巧妙組合：WB 7 Plus 三合一清洗刷將三個重要功能結合在一個產品中。使用泡沫，用高壓扇形鬆開頑固的污垢，或者用軟刷特別徹底而小心地工作——一切皆有可能，甚至無需更換配件一次。透過刷子握持區域中的控制桿選擇所需的功能。這意味著該清洗刷用途廣泛、節省時間、舒適且始終保證完美的清潔效果 - 即使在油漆、玻璃或塑料等精緻表面上也是如此。整合的清潔劑使用戶無需補充即可工作更長時間。