清潔劑罐整合在刷頭中
- 強力泡沫可以快速徹底地清除頑固污垢。
- 使用戶無需補充即可工作更長時間。這樣可以節省時間。
軟毛清洗刷，適合多種不同表面
- 即使是油漆、玻璃或塑料等脆弱表面也能溫和清潔。
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.8
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|377 x 264 x 223
影片
應用範圍
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 百葉窗 / 捲簾
- 車庫大門
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 溫室
- 陽台壁板
- 窗台
- 私人螢幕