WB 7 多功能清洗刷

由於其巧妙的組合，用途特別廣泛：WB 7 Plus 三合一清洗刷將泡沫、高壓扇形和軟刷組合在一個產品中。

巧妙組合：WB 7 Plus 三合一清洗刷將三個重要功能結合在一個產品中。使用泡沫，用高壓扇形鬆開頑固的污垢，或者用軟刷特別徹底而小心地工作——一切皆有可能，甚至無需更換配件一次。透過刷子握持區域中的控制桿選擇所需的功能。這意味著該清洗刷用途廣泛、節省時間、舒適且始終保證完美的清潔效果 - 即使在油漆、玻璃或塑料等精緻表面上也是如此。整合的清潔劑使用戶無需補充即可工作更長時間。

特點和好處
三合一產品 – 結合了三種基本清潔功能：泡沫、高壓扇形和清洗刷
  • 基本功能的組合提供了廣泛的應用選項。
  • 為徹底、高效的清潔增加了便利。
使用刷子握把區域的控制桿快速直觀地選擇所需功能
  • 直觀的功能選擇。
  • 無需更換配件即可高效清潔。
清潔劑罐整合在刷頭中
  • 強力泡沫可以快速徹底地清除頑固污垢。
  • 使用戶無需補充即可工作更長時間。這樣可以節省時間。
軟毛清洗刷，適合多種不同表面
  • 即使是油漆、玻璃或塑料等脆弱表面也能溫和清潔。

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.8
重量(包裝後公斤) (kg) 1.4
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 377 x 264 x 223

應用範圍
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 車庫大門
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 溫室
  • 陽台壁板
  • 窗台
  • 私人螢幕
官方網路商店資訊
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

