Металлический пистолет для полива Premium

Высококачественнй и сверх надежный металлический пистолет Premium создан для длительного полива и очень удобно лежит в руке.

Металлический пистолет для полива Premium не только удобно сидит в руке, но и очень надежен и долговечен. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели.Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Высококачественные металлические элементы
  • Для дополнительной прочности и длительного срока службы.
  • Сидит особенно хорошо в руке для комфортной работы.
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,225
Вес (с упаковкой) (кг) 0,25
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 225 x 42 x 105

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Металл
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Металлический пистолет для полива Premium
Металлический пистолет для полива Premium
Металлический пистолет для полива Premium

Видео

Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Металлический пистолет для полива Premium

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.